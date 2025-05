Cities: Skylines II-devs waarschuwen voor slechte pc-prestaties na release

Paradox Interactive waarschuwt dat Cities: Skylines II de hardwaredoelen op de pc niet wist te bereiken, wat een slechte performance tot gevolg kan hebben. Toch brengt Paradox de strategiegame op 24 oktober uit. Dit zou op de lange termijn beter voor het project zijn.

De uitgever schrijft in een blogpost: "Cities: Skylines II is een next-gen game die bepaalde hardware vereist. Ondanks de inzet van ons team hebben we niet de hardware-eisen weten te verwezenlijken die we voor ogen hadden." Het bedrijf refereert hiermee naar de verhoging van de minimale en aanbevolen systeemeisen, enkele weken geleden. De oorspronkelijke systeemeisen werden volgens het bedrijf tijdens de ontwikkeling van de game bepaald en na verdere tests bleken die eisen niet hoog genoeg te zijn.

In een bijbehorende faq erkent Paradox dat Cities: Skylines II prestatieproblemen heeft, afhankelijk van de pc-hardware van de gebruiker. Binnenkort wil het bedrijf configuratieaanbevelingen doen, zodat pc-gamers de prestaties van de stedenbouwgame kunnen optimaliseren. In de maanden na de release belooft Paradox verbeteringen aan de game.

Om Cities: Skylines II te spelen, is volgens uitgever Paradox en ontwikkelaar Colossal Order ten minste een Core i7-6700K- of een Ryzen 5-2600X-cpu nodig. Ook vereist de game minimaal een GTX 970 of een AMD-equivalent en 8GB ram. Enkele weken geleden werd de consoleversie van de game al uitgesteld en gelijktijdig werden de minimale en aanbevolen systeemeisen verhoogd.

Update, 15.50 uur: De volgorde van het artikel is aangescherpt om beter het statement van Paradox te reflecteren. Er is tevens een verwijzing en link naar de faq toegevoegd, inclusief een afbeelding met de betreffende citaten.