Cities Skylines II komt op 24 oktober uit en heeft nieuwe trailer

Ondanks dat niet alles wat ik wou erin zit ben ik toch blij met wat ik zie.
- Mixed use (geselecteerde residential icoontje heeft een blauwe onderste verdieping) en er is ook een midrise residential gebouw te zien met onderin iets van winkels.
- 6 verschillende dichtheden voor huizen
- Veel betere wegen en markeringen
- Seizoenen
- Realistische schaal. De energiecentrale lijkt iets van 40x40 tiles te zijn. Gigantisch vergeleken met de 6x6 nu. Ook voor gewone zoneable gebouwen lijkt 6x6 nu de max te zijn ipv 4x4
- Automatisch kruisingen maken als je de ene weg over de andere sleept.
- Spitsuur. Er is een grafiek met verkeer te zien per uur dus ik neem aan dat het per uur ook veranderd.
- Rotondes maken (zonder mods)
- Leidingen onder wegen
- Gebouwen kunnen ge-upgrade worden
- Prijzen voor kaartjes per bus/tram lijn
- Cims hebben een 'wealth' niveau
- Complexer systeem voor misdaad
- Wind en luchtvervuiling
- Gebouwen krijgen een huis en straat nummer
- Veel meer industriele opties en supply chains
- Parkeerplaatsen (hopelijk betekend dat cims niet meer de auto 'uit hun zak' halen)
Grootste dingen die ik mis:
- Gebouwen/zoning die bochten of diagonale wegen volgen (vrijwel alles is nog steeds recht toe recht aan, wat Europese steden bouwen erg lastig maakt)
- Voet en fietspaden waar je ook gebouwen tegen aan kan zetten (ik zag wel voetpaden maar het leek erop dat dit gewoon losse paden zijn). Dit zit wel al met DLC in CS1. Dus ik hoop zeer dat dit ook standaard in 2 gaat zitten.
[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 22 juli 2024 15:00]