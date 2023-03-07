Shadowrun- en Battletech-ontwikkelaar kondigt turn-based strategiegame aan

Harebrained Schemes heeft The Lamplighters League aangekondigd, een turn-based strategiegame die zich afspeelt in 1932. De speler moet met een team op zoek gaan naar 'de bron van alle magie'. De game verschijnt later dit jaar op de pc en Xbox Series-consoles.

Het spel begint met drie personages, maar later kunnen gebruikers dit uitbreiden tot elf. Bij elke missie kunnen spelers drie van die personages uitkiezen om naar een missie mee te nemen. Helden zijn in de wereld van The Lamplighters League al gestorven, dus krijgt de speler criminelen, schurken en verraders als 'helden'.

In het verhaal staat de Banished Court centraal, een cult die de wereld bijna heeft overgenomen en op zoek is naar 'de bron van alle magie'. In The Lamplighters League moet de speler de Banished Court tegenhouden. Avontuur en intrige staan in dit verhaal centraal, schrijft de ontwikkelaar.

Ontwikkelaar Harebrained Schemes bracht eerder de turn-based strategiegames Shadowrun en Battletech uit. Nieuw aan The Lamplighters League is een realtime infiltration-fase, waarbij spelers de spelwereld kunnen verkennen, vijanden in kaart kunnen brengen en sommige vijanden alvast kunnen verslaan. Daarna begint het turn-based gevecht.

Uitgever Paradox Interactive nam Harebrained Schemes in 2018 over. De uitgever hield maandag een evenement, waarop onder meer Cities: Skylines II werd aangekondigd en dlc voor Crusader Kings III. The Lamplighters League zal te spelen zijn op de Steam Deck, maar de ontwikkelaar waarschuwt dat dit platform niet de focus van het bedrijf heeft.

The Lamplighters LeagueThe Lamplighters League
The Lamplighters LeagueThe Lamplighters LeagueThe Lamplighters LeagueThe Lamplighters League

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 11:37 10

07-03-2023 • 11:37

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The Lamplighters League

geen prijs bekend

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Reacties (10)

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Roerdomp 7 maart 2023 12:52
Leuk, hou van turn based games en het stijltje is uniek.
Jammer dat hij "xbox/windows" exclusive is. Dit soort spelletjes spelen heerlijk weg op de Switch in handheld mode op de bank of in bed.
Evernote @Roerdomp7 maart 2023 13:09
Wel eens van een Steam Deck gehoord? :+
Roerdomp @Evernote7 maart 2023 13:27
Ach ja, is wéér een device erbij. Met een PS5, laptop, game-pc en switch moet het ergens wel ophouden. 😅

Maar het zal vast top werken op steam deck :)
TVreeke @Roerdomp7 maart 2023 15:16
Geforce Now op een tablet/telefoon kan ook een alternatief zijn. Al kost dat natuurlijk ook geld.
Cergorach
7 maart 2023 12:01
Hmm... Ik had gehoopt dat ze meer gingen doen met Shadowrun en Battletech, dat zijn toch de games die Jordan Weisman beter liggen (aangezien hij ze heeft bedacht)... De andere games die HBG heeft gemaakt zijn zeker niet slecht, maar wie herinnert zich nog: Crimson - Steam Pirates, Strikefleet Omega, Golem Arcana of Necropolis? Na 8 jaar zou er best interesse zijn in een nieuwe SR game...
Croga @Cergorach7 maart 2023 13:50
Het nadeel is natuurlijk dat voor zowel SR als voor BT licenties nodig zijn. En die kosten geld.
Zelf een nieuwe setting bedenken is een heel stuk goedkoper en volgens mij kunnen ze dat best wel (hoop ik met grote hopen :-D)
Verwijderd @Croga7 maart 2023 18:21
Microsoft doet echter nul komma niks zelf met Shadowrun. Ook @Cergorach - zie net dat Microsoft in 2017 de Shadowrun trademarks weer zelf geregistreerd had nadat jarenlang ze het hadden uitgelaat aan Weisman.

Echter ondertussen gebeurt er helemaal niks met de trademarks... terwijl ook Harebrained er dus niks mee kan momenteel doordat de trademarks weer bij Microsoft liggen.
SkyStreaker 7 maart 2023 11:48
Het stijltje spreekt mij wel aan, en ben op zich wel fan van turn-based in combinatie met een goed verhaal, leuk! Ik ben benieuwd :)
geert1 7 maart 2023 11:54
Tof om een turn-based tactics game te zien in een Indiana Jones-achtige setting. Het sfeertje lijkt goed. De gameplay lijkt flink opgepoetst ten opzichte van de Shadow Run-games, hoewel die ook wel wat ouder zijn nu en met een kleiner budget gemaakt waren. Harebrained Schemes is goed met interessante missies en allerlei manieren om ze te winnen, dus hopelijk zien we dat ook hier weer terug. Ben benieuwd!
Tapijtmepper 7 maart 2023 12:47
Zeer mooie artstyle. Ook valt het wachten goed mee. Beter de ontwikkeling stil houden en dan op een redelijke termijn het aankondigen.

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