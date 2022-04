Speler maakt Amsterdam volledig na in Cities: Skylines

Een Nederlandse speler van Cities: Skylines heeft Amsterdam volledig nagebouwd in de simulatiegame. Alle toeristische attracties, het volledige netwerk van openbaar vervoer en de wegen zijn realistisch overgenomen.

De speler, op Reddit bekend als UrbanGeek en op YouTube aanwezig als SEB Urban Design, heeft naar eigen zeggen zo'n driehonderd uur besteed aan het namaken van Amsterdam in Cities: Skylines. Dat deed hij door gebruik te maken van de vele mods die beschikbaar zijn voor het spel. Hij begon met een gedownloade kaart van een gebied van 17 bij 17 kilometer, met daarop alle wegen en al het water in en rond Amsterdam. Daarop bouwde hij de binnenstad na op een schaal van 1:1. De modellen van de gebouwen en toeristische attracties uit de Nederlandse hoofdstad zijn afkomstig van de Steam Workshop.

Het doel van de speler was om Amsterdam zo nauwkeurig mogelijk na te maken. Door limieten van het spel was het niet mogelijk om ook de buitenste gebieden van de stad mee te nemen. Amsterdam-Noord en de gebieden buiten de ringweg A10 ontbreken daardoor. Wel bevat de virtuele stad snelwegen rondom Amsterdam en is Schiphol deels nagemaakt.

UrbanGeek zette de virtuele stad in de game zelf in elkaar, zonder de map editor te gebruiken. Het netwerk van openbaar vervoer en autowegen werkt volledig in de game en volgens de speler werkt het Hoofdnet Auto-concept verrassend goed. Wel zijn er veel verkeersopstoppingen op de S100-ringweg, merkt hij op.