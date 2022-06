Innersloth kondigt VR-variant populaire partygame Among Us aan

De populaire partygame Among Us krijgt een losstaande VR-versie. De game zal de welbekende structuur van bedriegers en crewleden blijven gebruiken, maar verruilt het derdepersoonsperspectief voor een gezichtspunt vanuit de eerste persoon.

De originele bedenker van Among Us Innersloth werkt samen met ontwikkelaars Robot Teddy en Schell Games om de VR-versie van het social deduction-spel te verwezenlijken, zo laat Oculus weten. Among Us VR komt uit voor de voormalige Oculus Quest, ondertussen hernoemd naar Meta Quest, alsmede voor de Valve Index en PlayStation VR. Er is nog geen prijs of een releasedatum bekendgemaakt. Wel laat Innersloth weten dat het spel niet compatibel is met de reguliere versie van de game. Spelers in Among Us VR spelen dus alleen met andere eigenaren van de VR-variant.

Vooralsnog krijgt het spel slechts één map genaamd Skeld, waar crewleden zoals in de oorspronkelijke game samen een ruimteschip moeten besturen en onderhouden. Wederom moeten één of meerdere bedriegers, impostors genoemd, de reguliere crewleden dwarsbomen. Dit alles gebeurt in Among Us VR in een virtuele realiteit, wat betekent dat spelers voor het eerst vanuit een eerstepersoonsperspectief puzzels moeten oplossen, anderen moeten vermoorden en onderling kunnen overleggen wie de bedriegers zijn.

Among Us kwam in 2018 in eerste instantie uit voor iOS en Android en werd enkele maanden later voor de pc uitgebracht. Het spel vloog in eerste instantie onder de radar en werd pas in de zomer van 2020 een wereldwijde hit vanwege veel aandacht van Twitch-streamers en YouTubers. In het najaar van 2020 werd het spel ook uitgebracht voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5 en de Xbox One, Series X en S. Among Us werd naar verluidt de meest gedownloade mobiele game van 2020 en zou met 500 miljoen actieve spelers zelfs het record van meeste gelijktijdige spelers in een videogame ooit hebben gevestigd.