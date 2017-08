Update Xbox One bevat Fluent Design en vernieuwd dashboard

Microsoft heeft een grote update aangekondigd voor de Xbox One-console en de Xbox-app op Windows 10. De update vernieuwt het dashboard en voert de nieuwe visuele weergave Fluent Design door. Microsoft maakt de update later dit jaar voor alle spelers beschikbaar.

In het vernieuwde dashboard krijgt de gebruiker onder meer een knop om games te hervatten, en biedt de Xbox tips en vriendensuggesties op basis van het gebruiksgedrag van de speler. Daarnaast introduceert Microsoft de zogeheten content blocks. Dit zijn pagina's die gevuld kunnen worden met elementen die de speler zelf kan kiezen. Zo kan de gebruiker ervoor kiezen om een pagina te wijden aan een vriend of een spel. De speler krijgt vervolgens op die pagina's updates over het spel of de vriend te zien.

Microsoft zegt in de Xbox One-update designelementen van Fluent Design meegenomen te hebben. Het bedrijf introduceerde de nieuwe visuele weergave al in mei, toen het de Windows 10 Fall Creators Update aankondigde. Met Fluent Design gaat Microsoft meer lichteffecten, animaties en dieptewerking in het ontwerp van Windows 10 verwerken.

In de nieuwe update is ook het Guide-menu op de schop gegaan. De iconen staan niet langer in een verticale oriëntatie, maar in een horizontale lay-out, en de speler kan met behulp van de bumperknoppen tussen de verschillende menu's schakelen. Binnen in de menu's worden gekozen opties nu getoond in aparte vensters die op elkaar worden gestapeld. Ook het 'community'-tabblad heeft een nieuwe lay-out gekregen; in het nieuwe ontwerp heeft het bekijken van media een belangrijkere rol gekregen.

In de Xbox-app voor Windows 10 is het met de update onder meer mogelijk om per spel de Game Bar aan of uit te zetten. Daarnaast krijgt de gebruiker de mogelijkheid om systeemgeluiden weg te laten tijdens het livestreamen van zijn gameplaybeelden. De update is momenteel al beschikbaar voor gebruikers die meedoen aan het Insider-programma van Microsoft. Het bedrijf zegt de update later in het jaar voor alle spelers beschikbaar te willen maken.