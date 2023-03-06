Paradox kondigt Cities: Skylines II aan voor release later dit jaar

Paradox heeft Cities: Skylines II aangekondigd. In tegenstelling tot het eerste deel van de game lijkt Cities: Skylines II wel meteen uit te komen voor consoles. De oorspronkelijke game kwam eerst alleen voor pc uit.

Net als in de voorganger zal de game spelers hun eigen stad laten creëren en managen, maar veel details heeft Paradox niet gegeven. De ontwikkelaar van de nieuwe game is net als bij het origineel Colossal Order uit Finland.

Paradox zegt dat de opvolger van de game uit 2015 onder meer 'veel opties voor bouw en aanpassingen' zal bieden, waardoor 'geavanceerde mogelijkheden om te modden'. Het is onbekend wat dat precies in de praktijk zal betekenen. De game komt later dit jaar uit voor pc, Xbox Series X en S en PlayStation 5. De trailer zegt niets over Nintendo-platforms. De originele game kwam wel uit voor de Switch.