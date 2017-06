Spotify-app komt dinsdag uit in Windows Store

Spotify zal vanaf dinsdag als app beschikbaar komen via de Windows Store. Er was al langer een versie voor Windows, maar nu de app ook vanuit de Store is te installeren, kan deze ook gebruikt worden op Windows 10 S.

Op het moment van schrijven is de Spotify-app wel zichtbaar in de Windows Store, maar nog niet te downloaden. Ook de blog waarin Spotify de app zal aankondigen, is nog offline. Tweakers heeft echter al een persbericht ontvangen dat verwijst naar de blog en de app. Vermoedelijk komen deze later op dinsdag online.

Afgaande op de afbeeldingen is de app wat uiterlijk en werking betreft niet anders dan de bestaande applicatie, die buiten de Windows Store om geïnstalleerd moet worden. Spotify zegt de dat het samengewerkt heeft met Microsoft om de Spotify-app naar de Windows Store te brengen. De app werkt op alle Windows 10-versies, mits deze zijn voorzien van de Anniversary Update of nieuwer.

Mogelijk is de komst van Windows 10 S een reden geweest voor de muziekdienst om die samenwerking aan te gaan met Microsoft. Gebruikers van Windows 10 S kunnen immers geen apps buiten de Store om installeren en zouden zonder app dus geen gebruik kunnen maken van Spotify.

Update 18.44: de Spotify-app is inmiddels te downloaden.