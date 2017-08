Spotify-app voor Xbox One verschijnt in Microsoft Store

Spotify heeft een versie van de muziekapp voor de Xbox One in de Microsoft Store uitgebracht, maar het is nog niet mogelijk om de app ook al daadwerkelijk te downloaden. Wanneer de app precies beschikbaar komt, is nog niet bekend.

De Spotify-app voor de Xbox One maakt het mogelijk om naar muziek te luisteren tijdens het spelen van een game. Via de Xbox-controllers kan er door de speellijsten, albums en individuele liedjes worden gebladerd. Tijdens een game kan een nieuw nummer ook worden afgespeeld via de app op een smartphone of tablet, zodat de Xbox-controller niet hoeft te worden gebruikt en de game niet hoeft te worden afgesloten.

Eerder werd al bekend dat Spotify bezig is met de ontwikkeling van een app voor de Xbox One. Uit een schermafbeelding viel op te maken dat dat Xbox-communitytopman Larry Hryb de app aan het testen is. De website die de afbeelding publiceerde, heeft van meerdere bronnen vernomen dat Spotify inderdaad op korte termijn met een Xbox-app komt.

De release van Spotify voor de Xbox One zou volgen op de Windows 10-app van de muziekdienst, die eind juni in de Windows Store verscheen. Het ging bij die app niet om software op basis van het Universal Windows Platform, die ook op de Xbox One kan draaien. Spotify is al meer dan twee jaar beschikbaar op de PlayStation 3 en 4, ter vervanging van Sony's voormalige Music Unlimited-dienst.