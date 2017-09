'Microsoft komt met Intelligent Delivery om op hdd-ruimte Xbox te besparen'

Microsoft werkt naar verluidt aan technologie met de naam Intelligent Delivery voor zijn Xbox-consoles. Het doel van de techniek is om games in stukken te verdelen en alleen de delen die de gebruiker echt nodig heeft, te installeren. Dit zou flinke besparingen in opslag opleveren.

De functionaliteit zou er niet alleen voor zorgen dat games minder opslagruimte innemen, maar ook dat downloads sneller binnen zijn. Om Intelligent Delivery te laten werken, moeten gameontwikkelaars delen van gamebestanden van tags voorzien. Digital Foundry, dat documentatie over de techniek inzag, geeft als voorbeeld taalpakketten, die dan afhankelijk van de de regio binnengehaald kunnen worden.

De functie is daarnaast te gebruiken voor de extra gamebestanden die de Xbox One X nodig heeft voor 4k-weergave. Als een gebruiker bijvoorbeeld een Xbox One-game op een externe schijf heeft staan en overstapt op een Xbox One X, hoeft Microsoft alleen de extra data voor de X-versie te distribueren.

Daarnaast kan Intelligent Delivery voordeel bieden wat opslag betreft door data voor singleplay en multiplay te onderscheiden en componenten die spelers wellicht niet gebruiken, zoals level editors, niet standaard te verstrekken. De techniek maakt voor ontwikkelaars ook het gebruik van tot aan 25 blu-rayschijven mogelijk. De essentiële gamedata staat dan op de eerste schijf, met taalpakketten en andere extra content op overige blu-rays. Momenteel kunnen ontwikkelaars slechts twee schijven bij Microsoft indienen voor mastering.