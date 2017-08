'Soundcloud kan niet overleven als verkoop nieuwe aandelen wordt verworpen'

Volgens directeur Alexander Ljung van muziekdienst Soundcloud is het bedrijf niet in staat om te overleven als de bestaande aandeelhouders niet akkoord gaan met een reddingsdeal waarbij voor omgerekend 144 miljoen euro aan nieuwe aandelen worden verkocht.

Dat meldt Axios op basis van een brief die Soundcloud aan zijn aandeelhouders heeft rondgestuurd; de website zegt deze in bezit te hebben. De bestaande aandeelhouders moeten uiterlijk vrijdag de verkoop van nieuwe aandelen goedkeuren of blokkeren. De nieuwe investeerders zouden handelsbank The Raine Group en het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek zijn.

Volgens Recode moet de huidige directeur Ljung vertrekken op het moment dat er goedkeuring komt voor de investeringsronde. Hij zou dan worden opgevolgd door de voormalige directeur van Vimeo, Kerry Trainor. Ljung zou nog wel aanblijven als lid van de raad van bestuur van Soundcloud.

In de brief zou worden gesteld dat de nieuwe investeringsronde het mogelijk maakt om bestaande schulden af te lossen en een situatie te creëren waarin Soundcloud een sterke, onafhankelijk toekomst tegemoet gaat. Mocht de deal niet doorgaan, dan zou het bedrijf al snel in geldproblemen komen. Eerder heeft Soundcloud overnamegesprekken gevoerd met Spotify en Twitter, maar deze liepen op niets uit.

Soundcloud bevindt zich al langer in zwaar weer. Begin juli werd bekend dat het bedrijf 40 procent van zijn personeel ging ontslaan en kantoren ging sluiten om kosten te besparen. In totaal werden er 173 mensen ontslagen, en dat was volgens Ljung nodig om het bedrijf weer gezond te kunnen maken. In 2014 werd het bedrijf nog gewaardeerd op 640 miljoen dollar; inmiddels is dat slechts 150 miljoen dollar.