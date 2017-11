Nederlandse bedrijven vragen overheid om in hyperlooptesttraject te investeren

Nederlandse bedrijven en semioverheden, waaronder de NS, BAM en Fokker, hebben een oproep aan de overheid gestuurd om te investeren in een testtraject voor een hyperloop. Ze willen zelf op verschillende manieren bijdragen aan de aanleg.

Volgens het FD noemen de organisaties geen specifiek bedrag, al becijferde onder meer TNO eerder dat met de aanleg ongeveer 120 miljoen euro gemoeid zal zijn. Daarbij gaat het om de aanleg van een testtraject in Flevoland. Ingenieursbureau Movares, een van de bedrijven die de oproep steunen, zegt 'in beginsel financieel bij te willen dragen', maar wil volgens de krant niet op de feiten vooruitlopen. BAM wil in plaats van financieel bijdragen zijn kennis en ervaring delen. Het is onduidelijk of de NS wil bijdragen.

De bedrijven zeggen dat het belangrijk is dat Nederland vooroploopt bij de ontwikkeling van een hyperloop. Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, die als ingenieur het hyperloopteam van de TU Delft ondersteunt, zegt tegen de krant dat het testtraject nodig is omdat onderzocht moet worden op welke manier een capsule met stations en wissels omgaat. Ook zou de aanleg van een testtraject geld kunnen opleveren, doordat andere organisaties die aan een Hyperloop werken, betalen om het te mogen gebruiken.

In oktober bleek dat de Nederlandse overheid gaat overleggen met Hardt en Hyperloop One over de aanleg van een testbaan bij de Vogelweg, een provinciale weg die parallel ligt aan de A6. Uit het eerdergenoemde rapport kwam naar voren dat de aanleg het beste in de vorm van een publiek-private samenwerking zou kunnen plaatsvinden. Die baan moet een lengte van vijf kilometer krijgen. De huidige oproep spreekt van drie tot vijf kilometer.