Door Arnoud Wokke, dinsdag 13 juni 2017 07:07, 1 reactie • Feedback

De eerste 7nm-socs van Qualcomm gaan eind dit jaar in productie, nadat TSMC in september voor het eerst een testwafer levert. Dat claimt het Zuid-Koreaanse ETNews. Afgelopen jaren ging TSMC juist in zee met Samsung.

Als de productie eind dit jaar start, zullen de eerste 7nm-socs van Qualcomm vanaf de lente van volgend jaar op de markt verschijnen. Afgelopen maanden verschenen de eerste telefoons op basis van de 10nm-soc Snapdragon 835, zoals de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S8 en de Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 en binnenkort de OnePlus 5.

Volgens ETNews kan Samsung geen socs op 7nm produceren, omdat het voorlopig nog niet klaar is met de voorbereidingen voor dat procedé. Het heeft zich na 10nm gericht op 8nm, wat volgens de site een licht gewijzigde variant is. Pas eind volgend jaar zou Samsung klaar zijn voor 7nm. TSMC zou 10nm hebben overgeslagen ten gunste van 7nm.

Qualcomm was afgelopen paar jaar vaste klant bij Samsung. De Snapdragon 625, 820, 821 en 835 kwamen uit de fabrieken van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant. Tegelijkertijd maakte Samsung daar ook zijn eigen Exynos-processors die in veel Galaxy-smartphones zitten. De betrokken bedrijven hebben nog niet gereageerd op het gerucht.