VR-versie van Cities: Skylines verschijnt in de lente voor Quest 2-headsets

Ontwikkelaar Fast Travel Games werkt aan Cities: VR, een VR-versie van Cities: Skylines. Het gaat om een andere ontwikkelaar dan de pc- en consoleversies van de citybuilder. De game verschijnt in de lente voor de Meta Quest 2-headset.

Cities: VR heeft een vergelijkbare opzet als de pc- en consoleversie en laat spelers een eigen stad bouwen. Hierbij gebruiken gamers de Quest 2-controllers om wegen en andere vormen van infrastructuur aan te leggen. Ook kunnen ze bepalen waar woningen en bedrijven gebouwd worden en waar gebouwen als politiebureaus en ziekenhuizen komen te staan.

Op basis van de onderstaande gameplayvideo lijkt het erop dat Cities: VR alleen uit de basisversie van Cities: Skylines zal bestaan. Laatstgenoemde is sinds de release in 2015 uitgebreid met grote en kleine dlc-pakketten. Of deze al dan niet later ook in Cities: VR gaan komen, is niet bekend. De pc- en consoleversies van Cities: Skylines zijn door Colossal Order gemaakt en uitgebracht door Paradox Games. Een prijs is niet bekendgemaakt.