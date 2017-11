Politie: richtlijnen voor gebruik sociale media door agenten zijn niet nodig

De Nederlandse politie zegt dat het niet nodig is om richtlijnen of protocollen in het leven te roepen voor het gebruik van sociale media door agenten. De politie zei maatregelen te nemen nadat een tv-programma persoonsgegevens aantrof in politievlogs.

Het tv-programma De Monitor sprak met Ron de Milde, programmadirecteur Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening bij de politie. De Milde, die over het gebruik van sociale media gaat, zegt dat 'politiemensen een professionele ruimte hebben om zelf te bepalen wat ze wel of niet doen'. Richtlijnen of protocollen zouden deze ruimte te veel beperken. Hij stelt dat de politie bezig is met het aanpassen van posts waarin persoonsgegevens van burgers te zien zijn. De politie zou veel baat hebben bij het gebruik van sociale media bij het opsporen van misdrijven.

De Monitor schrijft dat eerder bleek dat in 163 politievlogs 31 keer persoonsgegevens te zien waren. De KRO-NCRV publiceerde er in september over. Zo zou het aan de hand van de gegevens mogelijk zijn om het adres en de identiteit van slachtoffers, betrokkenen en verdachten te achterhalen. De politie beloofde destijds aan de Autoriteit Persoonsgegevens om video's waarin mensen herleidbaar in beeld worden gebracht, te verwijderen of aan te passen.

De privacywaakhond laat nu aan De Monitor weten dat de politie heeft toegezegd om betere waarborgen te treffen door beleid te maken. Dat beleid zou ook in moeten gaan op het gebruik en het onherkenbaar maken van persoonsgegevens. De waakhond zegt hierover contact te houden met de politie.