Muziekstreamingdienst Soundcloud heeft zijn betaalde diensten Go en Go+ in Nederland uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers via een abonnement naar muziek luisteren. Het bedrijf had Go en Go+ vorig jaar al in de VS geļntroduceerd.

Soundcloud komt met twee verschillende varianten van zijn dienst. Zo moet de Go-versie toegang bieden tot meer dan 120 miljoen nummers en is het verschil met de gratis versie van Spotify dat gebruikers nummers offline kunnen afspelen. Bovendien verwijdert deze goedkopere versie van de betaalde dienst advertenties. De dienst is toegankelijk via een webplayer en via iOS- en Android-apps.

De duurdere Go+-dienst moet ten opzichte van de goedkopere versie bovendien toegang bieden tot meer dan 150 miljoen nummers, wat betekent dat 30 miljoen nummers alleen voor Go+-gebruikers toegankelijk zijn. Daarnaast verwijdert dit abonnement de zogenaamde previews, waarbij gebruikers maar naar een gedeelte van een nummer kunnen luisteren.

De duurdere variant kost 9,99 euro voor toegang via Android of de webplayer en 12,99 voor iOS-gebruikers, doordat Apple 30 procent opeist. Voor Soundcloud Go gelden prijzen van respectievelijk 5,99 euro en 7,99 euro. Met dit aanbod komt de prijs van Go+ overeen met die van concurrerende diensten als Apple Music en Spotify.

Een jaar geleden maakte Soundcloud zijn betaalde aanbod al beschikbaar in de VS. Toen zei het bedrijf dat er uitbreiding naar andere landen op het programma stond, maar dat eerst de nodige overeenkomsten met de vertegenwoordigers van artiesten gesloten moesten worden. In Nederland bereikten Soundcloud en Buma in oktober overeenstemming. Onlangs werd bekend dat Soundcloud opnieuw een lening heeft afgesloten; het bedrijf maakt al langer verlies.