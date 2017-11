TSMC begint in 2020 met bouw van fabriek voor 3nm-chips

TSMC begint in 2020 met de bouw van zijn fabriek waar 3nm-chips geproduceerd zullen worden. Eerder zei het bedrijf in 2022 te willen beginnen met productie in een fabriek die geschikt is voor het maken van 5nm- en 3nm-chips.

Volgens Digitimes heeft TSMC-topman Morris Chang de plannen voor de bouwstart bekendgemaakt op een evenement van het bedrijf. Chang zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat de Taiwanese overheid de bouw van de nieuwe fabriek ondersteunt met een 'compleet pakket aan maatregelen'.

Vorige maand maakte TSMC bekend dat de bouw op het Taiwan Science Park gaat plaatsvinden, zonder verdere details te geven. Eind 2016 zette TSMC voor het eerst zijn plannen uiteen voor de bouw van een fabriek waar 5nm- en 3nm-chips gemaakt kunnen worden. Daarmee is een investering van 500 miljard Taiwanese dollars gemoeid, omgerekend momenteel zo'n 14,3 miljard euro.

TSMC is in een race verwikkeld met Samsung, Intel en Global Foundries om zo snel mogelijk over te stappen op kleinere nodes voor de chipproductie. TSMC wil volgend jaar chips op 7nm produceren, gevolgd door 5nm-productie in 2019. Om chips op die schaal te kunnen produceren zet het bedrijf euv-machines van ASML in, in ieder geval voor bepaalde lagen van de chipproductie.