Yakuza Kiwami komt waarschijnlijk op 19 februari uit voor pc

Sega brengt waarschijnlijk op 19 februari de game Yakuza Kiwami uit voor de pc. Dat blijkt uit een gif-afbeelding die te zien is op de Steam-pagina van het spel. De uitgever heeft de datum echter nog niet officieel bevestigd.

Op de Steam-pagina van Yakuza Kiwami is een gif-afbeelding te vinden waarop het personage Goro Majima is te zien, de tegenstander van hoofdpersoon Kazuma Kiryu. Majima duikt op vanuit een rioolput in de straat, waarbij hij een rond putdeksel omhoogduwt. Op de onderkant van het putdeksel is kortstondig de tekst 19 februari zichtbaar.

Het was al duidelijk dat Yakuza 0 en Yakuza Kiwami naar de pc zouden komen. Yakuza 0 is al sinds 1 augustus vorig jaar beschikbaar voor de pc, maar van Yakuza Kiwami was nog geen releasedatum bekend. De Steam-pagina vermeldt bij de releasedatum alleen nog dat het spel 'binnenkort' uitkomt, maar gelet op de datum die in de gif zichtbaar is, volgt de release waarschijnlijk over een maand.

Yakuza Kiwami is een remaster van de eerste titel uit de Yakuza-serie en kwam in augustus 2017 uit op de PlayStation 4 in Europa en de VS. Yakuza 0 is een prequel voor de Yakuza-serie en kwam in januari 2017 uit voor de PlayStation 4 in Europa en de VS. De games zijn action-adventures met rpg-elementen. In de games kruipen spelers in de huid van de Japanse Yakuza-gangster Kazuma Kiryu.