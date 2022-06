Studio voormalige Telltale Games-medewerkers kondigt Star Trek: Resurgence aan

Dramatic Labs kondigt tijdens de Game Awards Star Trek: Resurgence aan. De verhalende game wordt gemaakt door een studio opgericht door voormalige werknemers van het reeds gesloten en vervolgens doorgestarte Telltale Games.

Star Trek: Resurgence speelt zich in het jaar 2380 af, kort na de gebeurtenissen van Star Trek: The Next Generation. De game komt in de lente van 2022 uit voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X en S en op pc via de Epic Games Store. Dramatic Labs benadrukt dat het spel volledig singleplayer is "zonder microtransacties, dlc of andere verdienmodellen."

Spelers belichamen in de interactieve, narratieve game twee personages, First Officer Jara Rydek en Engineering Crewperson Carter Diaz. Beide karakters werken aan boord van de U.S.S. Resolute en ontrafelen gaandeweg een mysterie over twee buitenaardse beschavingen die op het punt staan van een oorlog. De eerste trailer onthult ook de rentree van Leonard Nimoy's iconische personage Spock. De Amerikaanse acteur overleed in 2015 aan de gevolgen van COPD.

De ontwikkelaar, Dramatic Labs, bestaat uit veel voormalige werknemers van Telltale Games, niet te verwarren met AdHoc Studios welke ook uit ex-werknemers van Telltale bestaat. Kevin Bruner leidt de studio sinds de 'geheime' oprichting begin 2020. Bruner is een van de oprichters van Telltale Games en toenmalig ceo van het bedrijf. Hij neemt bij Dramatic Labs dezelfde taak op zich. Ook de hoofdschrijver en creative director, de cinematic director en de executive producer van Telltale werken aan Star Trek: Resurgence.

Telltale Games kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws, onder meer vanwege het ontslaan van een groot deel van het personeel. Een klein jaar later moest de gamestudio achter verhalende games als The Walking Dead, Game of Thrones, Batman: The Telltale Series en The Wolf Among Us de deuren sluiten. Weer een klein jaar later werden de rechten van de studio overgenomen door LCG Entertainment, waarna Telltale zonder veel van zijn originele ontwikkelaars een doorstart kon maken.