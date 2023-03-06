Paradox kondigt Cities: Skylines II aan voor release later dit jaar

Ik zag nog wat interessant nieuws op Steam en Youtube voorbij komen:
-De game draait op Unreal engine 5 (al is de bron nog niet echt bevestigd)
Game draait wel op Unity aldus developer
-Ze waren al in 2021 met een Alfa test bezig voor Youtubers
-Ze staan nog steeds open voor nieuwe features
-Ze zijn bewust van de meest gebruikte mods en wat ze toevoegen aan de simulatie
-Ze werken nog steeds nauw samen met youtubers in hun eigen discord, waar ze ook info delen voor nieuwe content en releases voordat ze deze aan de wereld kenbaar maken.
Onder andere Biffa
had er een video van gemaakt. En er schijnt een persconferentie na de stream geweest te zijn waar er een vraag was over de engine (al heb ik die nog niet elders bevestigd zien worden).
Als ze naar UE5 gewisselt zijn is gewoon heel goed nieuws. Daar gaat de performance wel beter van worden. Blijkbaar zaten er toch teveel nadelen aan Unity. Ook dat ze deel 5 gebruiken, betekend dat het voor assets waarschijnlijk een stuk interessanter wordt als ze niet overal meerdere varianten voor hoeven te maken.
Dat ze in 2021 al een alfa versie hadden, is mijns inziens het beste nieuws van de avond. Dat geeft aan dat ze toch al wel een werkend deel hebben waar ze op voort kunnen borduren. Dan is content het enige probleem wat er nog ligt en in zoveel jaar werk kun je toch nog aardig wat dingen toevoegen. Functionaliteit van mods naar de game lijkt me wel tof. Ik gok dat ze een simple en advanced model gaan gebruiken voor het verkeer, zodat je daar veel meer uit kunt halen als je dat zelf wilt. En het managen zal dan ook beter zijn. Maar ook de move-it mod en anderen zullen waarschijnlijk wel in de basis zitten. Dat is gewoon echt goed nieuws, plus ze zullen de mod-ondersteuning ook niet vergeten. En die zal met 2 jaar na alfa toch een stuk volwassener zijn, dan als het allemaal maar net op tijd is.
Bovendien is de hype voor een nieuwe game zeker wel mogelijk en al een beetje aanwezig. Zo te merken zijn de youtubers erg tevreden met de nieuwe game. Plus de content was de laatste paar jaar ook wat minder sterk en uitgebreid, wat wel versterkt dat de game al een tijdje in ontwikkeling is geweest. Al met al daardoor wel positief, want de trailer is vrij nietszeggend. Het is wel mooi, maar geeft weinig aan wat de game nou werklijk is.
Edit: toch Unity engine, dus dat is enerzijds jammer, anderzijds hopelijk wel een grote upgrade naar laatste versie en beter gebruik van meerdere cores. Goed, dat geeft voor de content en mod support wel weer nieuws dat daar dus minder mee hoeft te gebeuren en de content bij launch dus groter kan zijn.
[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 18:26]