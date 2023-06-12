Cities Skylines II komt op 24 oktober uit en heeft nieuwe trailer

Cities Skylines II komt op 24 oktober van dit jaar uit voor Windows, de Xbox Series en de PlayStation 5. Daarnaast hebben de makers een nieuwe trailer met twee minuten aan inengine beelden vrijgegeven.

De beelden tonen steden in verschillende stadia van ontwikkeling en in verschillende seizoenen en tijden van de dag. Ook lijkt er mixed zoning te zien in de interface, na 58 seconden. Het gaat om een gebouw met een woonbestemming, maar de onderste laag lijkt commerciële doeleinden te hebben. Verder wordt in het algemeen positief gereageerd op de trailer op YouTube en Reddit.

Het eerste deel van de serie kwam in 2015 op de markt en werd een van de vooraanstaande citybuilders. De game kreeg ook zeer veel dlc en heeft ondersteuning voor mods, waarvan er ook veel zijn.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 10:05
200 • submitter: Qlusivenl

12-06-2023 • 10:05

200

Submitter: Qlusivenl

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Cities Skylines II

vanaf € 41,95

2.5 van 5 sterren

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Wraldpyk 12 juni 2023 10:09
Zeer interessante trailer, een aantal nieuwe dingen gezien, wat niet vreemd is aangezien dit de eerste echte gameplay beelden.

- plots zijn nu 6-diep in plaats van 4
- dynamische/modulaire gebouwen
- universiteit zit nu in de basegame
- mixed zoning mogelijk? Een groen gebouw zichtbaar op blauwe tiles (of het is iets anders)

Het lijkt er ook op dat er veel meer flexibiliteit ingebouwd is wat betreft hoe je dingen kunt aanleggen. Maar nog altijd wel een vierkant "grid" waardoor er geen gebouwen mogelijk zijn op hoeken/bochten zoals bij CS1.

Ook jammer dat ze gelijk bij aankondiging al meerdere DLC's bekendgemaakt hebben. Gaat dus dezelfde route als CS1 die zelfs als "bedankt voor de jaren" allemaal betaalde DLC's uitbracht, in plaats van een paar cadeautjes als "afscheid"
jaquesparblue @Wraldpyk12 juni 2023 11:57
Het is een Paradox titel. DLCs zijn inherent aan business model.
Wat je er voor terugkrijgt is een game die extreem lang ondersteund wordt en ontzettend mod-vriendelijk is. Geintroduceerde verbeteringen onder de motorkap komen daarnaast ook terecht in het basis spel.
Tmaster @jaquesparblue13 juni 2023 23:01
De eerste city skyline kostte ook maar 19,95, dat je daarna nog wat betaalde dlc's kreeg vond ik prima. Maar nu kost de "refresh" 59,95.. dat is toch andere koek en daarna nog betalen voor dlc's... Toch jammer.
jaquesparblue @Tmaster14 juni 2023 05:26
Archive.org gaat niet verder dan 2017, maar toen was ie 30, en dat is nu nog steeds. En 2 kost 50, niet 60.

Maar als jij liever games hebt zoals de F1 manager game die na paar maanden al niet meer gesupport wordt, dan zou ik deze idd laten liggen als ik jou was.
Vinnie.1234 @Wraldpyk12 juni 2023 10:19
Ik moet heel eerlijk zijn dat CS1 voor mij een perfect voorbeeld was hoe DLC wel zou moeten werken. De base game was groot genoeg om je heel lang in te vermaken en de DLC was vond ik persoonlijk juist gepriced. Wilde je geen DLC kopen? Je had altijd de mogelijkheid om te gaan modden tot je er bij neer viel.

En zoals het er naar uit ziet zit veel DLC van CS1 al standaard verwerkt in CS2. Ik zag in ieder geval universiteiten en ook iets met bossen kappen.
langestefan @Vinnie.123412 juni 2023 11:18
Je maakt een grapje toch? Het DLC systeem van CS1 is een voorbeeld van hoe hebzuchtig een bedrijf kan zijn. Op moment van schrijven kun je alle DLC voor deze game kopen voor een kleine €400. Echt totaal gestoord.
darkpluisje @langestefan12 juni 2023 11:21
Als iedere bundel zijn eigen prijs waard is zegt "400 euro aan DLC's" alleen maar dat de maker kennelijk onwijs veel DLC's heeft uitgebracht, ik zie niet wat daar mis aan is. Dat jij denkt "er zijn veel DLC's dus de prijs per DLC moet omlaag" is natuurlijk heel wat anders en alleen van toepassing als de kosten van de DLC niet in verhouding zouden staan met de content. Als je de reacties van de spelers hier leest is dat alleen niet het geval.
langestefan @darkpluisje12 juni 2023 13:12
Nou daar is heel veel mis mee in mijn ogen. Heel veel DLC's hadden makkelijk samengevoegd kunnen worden en die zijn apart uitgebracht puur vanwege een hogere winst. Voorbeeld: ik heb de mass transit DLC gekocht, die was super goed. Maar: trams missen. Huh? Oh om trams te kunnen gebruiken moet je de snowfall (?!?!) DLC aanschaffen, voor beide DLC's samen ben je dan alweer 30 euro verder. Wat een verdien model.
CrownVictoria @langestefan12 juni 2023 13:44
Je hebt gelijk dat €400 een hoop geld is (Ca €300 zonder Radio's).
Echter:
- Meeste DLC content kan je ook met mods werkend krijgen, kost niets behalve moeite.
- Behalve DLC's zijn er ook content packs die je meerekent, die je absoluut niet nodig hebt.
Deze content packs bevatten assets die je absoluut ook in de workshop kunt krijgen.

Los daarvan vind ik dat je wat overdrijft. Ja het kost wat geld, maar als je iets leuk vindt mag dat best iets kosten. Ooit trouwens gehoord van Steam Sale of Allkey Shop? Dan kosten de meeste DLC's helemaal niet zoveel..
FooLsKi @langestefan12 juni 2023 13:33
Bij mijn weten waren Snowfall en Mass Transit minder dan €5/st toen ik ze kocht. Geen idee hoe je dan bij €30 komt. Ik heb het gros van de DLCs (niet de radiozenders en ik "mis" een aantal content creator packs) en heb voor het totale pakket wat ik heb volgens mij minder dan €100 betaald over een periode van een jaar of 3-4.
BadRespawn @FooLsKi12 juni 2023 14:34
Bij mijn weten waren Snowfall en Mass Transit minder dan €5/st toen ik ze kocht.
Zeker weten dat €5 niet de reguliere prijs is voor CS DLC; voor content zoals extra gebouwen en voertuigen is de prijs ca €15. Twee van die DLC samen is dus wel degelijk €30.

Alleen al het feit dat je om public transport compleet te hebben twee DLC's moet kopen omdat trams onderdeel zijn van Snowfall, toont aan dat die manier om DLC te doen een perfect voorbeeld van maximaliseren van inkomsten voor de uitgever.

Toen CS uitkwam heb ik het ondanks de lovende kritieken niet gekocht omdat zoiets als natural disasters - wat basis onderdeel is van Cim City wat toen toonaangevend was in dat genre - apart als DLC werd uitgebracht.


Om nog maar te zwijgen over de talloze bugs in DLCs die vaak pas vele maanden later of helemaal niet worden gefixed. Op CS is duidelijk een minimaal dev team gezet: lage kwaliteit door winst maximalisatie.

[Reactie gewijzigd door BadRespawn op 22 juli 2024 15:00]

FooLsKi @BadRespawn12 juni 2023 15:28
Correct, ik koop de meeste DLC in de diverse Steam Sales. Tenzij ik het echt de moeite waard vind, ga ik echt niet de volle mep betalen. Meestal is een beetje geduld genoeg om het voor een flink gereduceerde prijs te kunnen kopen.
langestefan @FooLsKi12 juni 2023 14:08
Ze zijn allebei 13 euro nu zie ik, 26 euro totaal. In 2019 toen ik mass transit kocht was dat ook voor 13 euro zie ik mijn geschiedenis.
Qlusivenl @langestefan12 juni 2023 16:05
Die DLCs kan je veeeeel goedkoper krijgen. Via sites zoals Kinguin.net, maar zelfs met Steam sales heb je die voor een paar euro...
Boefmans @langestefan15 juni 2023 23:31
Kan allemaal zijn. Ik krijg echter niet de indruk dat dit een ea achtig bedrijf is. Die lange support en ontwikkelingen en redelijk open model Kelten ook ergens van betaald worden toch? En dit is geen Fortnite die door een miljard spelers gespeeld wordt (zeker niet blijvend). Ik vermoed dat de latere dlcs niet zo too verkocht worden (ikzelf speel het al ff niet meer, heb een paar elcs gekocht en er 300 uur inzitten ofzo, good value for money). Als je alle dlcs en extra content uitmelkt, ik denk dat je dan heel veel uren in dit spel kan vergooien.
HarmFull @langestefan12 juni 2023 15:28
Ik snap wat je bedoelt en dit is helaas niets nieuws of iets dat gaat verdwijnen ben ik bang. Het is een vrij logische keuze voor publishers en een trend die je ook bij andere Paradox games ziet zoals:
  • Hearts of Iron IV
  • Stellaris
  • Europa Universalis IV
  • Crusader Kings III
  • Prison Architect (ingelijfde Indygame)
Het is ook een logische keuze. Je start met een solide basis en breidt daarna de game uit. Je kunt het ook cashen noemen maar een alternatief zoals Star Citizen vind ik erger. Heel ambitieus beginnen en uiteindelijk niets leveren.

Het lastige is welke DLC is 'essentieel' voor de game? Dat is een lastige balans. Bij Cities Skylines kun je bij mijn weten een aardig eind zonder komen maar Stellaris wordt vrij snel kaal zonder DLC.

Wat ik wel tof vind van Paradox is dat ze vaak met hun patches toch ook belangrijke zaken aanpakken aan de basisgame. Stellaris is overigens een extreem voorbeeld want die game is sinds 2016 meerdere keren grondig op de schop gegaan. Het houdt een game wel in leven en daar betaal je ook een deel voor met die DLC.
langestefan @HarmFull12 juni 2023 16:18
Ik vind de content van de DLC's en de manier waarop de basis game en de extra content gesplitst is op zich niet erg. De basis game met de juiste mods is goed speelbaar. Ik wou wel meer transit opties hebben dus die DLC's heb ik gekocht. Ik vind echter dat die 76 DLC's gereduceert hadden kunnen worden tot een stuk of 4-5 DLC pakketten van 30 euro per stuk ofzo. Dit systeem is vanuit elke hoek gewoon klote voor spelers van het spel naar mijn mening, dus ik hoop zeer dat ze het bij CS2 niet zo doen want die game koop ik dan gewoon niet meer.
ParaNoja @HarmFull26 juni 2023 15:44
Wat ik wel tof vind van Paradox is dat ze vaak met hun patches toch ook belangrijke zaken aanpakken aan de basisgame.
Ben ik het totaal niet mee eens betreft Cities Skylines... :(
Dan hadden ze mods als Loading Screen Mod, DynamicResolution, (beide onmisbaar) , Building Spawn points, Move-it, Picker, TMTP, Improved Content Manager etc wel in de game kunnen opnemen...
Of een officiële DLC van maken....
TeK @langestefan12 juni 2023 11:27
Ergens deel ik je sentiment, 400euro is een enorm bedrag, maar probeer eens voor 400 euro een model treinbaan te kopen inclusief alle huisjes en boompjes, poppetjes en wegen. Om nog maar te zwijgen over de treinen zelf.

Of ga voor 400euro paar avondjes uit en vergelijk dat met het aantal uren dat je uit zo'n game haalt.

Begrijp me niet verkeerd ik had ook liever dat het goedkoper was, maar als je de dlc's die je echt graag wilt hebben in discount koopt dan valt het eigenlijk best mee.
Daarnaast zijn een hoop van de dlc's alleen maar radio stations die niks toevoegen kwa gameplay en dus absoluut niet nodig zijn voor een goeie game experience.

Daarnaast brengen ze altijd de gewone patches uit bij een dlc die iedereen krijgt.
langestefan @TeK12 juni 2023 13:17
Rare vergelijking, dit gaat om een game en niet over een modelbaan of een avond uit. Als ik de radio DLC's er af haal blijft er nog steeds bijna 300 euro aan DLC's over (ik zie 15 radio DLC's voor 4 euro per stuk).
TeK @langestefan12 juni 2023 13:38
De vergelijking met een avondje uit gaat om de uren gespendeerd tegenover het uitgegeven bedrag.

De vergelijking met een modelbaan maak ik door het soort spel wat het meest te vergelijken is met het maken van een model treinbaan, iets wat ik vroeger deed om mijn lust voor dit soort aktiviteit te bedwingen.

Hierdoor denk ik dat het geen gekke vergelijking is persoonlijk.

Overigens zijn de dlc's vaak in discount te krijgen via steam, maar ook via humble zoals elders hier is aangegeven. Zelf koop ik dan eigenlijk zelden een game of dlc voor de volle prijs die gevraagd wordt.
langestefan @TeK12 juni 2023 16:21
Dat is allemaal niet relevant aangezien speeltijd een heel erg persoonlijk iets is. Sommige mensen spenderen 2k uur aan een game waar ik in 20 uur klaar mee ben. Het enige wat belangrijk is is content vs. waarde.
TeK @langestefan12 juni 2023 16:28
Dat is waar met een story based spel, dit is een sandbox spel en heeft dus een ander doel einde, dat jij het anders speelt is aan jou.
Maar de doelgroep is dat natuurlijk niet.
batjes @langestefan12 juni 2023 13:45
Het gaat om de tijd die je spendeert aan je hobby.

Cities Skylines is een game waar velen (waaronder ik) rustig duizenden uren in stoppen. Voor nog geen 100 euro een complete game + alle gameplay DLC (ze komen allemaal ter zijner tijd wel voorbij in de 70-90% sale). Is dat geen geld tegenover het aantal uren dat je er in stopt.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 15:00]

langestefan @batjes12 juni 2023 14:09
Tsja sale is wat anders. Heb de witcher 3 content pass ook voor 5 euro kunnen kopen, dat is nog eens waar voor je geld.
Boefmans @TeK15 juni 2023 23:33
Eens, en vergeet ook niet de hele modding en content mogelijkheden. SimCity anyone?
mjz2cool @langestefan12 juni 2023 12:31
Alleen die €400 zegt helemaal niks. Er zijn volgens https://steamdb.info/app/255710/dlc/ 76 DLC's, wat dus neerkomt op ongeveer €5,20 per DLC, is dat zo'n raar bedrag?
langestefan @mjz2cool12 juni 2023 13:07
76 DLC's is een raar aantal.
mjz2cool @langestefan12 juni 2023 13:19
Waarom?
langestefan @mjz2cool12 juni 2023 13:22
Omdat het veel is. Veel van die DLC's hadden makkelijk samengevoegd kunnen worden. Bijv. in 4 of 5 DLC packs. Maarja dan hadden ze er geen 400 euro voor kunnen vragen natuurlijk.
FooLsKi @langestefan12 juni 2023 13:35
Het is niet dat alle DLC in 1x is gereleased, hè? Volgens mij zat er ook redelijk wat tijd tussen Snowfall en Mass Transit, bijvoorbeeld.
langestefan @FooLsKi12 juni 2023 14:50
Hadden ze dat beter moeten plannen, in plaats van trams uitbrengen in een sneeuw DLC.
Cryothic @langestefan12 juni 2023 13:44
Dat is ook een rare... als ze 4 DLC's samen voegen gaan ze dat natuurlijk echt niet voor de prijs van 1 DLC doen.
Dus dat er dan maar vanuit dat je dan gewoon ruim 20 euro per DLC gaat betalen.
Hadden ze nog steeds in totaal aan die 400 euro gekomen hoor.

En dan hadden mensen gaan klagen omdat ze 20 euro moeten betalen voor een DLC waarvan de helft ze niet interesseert. Zo blijft je aan de gang.
langestefan @Cryothic12 juni 2023 23:56
Dat is onzin. Als ze functionaliteit gebundeld hadden en een paar DLC pakketten hadden uitgebracht weet ik zeker dat ze er veel meer van verkocht hadden. Het is nu namelijk een onoverzichtelijke puinhoop. Ik had heel graag een DLC pakket gezien waar alle transit opties in zaten want dat was eigenlijk het enige wat ik mistte. Dus ik heb de mass transit dlc natuurlijk gekocht, maar daar zaten de trams niet bij. En airports zat ook weer in een andere DLC. En waarschijnlijk mis ik dan nog een boel. Dat zijn allemaal DLC's van 13 euro p/s, dat tikt behoorlijk aan. Dus wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik heb de rest lekker laten liggen. Terwijl ik best 30 euro had willen betalen voor één DLC waar alles in zat.
Cryothic @langestefan13 juni 2023 13:31
Ik heb me niet verdiept in de DLC's zelf. Meestal kom je er na wat zoeken op internet, voordat je je geld uitgeeft, al een heel eind. Maar het zou in de omschrijving wel duidelijk horen te staan wat je krijgt voor je geld.
Ik heb wat DLC's voor Planet Zoo gekocht, maar daar zat altijd een vrij duidelijk filmpje bij met een opsommig welke dieren en bouwerken je erbij kreeg.

Echter gestempel je nu het hele systeem als "onzin", maar begint elke rede met "ik".
-Ik had graag gezien dat...
-Dat is het enige wat ik mistte

Kennelijk werkt het voor de developer, want als het niet verkocht hadden ze het wel anders aangepakt.
We gaan zien wat ze met de volgende editie gaan doen.
langestefan @Cryothic13 juni 2023 14:32
Kennelijk werkt het voor de developer, want als het niet verkocht hadden ze het wel anders aangepakt.
We gaan zien wat ze met de volgende editie gaan doen.
Ik weet haast wel zeker dat het niet werkt. Sommige grote DLC's hebben nog geen 300 reviews, en dat zegt ook veel over hoeveel mensen die gekocht hebben. De helft van de DLC's heeft ook een negatieve beoordeling overigens en zit vol met bugs dusja ze hebben er over de hele DLC linie een puinhoop van gemaakt. Gelukkig is de basis game met mods wel leuk.
PCG2020 @langestefan12 juni 2023 13:26
Ja, dat ben ik met je eens, 75 of 77 DLC's was een veel beter aantal geweest.

:+
kid1988 @langestefan12 juni 2023 12:05
Ik hoor je, maar heb je wel eens gekeken van alle DCL van de sims 4 kost? 66 DLC packs voor ~$870, sommige met twijfelachtige inhoud, voor een game van (bijna) 10 jaar oud. Welke ook (m.i.) nog eens is gericht op een (veel) jonger publiek dan CS...

Nog maar niet te spreken over multiplayer spellen de bijna niet meer speelbaar zijn zonder DLC (maps/wapens in shooters, race sims waar je bepaalde banen/auto's moet hebben gekocht om aan de server/kampioenschap deel te nemen).

Het lijkt er op dat dit het nieuwe "normaal' is. En voor single player games waar de base game veel speelwaarde geeft is het nog best prima als de DLC packs goed gevuld zijn.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 22 juli 2024 15:00]

Gast Gebruiker @langestefan12 juni 2023 13:26
€400 voor tientallen DLC voor een game die 10 jaar lang ondersteund is, prima. €400 aan DLC of mircotransactions in vorm van lootboxes in games als FIFA of CoD waar de ondersteuning praktisch stopt na een jaar is inderdaad een grap.
Angelus1753 @langestefan12 juni 2023 13:49
Vergelijk het met de nu net aangekondigde MSFS2024, dan is het voor een 10jr oud spel toch nog niet zo erg dat er dan een nieuwe engine komt.
Chrono Trigger @langestefan12 juni 2023 17:18
Via derde partijen ben ik hooguit 50 euro kwijt geweest voor de DLC's waar jij het over hebt. Niet zo overdrijven.
langestefan @Chrono Trigger12 juni 2023 17:42
Kinguin ofzo zeker? Dat zijn geen legale websites. Op steam zijn de DLC's nooit goedkoper geweest dan 50% van de originele prijs, ongeveer 200 euro dus.
Xanthine @langestefan13 juni 2023 15:20
Dan zou ik de DLC van Flight Simulator niet bekijken, dan val je van je stoel :+
Wolfos
@langestefan13 juni 2023 21:59
Ik vind het echt raar hoe panisch mensen worden van DLC. Je hoeft het niet te kopen. Het is extra. Had je liever gewoon de basegame gehad en dan helemaal niks meer? Want ze gaan natuurlijk niet 8 jaar lang een game ondersteunen voor niks.

Deze games zijn een hobby op zich. Je speelt het jarenlang, en af en toe in de aanbieding koop je er een stuk DLC bij omdat het wat toevoegt en je daarmee weer wat uren zoet bent.
Of je koopt de basisgame, vind het helemaal niks, en koopt geen DLC.

Maar voor degenen die deze games wel jarenlang spelen heeft dus een hele groep mensen 8 jaar lang gewerkt om nieuwe content te produceren. En dat kost nou eenmaal een hoop geld, want het is ook heel veel.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 15:00]

langestefan @Wolfos13 juni 2023 22:01
Heb niks tegen de DLC zelf. Ga hier niet meer op in, je leest mn andere reacties maar waar ik dit duidelijk maak.
Sander123456789 @langestefan12 juni 2023 16:50
De game kwam uit in 2015. Wat jij dus wilt is dat een ontwikkelaar 1 keer 60-70 euro kan verdienen en daarvoor alle content moet blijven bijmaken? Ik vind 400 euro voor een game die 8 jaar uitstekend onderhouden en ondersteund wordt extreem weinig. Dat is 50 euro per jaar voor het altijd up to date zijn van je game. De uitbreidingen waren uitstekend. Echt een schijntje en een voorbeeld van hoe het moet.
Sander123456789 @langestefan13 juni 2023 13:19
Over 5 jaar en 76 expansions is dat een schijntje. Of moet voor jou alles gratis gedaan worden? Ze hebben een prachtig product gemaakt, waarbij de base game van 60 euro al duizenden uren plezier geeft.
Als jij 400 euro geen schijntje vindt voor het complete pakket dan ligt dat denk ik toch echt aan jou.
langestefan @Sander12345678913 juni 2023 14:28
Nee dat ligt aan jou. 400 euro voor dlc is gestoord.
Sander123456789 @langestefan13 juni 2023 15:28
Niet voor 76 stuks en duizenden uren speelplezier. En zeker niet als de base game van 60 euro ook al meer dan uitstekend is.
langestefan @Sander12345678913 juni 2023 15:39
Voor 400 euro koop ik 7-8 volledige AAA games. Laat me niet lachen. Je bent gewoon in de corporate trap gevallen en nu probeer je je foute keuzes te verdedigen. :+
hmartino @langestefan13 juni 2023 20:11
Volgens mij ben jij de enige die het niet snapt.

Ik heb vanaf het begin de game gekocht.
Ik betaal met liefde elke keer voor een DLC die ik leuk vind. Daarmee krijg ik nog meer zin om het spel te spelen.
Ik bepaal zelf of ik iets uitgeef aan de game of niet.
De uitgever geeft mij de mogelijkheid om het spel uit te breiden terwijl deze al goed was.
Ik heb zelfs de game op nog een andere pc en steam account gekocht.
Ik heb zelfs de game gekocht op een console.
Ik ben super blij dat deze game is uitgebracht, omdat er niks soortgelijk meer op de markt was. En ik ben een grote fan van city building games dus ik weet waar ik het over heb.
De uitgever heeft heel veel naar de community geluisterd en elke keer aanpassingen aan de game gedaan zover zij dat konden doen. Ook vwb de DLC.

Als je liever AAA games koopt en liever geen unike city builder game speelt? Blijf dan weg bij deze game!
En Kinguin is een zeer gerespecteerde website.

Ik spendeer graag nog eens tig euros aan de nieuwe versie verspreid over tig jaren en duizenden uren speelplezier. Ik kan niet wachten op de release!
langestefan @hmartino13 juni 2023 21:14
Jij klinkt meer als een soort CS cult lid dan een gamer met gezond verstand. Jammer dat zoveel tweakers al gevoelloos zijn geworden voor smerige DLC tactieken. Nogmaals, ik heb niks tegen de DLC zelf en de verdeling van content DLC vs basis game. Het gaat om de manier waarop de DLC gedistribueerd wordt. De meerderheid van de DLC's is overigens totaal geflopt gezien het lage aantal reviews en de slechte beoordelingen. Ze hadden er gewoon 4 of 5 moeten releasen in bepaalde thema's zoals transit en buildings etc.
hmartino @langestefan13 juni 2023 21:34
De manier waarop jij reageert laat eerder zien dat je vooral tegen uitgevers bent die juist wel snappen waar het publiek om vraagt.

Ik wil juist elke keer nieuwe content. Ik wil er ook voor betalen. Ik koop niet alles wat er aan DLC wordt uitgebracht. Maar dat ik de keuze heb is geweldig!

Je doet alsof elke CS fans alle dlc kopen. En daar de steam prijzen voor betalen. En brengt dat als argument in als een soort van flame troll achtige reactie. Met je circa 80 DLC voor 400 Euro.

Ik heb er meer dan 2500 uren inzitten. En voor alles wat ik heb betaald ben ik super tevreden. Jaren speelplezier en ik kan nog steeds de game starten als ik wil.
En dat iemand niet mag vergelijken met een avondje uit of andere betaling voor fun zet je weg als negatief omdat het je eigen argument onderuit haalt. Ga lekker een andere game kopen dan. En laat ons CS spelers met rust. Wij betalen het er blijkbaar graag voor.

En ja. De uitgever moet er ook aan verdienen. Ga maar eens na hoeveel mensen er aan werken. Dat ze winst willen maken maakt mij niet uit. Anders heb ik geen game. Weet je wat? Ik koop nog even een DLC om ze te ondersteunen! Ik ben blij met ze!
langestefan @hmartino13 juni 2023 21:51
Wauw. Als je alle DLC's gekocht hebt en je er zoveel tijd aan heb besteed snap ik wel dat je zo reageert ja. Zoek anders even de sunk cost fallacy op, die is sterk van toepassing op jouw situatie.
hmartino @langestefan13 juni 2023 22:01
Goed lezen is echt een vak. Maar dat krijg je als je alleen maar tegen bent.

Ik koop de DLCs die ik zelf wil. Je hebt niks van mijn argumenten gelezen. Stop aub met je troll gedrag. Laat ons lekker genieten van CS en DLCS. Je bent altijd eigen baas of je iets koopt of niet.

Voor CS had je 2 games die een beetje deden wat we met een city builder willen. Sim City (de nieuwe versie) en Cities XL Maar het was het gewoon niet. CS doet wat city builder gamers van houden. Verdiep je er eens in. Hou je er niet van? Geen probleem? Ga dan lekker een andere game spelen. En nogmaals. Iedereen is vrij om uit te geven aan een game wat die wilt. We zijn 8 jaar verder sinds de release!!! Ik had nog wel meer kunnen uitgeven, maar dat ga ik nu lekker doen met CS2.
langestefan @hmartino13 juni 2023 22:10
Ik lees je 'argumenten' wel maar ze hebben geen enkele relevantie met het probleem wat ik aankaart.
Verdiep je er eens in. Hou je er niet van? Geen probleem? Ga dan lekker een andere game spelen.
Ik bedoel maar, wat moet ik hier nou op reageren :+ .

Ik raad je aan om mijn andere reacties op dit bericht te lezen, dan zul je mijn standpunt begrijpen en waarom CS zo fout zit met hun DLC model. Mijn enige hoop is dat ze dit niet herhalen met CS2, hopelijk hebben ze wat geleerd van het het floppen van de meeste CS DLC'S.
hmartino @langestefan13 juni 2023 22:39
Probleem wat je aankaart? Ik zie geen probleem. Zie mijn eerdere argumenten waarover je heen hebt gelezen.

Plus
Niet alle gamers kopen alle dlc
Niet alle gamers kopen via Steam
Niet alle gamers hebben dlc nodig
Niet alle gamers hoeven voor een kwartje op de eerste rij te zitten
Er zijn gamers die graag een uitgever supporten met de effort die ze doen om ondersteuning te blijven bieden. Ook al is dit via een dlc met lots, muziek of wat dan ook.

En ik lees je standpunt maar vind je daarin een probleemzoeker en soms zelfs tegen een troll aan zitten.
langestefan @hmartino13 juni 2023 22:45
400 euro voor 76 DLC's is gestoord. Compleet van het padje. Ik snap niet in welke wereld je leeft waar dat oke is. Maar goed, het is een business model blijkbaar... erg jammer.

Ik ben trouwens niet de enige die er zo over denkt: https://www.reddit.com/r/...qzf/why_all_the_dlc_hate/

Top comment:
Cities Skylines, like most Paradox games, costs a hilariously large amount for its actual content value. Not buying the expansions leaves you with an incomplete game. The DLC is also sectioned up into dozens of purchases, which is both a way of exploiting people's biases and a way of making more money.

In general people don't want to give these companies any leeway, because over the past decade there's been a serious increase in the amount of this exploitation across the gaming industry.
Dit vat eigenlijk perfect al mijn punten samen, heb er niks meer aan toe te voegen.
Boefmans @langestefan15 juni 2023 23:38
AAA games waar je i 10-15 uur doorheen bent (en dan ook dlcs kan kopen). Waarvan er mss maar een of twee echt langer leuk blijven...

Overigens over value of money gesproken: Captain's of industry (door 2 dudes gemaakt...).

En die 400 euro is overdreven..met aanbiedingen, je koopt niet alles (zeker niet alle radiostations) geeft niemand dat er aan uit. Als je zon fan bent van dit spel zoek je dat wel uit.
Dat de dlcs onoverzichtelijk worden, is een ander probleem natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Boefmans op 22 juli 2024 15:00]

langestefan @Boefmans16 juni 2023 00:10
Kwaliteit van een game/DLC meet je niet (alleen) in hoeveel tijd je er in kan dumpen. Een goede game hoeft niet heel lang te zijn, dat bewijst bijvoorbeeld resident evil.
En die 400 euro is overdreven..met aanbiedingen, je koopt niet alles (zeker niet alle radiostations) geeft niemand dat er aan uit. Als je zon fan bent van dit spel zoek je dat wel uit.
Dat de dlcs onoverzichtelijk worden, is een ander probleem natuurlijk.
Nouja als ik een game leuk vind koop ik wel alle DLC's. Zoals bij bijvoorbeeld Witcher 3, aan die DLC's kon ik makkelijk 100 uur spenderen en dat voor 30 euro in totaal. Ik vond CS ook leuk en had graag de DLC's gekocht, helaas heeft Paradox er een veel te dure klerezooi van gemaakt dus heb uiteindelijk alleen de transit DLC gekocht. En qua prijs, zonder de radiostations is het nog steeds 300+. En ja dat is minder tijdens sales (paradox geeft 50% korting zag ik), maar dat kun je voor elke game wel zeggen.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 15:00]

Boefmans @langestefan16 juni 2023 18:41
Uiteraard. Ik hou niet zo van games waarin het grinden wordt. Witcher3 kocht ik ook alle dlcs, al moet ik zeggen dat ik er na de laatste wel klaar meer was.
Leuke van bouwspellen dat je zelf kan pielen en rommelen om het mooier en beter te maken, slowgaming zeg maar, en met meer content lukt dat ook beter. (Overigens ben ik ook in rdr2 gaan slowgamen, bevalt erg goed).
Raxus07 @langestefan12 juni 2023 11:45
Dat valt wel mee toch? De game is 9 jaar oud en brengt tot dusver nog steeds nieuwe content. Dat is ongeveer 3 euro per maand aan dlc.

Voor een game waardoor dlc een hoge replay value heeft vind ik dit echt wel meevallen.
Fomix @langestefan12 juni 2023 14:41
400€ van 2015 (release) t/m 2023 -> ongeveer 8j dus. Is 50€/jaar gemiddeld.
Ook niet zo onoverkomelijk lijkt me.
Tijdens die 8j hebben ze actief gedeveloped en bugs opgelost.
hmartino @Fomix13 juni 2023 22:03
Het is een troll. Niet elke cs gamer heeft alle dlc gekocht. En ook niet bij steam. Hij wil gewoon deze uitgever bashen. En wellicht zelfs alle game uitgevers.
Wraldpyk @Vinnie.123412 juni 2023 10:24
Klopt inderdaad! En DLC's bij een game als dit zijn ook meer in de categorie "ik bouw een modelspoor thuis". Je koopt niet alles, maar wat je nodig hebt/wil hebben.

Ik heb zelf flink wat geld in CS1 gestopt, en als de game release een beetje goed is ga ik hetzelfde doen bij CS2. Ik pre-order in dit geval niet, tenzij er nog open-beta's gedraaid worden waarbij ik kan testen of het iets is.
buzz @Wraldpyk12 juni 2023 11:49
Denk dat niet-preorderen een goede keuze is. Paradox heeft niet de beste QA lijkt het bij de gemiddelde lancering en dan kan je je nog bedenken. Of wachten tot de eerste kinderziektes naar tevredenheid opgelost zijn.
stijn014 @Vinnie.123412 juni 2023 10:28
En je kreeg ook altijd features gratis als je de DLC toch niet kocht
Robinblitz @Vinnie.123412 juni 2023 10:53
Wat dat betreft is Paradox Interactive altijd al een goed voorbeeld geweest van DLC's. Ja er zijn ONGELOOFLIJK veel DLC's voor hun games. Maar voor de meeste games (zo als Hearts of Iron IV, Europa Universalis 4, Stellaris etc...) hoeft de server host (indien je multiplayer speelt) alleen de DLC's te hebben. Alle andere spelers kunnen dan in die game met dezelfde DLC spelen zonder dat ze het zelf eerst hoeven te hebben.

Edit: typo's.

[Reactie gewijzigd door Robinblitz op 22 juli 2024 15:00]

Martinspire
@Vinnie.123412 juni 2023 11:41
Als je kijkt hoeveel de game per jaar kostte als je alle DLC wilde, dan valt dat nog wel mee. Zeker als je ziet wat er telkens weer voor terug kwam en hoe het de game veel dieper maakte.
Fragadder @Vinnie.123412 juni 2023 11:59
Ik zie veel zaken als: hoogte, afstanden, hoeken / weg gradient wat uit mods komt en er nu gewoon standaard in zit.
Ik zag voorkeuren op wegen (alleen links/rechtdoor, andere helft alleen rechts), wat ook uit de modding komt.

Verder lijken industries, universiteiten etc. er al meteen in te zitten. Het voelt voor mij als het tegenovergestelde van the Sims: We beginnen opnieuw maar je krijgt een hoop meer dan bij de vorige basegame, inplaats van een mooiere maar opnieuw uitgeklede versie. Deze game komt er wel bij mij :D
Ivolve @Wraldpyk12 juni 2023 10:40
Het lijkt inderdaad wel meer van hetzelfde. Dat is op zich niet erg want CS1 was erg goed, dus meer van dat is OK.

Ik vind het inderdaad wel erg jammer dat je nog niet een aaneengesloten rij huizen aan een kromme straat kunt bouwen. Op 1:07 is dat duidelijk te zien. Jammer want ik ben wel een beetje klaar met de recht-toe-recht-aan steden.

Verder ziet het er OK uit maar had grafisch wel op meer gehoopt. De meeste gebouwen lijken te bestaan uit een paar vierkante blokken met leuke textures erop.
Wraldpyk @Ivolve12 juni 2023 10:47
Met de complexiteit en de hoeveelheid details van een City builder is grafisch niet veel meer te verwachten. Er zijn duidelijke sprongen in kwaliteit en ook de cartoony look van CS1 is achterwege gelaten.

Daarnaast wil je natuurlijk dat het spel op relatief veel PC's te draaien is, dus ook dan is het lastiger om grafisch veel te verbeteren. De hoeveelheid gerenderde items, en getrackte enteties in een city builder is vele malen hoger als bij een FPS bijvoorbeeld, waar hoogstaandere graphics logischer zijn.
Flying Hawkic
@Ivolve12 juni 2023 12:26
Geen dynamische gebouwen en plots, dat is inderdaad mijn grootste teleurstelling... en moeilijk toe te voegen met DLC. Los van dat aspect, lijkt er wel enorm veel van het verlanglijstje in het spel te zitten, op het eerste zicht dan toch.
Robkazoe @Wraldpyk12 juni 2023 10:18
DLCs gaan gelukkig best vaak in de aanbieding via Steam Sales. Tenzij je alles op de eerste dag wil spelen, kun je beter wachten want dan koop je er hele berg voor 10 euro ofzo.
Wraldpyk @Robkazoe12 juni 2023 10:30
Klopt! Voor CS1 zijn er zelfs een hoop in bundles verkocht bij Humble Bundle. Altijd goedkope mogelijkheden om de game aan te schaffen.
dengregg @Robkazoe12 juni 2023 15:53
op zich vallen de main dlc ook wel mee qua kost indien je ze koopt bij verschijnen. Beschouw het dan als een kleine bijdrage om de game te laten ontwikkelen over de vele jaren dat het ondersteund wordt.

Is inderdaad een zware taks indien je pas later instapt en alle beschikbare uitbreidingen wilt hebben.
zzzzz @Wraldpyk12 juni 2023 10:18
Ik krijg ook wel een beetje Sim City vibes van de building menu's. Ik denk dat ze dat goed aangepakt hebben nu. C:S is echt een hele toffe game, maar er zitten stiekem ook gewoon heel veel ergernissen in die ze nu voor een groot deel verholpen lijken te hebben.
Snappen lijkt veel natuurlijker te gaan en de transitie tussen bv. brug en weg op maaiveld lijkt veel vloeiender. Al met al gewoon goede upgrades voor een vervolg op een game uit 2015. :)
Oon @Wraldpyk12 juni 2023 10:33
Ik ben benieuwd welke mods ze allemaal mee gaan nemen. Ik zie Precision Engineering en Parallel Road Tool, verder een hoop nieuwe kleurtjes dus hopelijk ook Auto Line Color e.d.?

Nu hopen dat ze ook meteen TM:PE meenemen, in ieder geval de mogelijkheid om zelf de banen en borden in een node te kunnen zetten
Aaron03 @Wraldpyk12 juni 2023 10:51
Ik hoop dat je dan winkels kan hebben met appartementen erboven
Hieronymuski @Aaron0313 juni 2023 12:48
Dat kan, als je de toolbar bekijkt in de trailer dan zie je daar ook opties voor.
cracking cloud @Wraldpyk12 juni 2023 10:21
Blauwe tile lijkt me meer een selectie kleur, al hoop ik het verkeerd te hebben.
IIIIIIIIIIII @Wraldpyk12 juni 2023 13:39
Tjaah, blijft een bedrijf die streeft naar winstmaximalisatie.
datajuggler @IIIIIIIIIIII12 juni 2023 14:05
Ken jij een bedrijf dat streeft naar verliesmaximalisatie? Ik neem aan dat je zelf geen ondernemer of “side hussle” hebt, dan zou je de onzin van je commentaar kunnen inzien.

Er bestaan ergere modellen in de gaming wereld dan een solide base game met free content updates, met betaalde DLC die andere/meer content toevoegt voor de liefhebber. De DLC betaalt ook voor de verdere ontwikkeling ervan door de lonen te betalen van de ontwikkelaars.
Thazard @Wraldpyk12 juni 2023 15:42
Dit soort zaken waren mij inderdaad ook opgevallen. Ze hebben goed gekeken naar een aantal toegankelijkheid mods en deze standaard verwerkt.

Erg prettig en ook, wat jij al zegt, fijn dat een aantal DLC nu standaard in de game zit. De OV opties vielen mij ook op.

Het is natuurlijk nog maar 1 korte trailer, wie weet zit er meer in dat we nu nog niet weten.

[Reactie gewijzigd door Thazard op 22 juli 2024 15:00]

Atmosfeer 12 juni 2023 10:21
Ondanks dat niet alles wat ik wou erin zit ben ik toch blij met wat ik zie.

- Mixed use (geselecteerde residential icoontje heeft een blauwe onderste verdieping) en er is ook een midrise residential gebouw te zien met onderin iets van winkels.
- 6 verschillende dichtheden voor huizen
- Veel betere wegen en markeringen
- Seizoenen
- Realistische schaal. De energiecentrale lijkt iets van 40x40 tiles te zijn. Gigantisch vergeleken met de 6x6 nu. Ook voor gewone zoneable gebouwen lijkt 6x6 nu de max te zijn ipv 4x4
- Automatisch kruisingen maken als je de ene weg over de andere sleept.
- Spitsuur. Er is een grafiek met verkeer te zien per uur dus ik neem aan dat het per uur ook veranderd.
- Rotondes maken (zonder mods)
- Leidingen onder wegen
- Gebouwen kunnen ge-upgrade worden
- Prijzen voor kaartjes per bus/tram lijn
- Cims hebben een 'wealth' niveau
- Complexer systeem voor misdaad
- Wind en luchtvervuiling
- Gebouwen krijgen een huis en straat nummer
- Veel meer industriele opties en supply chains
- Parkeerplaatsen (hopelijk betekend dat cims niet meer de auto 'uit hun zak' halen)

Grootste dingen die ik mis:
- Gebouwen/zoning die bochten of diagonale wegen volgen (vrijwel alles is nog steeds recht toe recht aan, wat Europese steden bouwen erg lastig maakt)
- Voet en fietspaden waar je ook gebouwen tegen aan kan zetten (ik zag wel voetpaden maar het leek erop dat dit gewoon losse paden zijn). Dit zit wel al met DLC in CS1. Dus ik hoop zeer dat dit ook standaard in 2 gaat zitten.

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 22 juli 2024 15:00]

BramFokke @Atmosfeer12 juni 2023 10:55
Waar zie je de industriële opties en supply chains? Heb de trailer aardig uitgeplozen, maar die heb ik gemist. En hoop echt dat dat wel in de base game zit, omdat het de economie veel interessanter maakt dan.
Skyndel @BramFokke12 juni 2023 13:04
Rond 1:06 in de trailer hebben ze het info menu voor openbaar vervoer en daar zijn 2 secties, eentje voor cargo. Ook kun je uit de gelekte achievements lijst opmaken dat je zelf routes voor cargo moet opzetten. Iets later in de trailer (1:21) kun je de industriële opties zien.
gametastic_nl 12 juni 2023 10:07
Ik vind dat CS 2 wel verdacht veel lijkt op CS 1. Er zijn inderdaad wel wat vernieuwingen maar niet veel echt nieuwe dingen die niet in CS 1 waren met mods.
[Roland] @gametastic_nl12 juni 2023 10:39
Was ook mijn eerste reactie maar na het zien van een paar youtube videos blijkt het toch wel een grote voorruitgang te zijn.

twodollarstwentie heeft de stad uit de trailer gebouwd en vertelt er over:
https://www.youtube.com/watch?v=mUHecMSgPaM
SHiNeye @gametastic_nl12 juni 2023 10:09
Game ziet er toch duidelijk beter uit?
ro8in @SHiNeye12 juni 2023 10:21
Vind je? Ik dacht namelijk eigenlijk precies hetzelfde. Het is net alsof ik naar een trailer van deel 1 zit te kijken. Ik zie niet precies wat er nu allemaal zo nieuw is dat het echt als deel 2 uitgebracht moet worden?

Ik zou bij een deel 2 eerder denken dat we een trailer krijgen waarin we zien hoe traffic en personen misschien veel realistischer door de stad bewegen. AI voor transport, vuilniswagens etc geupgrade, misschien veel meer in depth simulaties mbt tot industrie en commercie. Ik zie gewoon eigenlijk niets terug waarvan je echt denkt, ooh ja dit is echt een deel 2!

Het is allemaal erg nietszeggend dit. Ik zie alleen maar dingen die met CS1 ook al konden min of meer, met wat kleine aanpassingen.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 15:00]

jaenster @ro8in12 juni 2023 10:33
Onlangs CS1 eens opgestart. Ik was verbaast hoe slecht het er eigenlijk uit ziet en hoe goed ik dacht in mijn het was. Wellicht moet je eens kijken naar CS1. De trailer van CS1
downtime @jaenster12 juni 2023 10:58
Mensen vergelijken CS1+mods met CS2 zonder mods. Je mag zelf beslissen of dat een eerlijke vergelijking is.
ro8in @jaenster12 juni 2023 11:14
Ik heb net even jouw CS1 trailer link bekeken, maar als ik eerlijk ben vind ik het er dus echt niet zoveel beter uitzien? Misschien dat het aan mij ligt hoor. Maar goed wat ik eigenlijk bedoel ook is is dat ik bij een CS2 niet een CS1 verwacht met mooiere graphics. Het is een simulatie game en ik zou eerder gewoon denken een complete overhauled simulatie systemen die het nog veel meer in depth maken en realistischer. Maar dat zie ik dus totaal niet terugkomen hier. Krijgen we nu nog steeds dat bij bepaalde woningen gewoon elk uur 30 auto's af en aan rijden alsof er gratis escort services worden aangeboden etc? Ik zou gewoon veel liever verbeteringen op dat vlak zien en wat ik ook een beetje zou verwachten na 7 jaar een versie 2 van deze game. Maar ze laten eigenlijk helemaal niets zien wat verwijst naar dat dit allemaal verbeterd zou zijn.
SHiNeye @ro8in12 juni 2023 10:30
Ik zou bij een deel 2 eerder denken dat we een trailer krijgen waarin we zien hoe traffic en personen misschien veel realistischer door de stad bewegen. AI voor transport, vuilniswagens etc geupgrade, misschien veel meer in depth simulaties mbt tot industrie en commercie.
Ik denk dat het gros van de mensen daar niks om geeft, maar ik zie wel een aantal verbeteringen in de trailer al terug. Zo worden rotondes nu ook echt herkend als rotondes, zie wegmarkering. En de modulaire gebouwen zoals in Simcity is ook zeker een hele welkome verbetering.
CAPSLOCK2000 @ro8in12 juni 2023 11:51
Vind je? Ik dacht namelijk eigenlijk precies hetzelfde. Het is net alsof ik naar een trailer van deel 1 zit te kijken. Ik zie niet precies wat er nu allemaal zo nieuw is dat het echt als deel 2 uitgebracht moet worden?

Ik zou bij een deel 2 eerder denken dat we een trailer krijgen waarin we zien hoe traffic en personen misschien veel realistischer door de stad bewegen. AI voor transport, vuilniswagens etc geupgrade, misschien veel meer in depth simulaties mbt tot industrie en commercie. Ik zie gewoon eigenlijk niets terug waarvan je echt denkt, ooh ja dit is echt een deel 2!

Het is allemaal erg nietszeggend dit. Ik zie alleen maar dingen die met CS1 ook al konden min of meer, met wat kleine aanpassingen.
Je hebt geen ongelijk maar ik vraag me af of het spel er beter van zou worden. Als ik CS speel ben ik totaal niet bezig met de looks of low-level gedrag. Het gaat mij om het bouwen van de stad, het managen van resources en transport en het oplossen van bottlenecks. Details als hoe mensen door de stad heen bewegen zijn leuk maar niet waar het om gaat.

In mijn ogen zou het een vergissing zijn om dat soort aspecten te benadrukken voor CS2. Het risico is namelijk groot dat het veel resources opsnoept terwijl het spel er eigenlijk niet leuker of beter van wordt.

Dat het verschil met CS1+mods misschien niet zo groot is vind ik niet erg. De meeste mensen zullen die mods nooit gebruikt hebben. Sterker nog, ik denk dat ze het juist goed aanpakken door te kijken welke mods populair zijn en daar van te leren welke features ze in het basis spel moeten opnemen.

Ten slotte zie ik CS een beetje als een "framework-game", een spel dat gemaakt is om verder uit te breiden met mods. Daarvoor moet er veel achter de schermen gebeuren wat je niet direct aan de voorkant ziet. Wellicht dat er onder de motorkap dingen zijn veranderd die vooral handig zijn voor de modding community.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 15:00]

timoootjex @CAPSLOCK200012 juni 2023 15:25
Ik denk dat er vooral aan de engine gewerkt is. Ik merk ook subtiele verbeteringen die het spelplezier in mijn ogen juist gaan vergroten
gametastic_nl @SHiNeye12 juni 2023 10:26
Ik zeg hier daarom dus ook dat er wel vernieuwingen in zitten, maar niet zo enorm als je bij een deel 2 zou verwachten.
Martinspire
@gametastic_nl12 juni 2023 11:34
Ik denk dat je de vergelijking wel eerlijk moet maken. Ten eerste zijn de meeste mensen wel mods gewerkt. Als je wilt weten hoe het er standaard uitziet, moet je eigenlijk de console versies eens pakken.

Verder is er grafisch ook niet zo'n grote stap te maken. Dat is nog steeds wel gelimiteerd tot wat de gemiddelde PC kan, maar ik zie toch nog wel verbeteringen. Vooral de belichting ziet er beter uit, maar ook de hoeveelheid verschillende assets in beeld. Bij de vorige game zag je toch al snel herhaling. Ook modulaire gebouwen, veel meer statistieken en de vernieuwingen voor het bouwen van wegen en het implementeren van groene energie/invloeden is toch wel goed om te zien. De nadruk lijkt vooral op het verbeteren van de gameplay te liggen en minder op de grafische pracht (die al best goed was).

Het grote verschil ten opzichte van de release van de eerste is het verschil in aantal cores. Hierdoor zullen veel meer processen worden uitgebreid en toegevoegd. Daardoor verwacht ik vooral meer diepgang en niet zozeer meer van hetzelfde. Sure ze kunnen een miljard verschillende assets toevoegen, maar dat is niet nodig want de modding community gaat dat gat toch wel vullen. En door bepaalde gameplay dingen toe te voegen, kan de modding community daar ook weer op verder bouwen. Modulaire gebouwen zijn heel gaaf, maar zonder echte ondersteuning van de game, gaat daar niet veel gebeuren. Ook verwacht ik gemixte zoning zodat je er veel meer variatie mee kunt bouwen.

Cities Skylines was een goede sandbox game die je veel tools gaf om je eigen ding te doen en het lijkt erop dat de focus hier weer veel licht op het uitbreiden van die tools. Dat is ook exact waar de community om vroeg en wat dus veel waarde toevoegt. Daarnaast zal de game er wel mooier uit zien, maar eigenlijk vind ik het ook niet erg als ie wat minder zwaar is. Dan kunnen meer mensen hem spelen en kun je in dit soort warme zomers ook nog lekker aan de slag zonder meteen een sauna te maken van je kamer.
Verwijderd @gametastic_nl12 juni 2023 11:54
Behalve dat de game er beter uit ziet en veel QOL features heeft waar de community al heel lang om vraagt denk ik dat er ook veel verbeteringen zijn doorgevoerd in de basis code. Dat zie je niet meteen met het blote oog, maar kan op lang termijn een groot verschil maken. Zeker aangezien deze game vanaf de grond is ontworpen met een veel nieuwere versie van Unity, met modding in gedachte door een team dat nu veel meer ervaring heeft.
Brantje 12 juni 2023 10:12
Hoe zit het met het verkeer in deze? Kan me herinneren dat er nogal vaak files voorkomen in de eerste versie van de game.
Vinnie.1234 @Brantje12 juni 2023 10:22
Veel files in de eerste versie van de game lag toch echt aan je zelf ;). Nou oké dat is misscien wat overdreven, maar de files waren meestal al goed te verhelpen met de Round a bound mod.

Maar in de trailer leek het erg of ze ongeveer alle verkeerd mods die er waren voor CS1 nu in de base van CS2 hebben verwerkt, dus ik verwacht dat als je zelf je best doet dit in CS2 totaal geen probleem hoeft te zijn :)
TERW_DAN @Vinnie.123412 juni 2023 10:27
Dat zou fijn zijn, voor mij de reden dat ik Cities Skylines nooit echt veel gespeeld heb. Zonder mods was verkeer een dingetje, en ik had nooit zin om me echt in al die mods te verdiepen.

Maar als ik die trailer zo zie gaat het toch wel weer een beetje jeuken (misschien SC1 weer eens aanslingeren en me verdiepen in al die mods).
Vinnie.1234 @TERW_DAN12 juni 2023 10:44
Je kan alles gewoon vinden in Steam en werkt echt soepel, zou als ik jou was beginnen met de volgende mods:

https://steamcommunity.co...iledetails/?id=1619685021
https://steamcommunity.co...iledetails/?id=1637663252
https://steamcommunity.co...iledetails/?id=1625704117
https://steamcommunity.co...iledetails/?id=2560782729
https://steamcommunity.co...iledetails/?id=2140418403
https://steamcommunity.co...filedetails/?id=405810376

Daarmee kom je al heel erg ver en zijn redelijk makkelijk te gebruiken!
Kees BOFH @Vinnie.123412 juni 2023 11:31
Het vervelende voor mij is dat ik Cities Skylines speelde toen het net uit was, en er dus nog weinig mods waren. Omdat ik groot fan was van Cities in Motion 1 & 2 (de voorloper van Cities Skylines; dus eigenlijk is dit Cities in Motion 4) had ik de game blind gekocht toen hij uit kwam.

Maar in dat begin had je wel heel erg veel last van verkeer, regelmatig dat mijn afval trucks het afval niet konden ophalen omdat er teveel verkeer was, waardoor een heleboel mensen overleden, en voor elke dode werd er ook weer een hearse de weg op gestuurd, wat het verkeer er niet beter op maakte.

Zodra je een iets groter industrieterrein aanlegte dan zaten de wegen meteen stampvol vrachtwagens, waardoor je al snel meer bezig was met traffic management dan bouwen. Dat heeft zeker ook z'n charme, en het leert je wel om treinen en boten te gebruiken, maar vervolgens loopt je station vast omdat de in- en uitgang omgedraait zitten en al het verkeer door elkaar gaat en kan je de boel ombouwen.

Ik heb mij er zeker wel mee vermaakt, en later ook nog wel eens goedkoop wat DLC gekocht en mods geprobeert, maar ik hou zelf toch het meest van een vanilla game, en als die nog beter is geworden, dan staat 24 oktober Cities in Motion 4 Skyline 2 gewoon in mijn steamlibrary.
ParaNoja @Vinnie.123426 juni 2023 15:47
Wat in mijn ogen bewijst dat ze juist mods als die je noemt in het spel hadden moeten opnemen....
Desnoods als DLC....
Mods als DynamicResolution zijn onmisbaar!
Vinnie.1234 @ParaNoja27 juni 2023 10:37
Mods zijn via de workshop net zo makkelijk installeerbaar. Daarbij ben ik juist blij dat ze dingen er niet standaard in verwerken, DynamicResolution was bij mij echt een drama. Laptop vond dat allemaal niet erg leuk. En gezien ik er toch niks mee kon hoeft het voor mij niet in de game te zitten en met een mod is dat zelf ideaal regelbaar!
ParaNoja @Vinnie.123428 juni 2023 15:22
Ok, ik ben misschien verwent met me pc in vergelijk tot laptop, ik speel op hoogste resolutie, en met zeer veel workshop items, meer dan er nog originele in de game zitten.

Maar upscalen van resolutie is voor mij een must!
Hadden ze dynamische resolutie (uiteraard werkend) gewoon ingebouwd, hadden we beide op onze gewenste resolutie kunnen spelen... En was het een zeer goede uitbreiding, net als loading order etc
En spelen met items uit workshop, en fatsoenlijke laadtijden zijn zo goed als onmogelijk zonder mods...
Thekilldevilhil @Vinnie.123412 juni 2023 10:32
Veel files in de eerste versie van de game lag toch echt aan je zelf ;). Nou oké dat is misscien wat overdreven, maar de files waren meestal al goed te verhelpen met de Round a bound mod.
Deze zinnen klinken mij toch echt tegenstrijdig in de oren. Het ligt aan de speler, maar het is op te lossen met een mod. Klinkt toch alsof het basis spel niet helemaal soepel was. En met een uurtje of 500 in de game te hebben doorgebracht kan ik zeggen, de simulatie van het verkeer in het basis spel was best wel ruk.
Vinnie.1234 @Thekilldevilhil12 juni 2023 10:47
Je kon toch ook heel veel in de base game opgelost krijgen, maar vaak was dit gewoon een heel gedoe. Maar als je slim te werk ging met je wegen zoals:

Komen 2 wegen van 2 banen samen maak er eerst 4 banen van.
Bij een afrit zorg dat je dan 3 baans maakt zodat je 1 afrit baan hebt en zelfde met opritten.
Niet te veel kruisingen, dit zorgt altijd voor problemen.

En rotondes waren ook wel met een beetje gekloot in de base game te maken, maar dit was niet ideaal. Mods maken het wel een stuk makkelijker :)
aadje93 @Vinnie.123412 juni 2023 11:54
de eindeloze discussie. Er waren zeker domme acties van AI in CS1 omtrent verkeer. Midden op een snelweg alemaal op exact het zelfde punt een baan opschuiven omdat 10km verderop een afslag was. Bij een 6 lane -> 4 lane allemaal voorsorteren op 1 baan terwijl er 2 linksaf gaan en die 2e dus leeg blijft. Allemaal van zulk soort voorbeelden zijn er te vinden. + het bekende "pocket car". Een stad auto onvriendelijker maken werkte niet helemaal zoals IRL. Want in commercie zone zonder parkeer ruimte pakte iedereen gewoon de auto uit de broekzak terug naar huis ipv via het OV of lopen naar een parkeergarage aan de rand van de zone. waardoor OV toch vlotter was
IskaRiot @Brantje12 juni 2023 10:23
dat is net een deel van de uitdaging van het spel, je stad filevrij houden :)
Shawty @Brantje12 juni 2023 11:11
Naar mijn idee is Cities: Skylines meer een sim waar verkeer/infra gewoon 1 van de belangrijkste dingen is in het bouwen van een stad. Je moet echt nadenken over hoe je dingen aanlegt waar je welke resource waar plaatst (een verkeerd geplaatste kolencentrale kan een weg compleet vast laten lopen omdat het veel vrachtwagen verkeer genereert). IRL kan je ook niet zomaar een simple 1baansweg aanleggen wat de enige toegangsweg is voor een industrieterrein en een woonwijk.
johnny.xxx 12 juni 2023 10:18
Hopelijk hebben ze het achterlijke verkeer van deel 1 helemaal glad kunnen strijken en kan de engine nog een beetje zn snelheid behouden bij grotere steden (betere multicore support).
Als bezitter van CS1 met veel van zn uitbreidingen, wacht ik precies om die uitbreidingen op een steam sale en gaat hij zeker niet in mn pre-order. Als je nu de gehele CS1 bundel op steam wilt aanschaffen ben je €345 kwijt, yea no.
MetalSonic @johnny.xxx12 juni 2023 10:49
Dit dus, doe eens goede multicore support. Deel één blijf stoiciijns lopen op twee cores!
timoootjex @MetalSonic12 juni 2023 15:30
Je klaagt nu al over de multicore support terwijl ze er nog niets over hebben gezegd. In 2015 toen cs1 uit kwam was er nog weinig aandacht op veel Cores. Ik wed dat ze daar zeker mee rekening houden in 2023
MetalSonic @timoootjex12 juni 2023 16:26
in 2015 had je al veel games die quad core ondersteuning verleende. Sowieso al veel gamers met vier of meer cores. Doe nou niet alsof dat zo bijzonder is. Verder doe ik geen aannames over wat ze wel of niet doen voor City 2, laten we hopen op 't beste.
timoootjex @MetalSonic12 juni 2023 16:29
Akkoord aan de andere kant zijn er nu veel meer vous met8 Cores of meer en 16 threads of meer.

Als ze daarin al progressie maken om op een minst alle fysieke Cores te gebruiken.
MetalSonic @timoootjex13 juni 2023 08:31
Achja we hebben beide vast een goed punt. Ik geloof jou ook wel hoor dat het vervolg beter geoptimaliseerd is. Helemaal na wat ik net las na een korte Google sessie op waarom het zo CPU intensief is.

"People also ask
Why is Cities: Skylines so CPU intensive?
To start off, Cities: Skylines is mainly single-core dependent due to the limitations of the Unity engine being used for the game."
tunnelforce1 @johnny.xxx12 juni 2023 10:49
Het is jammer dat ze geen abonnement aanbieden zoals bijvoorbeeld met hearts of iron iv ook van Paradox.
Dan betaal je gewoon de maanden dat je speelt 5,- en heb je alle dlc.
!GN!T!ON 12 juni 2023 10:09
Ziet er heel mooi uit. Ook goed te horen dat must have mods zoals MoveIt, TMPE, etc uit CS1 nu ingebouwd zitten.
JDx @!GN!T!ON12 juni 2023 10:50
Het ziet er mooi uit, maar niet (heel) veel mooier/anders dan CS1 vind ik.
!GN!T!ON @JDx12 juni 2023 11:22
Ik vind het toch een behoorlijke step-up. Ja het is niet zo mooi als de cinematic trailer van een paar weken geleden (shocker :+), maar als ik in dit videotje wat rond klik dan zie ik toch een duidelijk jump in looks.

https://www.youtube.com/watch?v=mUHecMSgPaM

Wat denk ik ook helpt is dat ze de cartoony artstyle wat hebben losgelaten. Daarnaast als ik het goed begrijp zijn de mappen straks een pak groter dan ze zijn bij CS1, dat zal mogelijk ook een afweging geweest zijn, graphics vs map grootte.

Uiteindelijk is het natuurlijk afwachten, maar ik ben gematigd positief. Wacht wel gewoon de reviews af, pre-orderen ben ik compleet mee gestopt, heb mij nu wel vaak genoeg verbrand daar aan :p

Grootste domper vind ik persoonlijk dat het nog steeds gridbased is, bebouwing aan gekromde straten ziet er daardoor altijd 'net niet' uit en je krijgt stukjes 'onbebouwde' grond waar je niks kan neerzetten behalve wat boompjes.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 15:00]

batjes @!GN!T!ON12 juni 2023 14:10
Ach ze kunnen de graphics nog zo prachtig maken, het gross speelt met de meeste grafische instellingen vrij laag, scheelt toch net een paar extra FPS en die houden we graag boven de 12 als het even kan.

Hoe mooi ze CS2 ook gaan optimaliseren, door de extra vrijheid gaan we allemaal die slideshow grenzen weer opzoeken om dan lategame elke keer de pixels wat naar beneden te schroeven om het tolereerbaar te houden. Wen je weer aan en de volgende game start je gewoon zo, loop je weer tegen slideshow grenzen aan, stel je weer de pixels naar beneden. Want het scheelt (gevoelsmatig) een paar fps.
Martinspire
@!GN!T!ON12 juni 2023 11:37
Mja ik had ook niet anders verwacht eigenlijk. Die voegen zo'n enorme laag toe dat je er eigenlijk niet omheen kunt. Zeker nu met meerdere cores, is meer uitdaging bij de wegen wel leuk om mee te werken. En hoe minder mods je nodig hebt, hoe beter de game zal draaien. Bovendien gooit niet elke update meteen weer alle mods omver. Ik ben blij dat ze een goed plan lijken te hebben om dit soort dingen te implementeren. De verbeteringen in de UI zijn gewoon goed en hopelijk kan je nu beter kiezen wat voor uitdaging je wel of niet wilt. Bepaalde mods hadden wellicht al jaren onderdeel moeten worden van de base game, maar het is goed dat ze luisteren naar de community en daar hun eigen plan op trekken. De sandbox wordt steeds leuker zo.
PrimusIP 12 juni 2023 10:40
Ik hoop dat je met die nieuwe ook meer 'Europese' steden kunt maken waar je bijvoorbeeld een mooie binnenstad hebt die leuk is en niet alles meteen lappen asfalt is.
Misschien dat ik de DLC's mis, maar in deel 1 leek alles toch te veranderen in van die saaie 'auto steden' zonder een echt hart in de stad.
Wolfos
@PrimusIP12 juni 2023 13:38
Met één van de meest recente DLC's kun je autovrije gebieden maken met mooie plaza's en dergelijke. Dat zie ik in de trailer en de UI niet terugkomen dus ik ben bang dat die ontbreken. Jammer, want dat was wel een mooie feature.
Flying Hawkic
@Wolfos12 juni 2023 15:53
Toch wel, het fragment op 1:10 toont een stuk van een verkeersvrije promenade waar de tram naar toe gaat.
batjes @PrimusIP12 juni 2023 13:58
Je hebt de Plaza's en Promenades DLC, kan je voetgangersgebieden maken.
harrytasker 12 juni 2023 10:09
En day one Gamepass.
Snacky817 @harrytasker12 juni 2023 16:09
Heerlijk hé.

Zo kan het nooit een miskoop zijn.
Hogu 12 juni 2023 10:10
Ik merk dat ik hier toch wel enthousiast van wordt. Weet niet zo goed waarom nog, ook omdat ik nog weinig weet over de nieuwe versie, maar het jeukt wel om de huidige even op te starten. Jammer dat het nu ook mooi weer is.
SMD007 12 juni 2023 10:10
Zin in deze game. redelijk wat uurtjes in het eerste deel gestopt. Deze trailer ziet er ook echt goed uit lijkt er ook op dat het bouwen zelf van wegen flink verbetert is.

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