Door Bauke Schievink, zaterdag 6 mei 2017 12:03, 3 reacties • Feedback

Spotify heeft met Codes een functie uitgebracht waarmee gebruikers gemakkelijk muziek met elkaar kunnen delen. De functionaliteit heeft veel weg van qr-codes en barcodes, en wordt getoond onder liedjes, albums en afspeellijsten.

Codes verscheen als nieuwe functie in de Spotify-app en lijkt wereldwijd te worden uitgerold. Op moment van schrijven is de muziekdeeldienst echter nog niet bij iedereen beschikbaar gemaakt, maar dit gebeurt waarschijnlijk gefaseerd. Op een online hulppagina geeft Spotify uitleg over de nieuwe functionaliteit. Waar desktopgebruikers een linkje krijgen naar de muziek die ze willen delen, krijgen gebruikers van de mobiele app een soort barcode te zien.

Deze barcode heeft de vorm van een geluidsgolf, en kan gescand worden met de camera van een smartphone. Daarmee lijkt Spotify Codes sterk op hoe content wordt gedeeld via qr-codes, en komt het voornamelijk van pas bij mensen die fysiek bij elkaar in de buurt zijn en muziek willen delen via hun smartphones. Overigens kan van de barcode ook een foto worden gemaakt, zodat de muziek later alsnog kan worden gedeeld.

Spotify Codes wordt al sinds vorige maand getest, maar was nog niet breed uitgerold. De barcodes verschijnen zowel bij individuele liedjes, als bij volledige albums en afspeellijsten.