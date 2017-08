Microsoft stopt met verkoop originele Xbox One op zijn site

Microsoft is gestopt met de verkoop van de originele Xbox One op zijn site. De Nederlandstalige site van de fabrikant verwijst potentiŽle kopers door naar winkels, waar de console nog wel verkrijgbaar kan zijn. Het bedrijf richt zich op de verkoop van de One S en de One X.

Voor het weekend stond de Xbox One nog als te kiezen product op de Nederlandstalige site van Xbox, maar inmiddels is er alleen nog een verwijzing naar externe winkels. "Raadpleeg de winkel voor beschikbaarheid en prijs van de bundel", meldt Microsoft. Het bedrijf richt zich op de Xbox-pagina nu op de verkoop van Xbox One S-bundels en de Xbox One X. Die laatste staat inmiddels op 'uitverkocht'. Microsoft maakte vrijdag al bekend dat er meer pre-orders dan verwacht waren en dat voorraden snel opraakten.

Ook in andere landen stopt Microsoft met de verkoop van de originele Xbox One. Op de Britse site staat deze als 'out of stock' vermeldt. De originele Xbox One verscheen in december 2013, maar de verkoop in de Benelux ging pas in september 2014 van start. De console moest het wat verkopen betreft afleggen tegen de PlayStation 4, mede vanwege de hogere introductieprijs. Aanvankelijk speelde de Kinect-sensor een grote rol bij de Xbox One, maar om de prijs te verlagen bood Microsoft die na enkele maanden als los accessoire aan. Ook was er kritiek op de always-on- en online-eisen, en op de restricties voor het draaien van tweedehandsgames.

Vorig jaar kondigde Microsoft een update van de Xbox One aan: de Xbox One S. Deze console is compacter en biedt ondersteuning voor 4k-weergave van blu-rayschijfjes.