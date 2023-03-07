Shadowrun- en Battletech-ontwikkelaar kondigt turn-based strategiegame aan

Harebrained Schemes heeft The Lamplighters League aangekondigd, een turn-based strategiegame die zich afspeelt in 1932. De speler moet met een team op zoek gaan naar 'de bron van alle magie'. De game verschijnt later dit jaar op de pc en Xbox Series-consoles.

Het spel begint met drie personages, maar later kunnen gebruikers dit uitbreiden tot elf. Bij elke missie kunnen spelers drie van die personages uitkiezen om naar een missie mee te nemen. Helden zijn in de wereld van The Lamplighters League al gestorven, dus krijgt de speler criminelen, schurken en verraders als 'helden'.

In het verhaal staat de Banished Court centraal, een cult die de wereld bijna heeft overgenomen en op zoek is naar 'de bron van alle magie'. In The Lamplighters League moet de speler de Banished Court tegenhouden. Avontuur en intrige staan in dit verhaal centraal, schrijft de ontwikkelaar.

Ontwikkelaar Harebrained Schemes bracht eerder de turn-based strategiegames Shadowrun en Battletech uit. Nieuw aan The Lamplighters League is een realtime infiltration-fase, waarbij spelers de spelwereld kunnen verkennen, vijanden in kaart kunnen brengen en sommige vijanden alvast kunnen verslaan. Daarna begint het turn-based gevecht.

Uitgever Paradox Interactive nam Harebrained Schemes in 2018 over. De uitgever hield maandag een evenement, waarop onder meer Cities: Skylines II werd aangekondigd en dlc voor Crusader Kings III. The Lamplighters League zal te spelen zijn op de Steam Deck, maar de ontwikkelaar waarschuwt dat dit platform niet de focus van het bedrijf heeft.