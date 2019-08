Yakuza 7 komt in januari in Japan uit en introduceert turn-based gevechten

Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness komt op 16 januari 2020 uit in Japan voor de PlayStation 4. Later dat jaar volgt ook een release in het Westen. Een opvallende wijziging ten opzichte van de eerdere delen is de introductie van een gevechtssysteem op basis van beurten.

Uit de officiële Japanse Yakuza 7-website, waar Gematsu een vertaling van heeft gepubliceerd, blijkt dat er een nieuwe hoofdrolspeler in het spel zit: Ichiban Kasuga. Hij komt na achttien jaar uit de gevangenis en moet zich zien op te werken. Dat gebeurt voor het eerst in de Yakuza-reeks niet in de setting van Kamurocho, een zone die is gebaseerd op een gedeelte van Tokio; in Yakuza 7 is de Japanse stad Yokohama het toneel, specifiek het gebied Isezaki Ijincho. Deze spelwereld zou drie keer zo groot zijn als die van Kamurocho.

De opvallendste vernieuwing is de toevoeging van een turn-based element aan de gevechten, wat redelijk vergelijkbaar is met het systeem van bijvoorbeeld het spel Persona. Sega omschrijft het als een combinatie van de typische actie uit de Yakuza-reeks gecombineerd met een rpg-commandosysteem. Dat betekent dat er via een soort pop-upmenu commando's moeten worden gegeven. Het Japanse Game Watch heeft op Twitter een korte video over de werking gepubliceerd.

Gematsu meldt op basis van een inmiddels verwijderd Twitter-bericht van Sega dat de Westerse versie van het spel uitkomt onder de titel Yakuza: Like a Dragon. Dat is overigens ook de titel van een in 2007 uitgebrachte Japanse film die gebaseerd is op het in 2005 voor de PlayStation 2 uitgebrachte Yakuza. Wanneer de nieuwe Yakuza-game precies uitkomt voor Europa en de Verenigde Staten is nog onbekend.