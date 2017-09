'Politievloggers schenden privacy van burgers'

De politie gaat beelden van zogenoemde politievloggers verwijderen en aanpassen omdat via bodycambeelden de adressen van burgers te achterhalen zijn. Burgerrechtenstichting Freedom Inc. dient een formele klacht in tegen een politievlogger.

Bij de 149 video's van de agenten die onder de namen Jan-Willem en Tess YouTube-kanalen bijhouden, zijn 28 gevallen van privacyschending te constateren. De politie maakt gezichten bij bijvoorbeeld aanhoudingen wel onherkenbaar, maar uit de bodycambeelden zijn regelmatig de omgeving en straatnaamborden herkenbaar. "Daardoor zijn betrokkenen tot het adres, en dus een persoon herleidbaar", meldt KRO-NCRV's De Monitor, dat onderzoek deed naar de beelden van de politievloggers.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft contact opgenomen met de politie over de privacyinbreuk. "Zij hebben toegezegd dat de video’s waar mensen herleidbaar in staan, worden verwijderd, of dat die beelden achteraf nog onherleidbaar worden gemaakt", meldt een woordvoerster.

Burgerrechtenstichting Freedom Inc. laat het er niet bij zitten en wil via een formele klacht een intern onderzoek over het gebruik van bodycambeelden afdwingen. "Burgers moeten er vanuit kunnen gaan dat de politie goed omgaat met persoonsgegevens, anders schaadt dat het vertrouwen in de politie", zegt Rejo Zenger van de stichting tegen De Volkskrant. Politievlogger Jan-Willem uit Almere heeft ruim 130.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal.