Microsoft maakt bestellen aangepaste Xbox-controllers mogelijk in Benelux

Microsoft maakt het Xbox Design Lab vanaf dinsdag beschikbaar in 24 nieuwe landen, waaronder Nederland en BelgiŽ. Met de dienst is het mogelijk om Xbox-controllers te bestellen met een aangepast ontwerp. Ook heeft Microsoft de Xbox One X Scorpio Edition aangekondigd.

Microsoft bracht het nieuws tijdens zijn presentatie op de Gamescom-beurs. Zaterdag verscheen de Scorpio-uitvoering van de de Xbox One X al bij webwinkels, maar nu is de komst hiervan officieel bevestigd. Het gaat om een gelimiteerde uitgave van de console, met logo's op de behuizing en op de controller. In de ontwikkelfase stond de console bekend als Project Scorpio, voordat de officiële naam Xbox One X bekendgemaakt werd. De Scorpio Edition is te bestellen voor 499 euro en zal op 7 november geleverd worden, de dag dat de nieuwe console verschijnt.

Nu het Xbox Design Lab in Nederland en België beschikbaar komt, kunnen gamers uit de lage landen gepersonaliseerde controllers bestellen. Via een website is het mogelijk om de kleur van de behuizing aan de voor- en achterkant, de d-pad en de verschillende knoppen inclusief de triggers en bumpers aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om de controller van eigen gravering te voorzien. Op bestelling gemaakte controllers worden binnen veertien werkdagen geleverd. Een aangepaste controller heeft een minimumprijs van 79,99 euro, zo blijkt uit de Duitse site. Vanaf dinsdag staat de Xbox Design Lab-website voor Nederland en België online.

Verder heeft Microsoft bij zijn presentatie bekendgemaakt welke huidige en toekomstige games verbeteringen krijgen voor de Xbox One X. Op het blog van Major Nelson staat een volledige lijst. Momenteel gaat het om zo'n honderd games, maar de lijst zal worden uitgebreid zegt Microsoft. Games die van de verbeteringen zijn voorzien, krijgen een logo waarop staat 'Xbox One X Enhanced'.