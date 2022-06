Cities: Skylines is 12 miljoen keer verkocht

Simulatiegame Cities: Skylines is sinds de release 12 miljoen keer verkocht. Het spel kwam in maart 2015 uit en in 2019 stond het aantal verkochte exemplaren nog op 6 miljoen. De game krijgt regelmatig betaalde uitbreidingen.

Hoewel Cities: Skylines intussen meer dan zeven jaar oud is, blijft het spel goed verkopen. De makers vieren het aantal verkochte exemplaren op Twitter en gameanalist MauroNL zet de eerder behaalde mijlpalen op een rij. Daaruit is op te maken dat er tussen maart 2019 en juni 2022 zes miljoen exemplaren van het spel zijn verkocht, dus meer dan de vijf miljoen exemplaren in de eerste drie jaar na de release.

De cijfers geven aan dat het spel nog altijd nieuwe kopers weet aan te trekken. Ontwikkelaar Colossal Order en uitgever Paradox Entertainment stellen dat ze 'een marktleider' zijn in het citybuildinggenre. Er zijn weinig andere recente games die direct te vergelijken zijn met het spel.

Cities: Skylines kwam in maart 2015 uit, zo'n twee jaar na de tegenvallende reboot van SimCity. Maxis, de ontwikkelaar van de SimCity-franchise, werd in 2015 gesloten en sindsdien zijn er geen nieuwe titels meer verschenen in de serie.

Paradox Entertainment brengt geregeld nieuwe uitbreidingen uit voor Cities: Skylines. Op Steam staan 35 betaalde dlc's voor de game, met prijzen van 4 tot 15 euro per stuk. De uitbreidingen voegen bijvoorbeeld luchthavens, parken, treinstations en industrieën toe. Ook zijn er veel radiozenders te koop als dlc. Het spel is beschikbaar voor pc's, voor consoles en als VR-versie voor de Meta Quest 2.

Cities: Skylines, Xbox One

Aantal verkochte exemplaren Moment 250.000 Eerste 24 uur 500.000 Eerste week 1 miljoen Eerste maand 2 miljoen Eerste jaar 3,5 miljoen Tweede jaar 5 miljoen Maart 2018 6 miljoen Maart 2019 12 miljoen Juni 2022

Mijnpalen Cities: Skylines op een rij. Bron: @MauroNL