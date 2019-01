Spotify test manier voor gebruikers om muziek van artiesten te blokkeren

Spotify is bezig met het testen van een manier voor gebruikers om de muziek van bepaalde, zelfgekozen artiesten te blokkeren. Gebruikers krijgen die muziek dan niet meer te horen in playlists als Discover Weekly of charts-lijsten.

Techjournalist Paul Thurrott zit in de bèta en heeft de functie, schrijft hij. De functie is bereikbaar door bij een artiest op het menu met drie puntjes te klikken, waarna de optie 'speel deze artiest niet af' verschijnt. Daarna staat een melding in beeld dat Spotify muziek van die artiest niet meer zal afspelen.

De functie werkt alleen op muziek waarbij de geblokkeerde artiest de hoofdartiest is en niet in combinatie met meerdere artiesten. Spotify test de functie al een paar maanden, waarbij de muziekdienst de test vorige week beschikbaar heeft gesteld aan veel meer mensen. Hij lijkt alleen te werken in de iOS-functie en nog niet op het web, in desktop-apps of op Android.

Spotify verwierp eerder het idee om gebruikers muziek te laten blokkeren, maar lijkt daar met deze test op te zijn teruggekomen. Gebruikers hoeven geen reden op te geven waarom ze de muziek van bepaalde artiesten willen blokkeren.