Horrorgame Phasmophobia krijgt volgend jaar VR-rework en nieuw progressiesysteem

Populaire co-op-horrorgame Phasmophobia krijgt volgend jaar een virtual reality-rework, met verdere optimalisaties voor VR, een nieuw VR-interactiesysteem en OpenXR-ondersteuning. De game krijgt ook een aanpasbare moeilijkheidsgraad en een nieuw progressiesysteem.

Kinetic, de ontwikkelaar van Phasmophobia, deelt zijn roadmap met komende updates op Twitter. Daarop maakt de studio melding van een 'grote VR-rework' voor Phasmophobia, die volgend jaar moet verschijnen. Het bedrijf deelt daarvoor geen concrete releasedatum. Als onderdeel daarvan krijgt de horrorgame een nieuw VR-interactiesysteem. De ontwikkelaar meldt dat de VR-rework ook de in-game geluidssensor zal herzien met nieuwe visuals en veranderde functionaliteit. De game wordt ook overgezet naar een nieuwere versie van de Unity-engine.

Daarnaast krijgt de titel ondersteuning voor de OpenXR-api. Dat is een opensource en crossplatform VR- en AR-standaard van het Khronos Group-consortium, die ook andere open standaarden als Vulkan ontwikkelt. Kinetic meldt op zijn Trello-bord dat de overstap naar OpenXR het mogelijk maakt om 'toekomstige VR-headsets en -controllers' te ondersteunen. Kinetic noemt ook nog 'VR-optimalisatie' op zijn roadmap.

De Phasmophobia-roadmap voor 2022. Afbeelding via Kinetic Games op Twitter

Phasmophobia krijgt volgend jaar ook een aanpasbare moeilijkheidsgraad. Daarmee kunnen spelers bijvoorbeeld custom opties selecteren. Gamers kunnen het weer aanpassen, de effectiviteit van de sanity pill beïnvloeden, zaklampen uitschakelen, de duur van de spokenjacht veranderen en instellen hoe vaak het in-game spook met spelers interacteert.

Volgens Kinetic krijgt de horrorgame volgend jaar ook een tweedelige progressie-update. In deel een worden uitrustingen upgradebaar en worden er nieuwe uitrustingen toegevoegd. Ook worden de modellen en animaties van in-game personages veranderd en vindt een level wipe plaats. Het progressiesysteem wordt daarbij aangepast en het niveau van alle spelers wordt dan gereset. De renderpipeline wordt ook aangepast. In deel twee worden dagelijkse en wekelijkse uitdagingen toegevoegd aan Phasmophobia, naast optionele doelen en aanpasbare spelerspersonages.

Phasmophobia verscheen in 2020 op Steam als early-access-game en won snel in populariteit. De game was na release enige tijd een van de meest bekeken games op Twitch en had tijdens zijn hoogtepunt ruim 100.000 gelijktijdige spelers, blijkt uit informatie van SteamDB. In het co-op-spel doen spelers onderzoek in een spookhuis. Spelers moeten uitzoeken welk spook in een bepaald huis ronddoolt door aanwijzingen te vinden en kunnen ook contact met het spook leggen door via spraakchat vragen aan ze te stellen.