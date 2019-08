Telltale Games maakt doorstart en neemt verschillende licenties mee

Telltale Games maakt een doorstart. De studio achter onder andere de Walking Dead-games is gekocht door een nieuwe uitgever en gaat verder met een selectie van oude titels, maar ook met nieuwe.

De studio wordt nieuw leven ingeblazen door LCG Entertainment, dat Telltale heeft overgenomen nadat de studio vorig jaar door geldgebrek moest stoppen. De nieuwe studio wordt onder andere geleid door Jamie Ottilie van de uitgever Galaxy Pest Control. Hij zegt tegen Polygon dat sommige voormalige Telltale-werknemers op freelancebasis in het bedrijf blijven werken, en mogelijk in de toekomst vaste functies kunnen krijgen.

De doorstart van Telltale betekent dat er verder kan worden gewerkt aan oude en nieuwe games. Bij de overname door LCG Entertainment zijn ook de rechten van games als The Wolf Among Us en Batman gekocht. Ook heeft de studio nog steeds de rechten van zijn eigen games zoals Puzzle Agent. Andere licenties zoals die van The Walking Dead en de aangekondigde Stranger Things-game zijn echter naar andere studio's gegaan. Ottilie zegt tegen Polygon dat sommige verhaallijnen die nog niet af waren met de doorstart toch nog door kunnen worden ontwikkeld, al zegt hij niet om welke games het dan gaat.

Ottilie zegt dat het nieuwe bedrijf op een andere manier gaat kijken naar 'episodische content', waar het oude Telltale bekend om stond. "We blijven waarschijnlijk wel in hoofdstukken denken, maar gaan die in een ander tempo uitbrengen", zegt hij. Hij noemt daarbij specifiek het veranderde medialandschap, waarbij binge watchen steeds normaler wordt. Voorheen bracht Telltale nieuwe hoofdstukken van zijn games pas weken of zelfs maanden na elkaar uit.

Telltale Games sloot vorig jaar de deuren toen bleek dat het financieel niet goed ging met het bedrijf. Volgens Ottilie kwam dat vooral vanwege slechte bedrijfsvoering en management. "De markt voor verhalende games is nog steeds erg sterk. Onze industrie zou een bedrijf moeten hebben dat zich specialiseert in zulke verhaalgedreven spellen."