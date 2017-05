Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 19:15, 4 reacties • Feedback

Soundcloud heeft The Upload gepresenteerd, een gepersonaliseerde playlist met nieuwe muziek. De muziekdienst kijkt naar waar gebruikers naar luisteren en biedt uploads van de afgelopen dagen aan in genres die de gebruiker vermoedelijk zal kunnen waarderen.

De functie The Upload is op het web te vinden onder de Discover-tab, zegt Soundcloud. In de apps voor iOS en Android komt hij te zitten onder het tabblad Zoeken. De gepersonaliseerde playlists past Soundcloud aan op waar de gebruiker afgelopen tijd naar geluisterd heeft. De dienst claimt dat de aanbevelingen beter worden als gebruikers meer luisteren op de diens.

The Upload laat tracks zien die de afgelopen dagen zijn toegevoegd aan de database, waardoor het in elk geval moet gaan om nieuwe muziek. Dat is een verschil met bijvoorbeeld Discover Weekly van Spotify, waar nieuwe en oude muziek door elkaar staat.

SoundCloud heeft naast de kosteloze dienst ook een betaalde streamingdienst. Die dienst, Go, kwam in maart beschikbaar in Nederland. Een jaar geleden maakte Soundcloud zijn betaalde aanbod al beschikbaar in de VS. Toen zei het bedrijf dat er uitbreiding naar andere landen op het programma stond, maar dat eerst de nodige overeenkomsten met de vertegenwoordigers van artiesten gesloten moesten worden. In Nederland bereikten Soundcloud en Buma in oktober overeenstemming.