Cities Skylines II komt op 24 oktober uit en heeft nieuwe trailer

Cities Skylines II komt op 24 oktober van dit jaar uit voor Windows, de Xbox Series en de PlayStation 5. Daarnaast hebben de makers een nieuwe trailer met twee minuten aan inengine beelden vrijgegeven.

De beelden tonen steden in verschillende stadia van ontwikkeling en in verschillende seizoenen en tijden van de dag. Ook lijkt er mixed zoning te zien in de interface, na 58 seconden. Het gaat om een gebouw met een woonbestemming, maar de onderste laag lijkt commerciële doeleinden te hebben. Verder wordt in het algemeen positief gereageerd op de trailer op YouTube en Reddit.

Het eerste deel van de serie kwam in 2015 op de markt en werd een van de vooraanstaande citybuilders. De game kreeg ook zeer veel dlc en heeft ondersteuning voor mods, waarvan er ook veel zijn.