Microsoft maakt Xbox Insider-systeemupdates voor iedereen beschikbaar

Microsoft heeft wijzigingen doorgevoerd aan zijn Xbox Insider-programma. Voortaan kunnen alle gebruikers deelnemen en bčtaversies van systeemupdates ontvangen. De beperkingen voor nieuwe Insider-leden gelden niet meer.

Het Xbox Insider-programma bestaat nog altijd uit vier niveaus, maar Microsoft heeft de naam gewijzigd naar Alpha, Beta, Delta en Omega. Die laatste twee vervangen de voormalige Ring 3 en Ring 4. Wie zich inschrijft als Xbox Insider krijgt toegang tot het Omega-programma en gebruikers die langer lid zijn en feedback hebben gegeven, kunnen toegang krijgen tot de hogere niveaus.

Gebruikers die uitgekozen worden om mee te doen aan het Alpha-programma kunnen per maand vijftien tot twintig updates verwachten en dat levert 60 tot 80GB aan dataverkeer op. Het voor iedereen toegankelijke Omega-programma is goed voor één tot acht updates en dat resulteert in 4 tot 32GB aan dataverkeer per maand.

Microsoft zegt ook samen te werken met gamestudio's om Xbox Insiders toegang te geven tot alphaversies en gesloten bètatests van games die gebruikmaken van Xbox Live. Het gaat om games van de eigen studio's van Microsoft en om games van derden. De games kunnen voor Xbox One en voor Windows 10 geschikt zijn.

Begin dit jaar stelde Microsoft het Insider-programma al open voor iedereen, maar nieuwe aanmeldingen werden beperkt en kregen geen toegang tot bètaversies van de systeemsoftware. Met de nieuwe regels kan iedereen kiezen om previews van de firmware te ontvangen.