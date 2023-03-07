'Meta gaat met tweede ontslagronde duizenden banen schrappen'

Meta is van plan om deze week een tweede ontslagronde aan te kondigen, waarbij duizenden banen geschrapt worden. Dat zeggen bronnen tegen Bloomberg. Met de ontslagronde zou Meta financiële doelen willen halen.

De aanstaande ontslagronde zou bedoeld zijn om financiële doelen te halen nadat de advertentieomzet van het bedrijf wat is ingezakt, zeggen de Bloomberg-bronnen. Directeuren en vice presidents zou daarom gevraagd zijn lijsten te maken van werknemers die ontslagen kunnen worden. Het bedrijf zou de plannen deze week willen afronden, met het doel ze zo snel mogelijk aan ceo Mark Zuckerberg te kunnen voorleggen. Zuckerberg kan namelijk elk moment met ouderschapsverlof gaan.

Deze nieuwe ontslagronde komt boven op de in november aangekondigde ontslagronde, waarbij elfduizend banen werden geschrapt. Dit was destijds zo'n dertien procent van het totale werknemersbestand. Toen gaf Meta als oorzaak concurrentie en tegenvallende advertentie-inkomsten aan. Een tweede ontslagronde werd al verwacht, aangezien Zuckerberg heeft gezegd van 2023 Meta's 'efficiëntiejaar' te willen maken. Verder zou Meta het bedrijf 'platter' willen maken, met minder managers en het schrappen van 'niet-essentiële teams'.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 09:03 175

07-03-2023 • 09:03

175

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Reacties (175)

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HollowGamer 7 maart 2023 09:23
Wat ik niet goed begrijp, tijdens corona zijn er veel mensen aangenomen in de IT, niet alleen bij FB, nu worden deze (incl. andere die ervoor al werkte) ontslagen. Het gaat hier niet om een handvol, maar echt om duizenden. Waarom precies?

Het lijkt voornamelijk om winst te gaan, niet alleen om het bedrijf gezond te houden, maar het heeft dus ook nijgingen van zelfverrijking. Het blijft vaag, zeker in de VS, om een CEO dik te zien verdienen, en dan duizenden broodverdieners van de een op andere dag gewoon op straat te gooien.

Ik begrijp dat bedrijven nog altijd genoeg mensen voor hun hebben werken, maar het lijkt nu overal raak. Is het een CEO die niet onder wilt doen voor de andere CEO, of is er echt iets aan de hand in de IT-sector?
Jazco2nd @HollowGamer7 maart 2023 09:30
Daarom moet je afhankelijk van het bedrijf deze ontslagrondes met een korreltje zout nemen. Amazon is van 800.000 werknemers naar bijna 1.5 miljoen werknemers gegaan in een paar jaar tijd.

Dat ze dan nu enkele tienduizenden ontslaan post-pandemie is helemaal niet zo gek. Zelfde geldt voor een hoop andere tech bedrijven die als een malle zijn gegroeid in 3 jaar en nu enkele duizenden ontslaan.

Zoveel zegt dat dus niet.

Net als het Netflix verhaal. Natuurlijk enorme groei tijdens de pandemie en je hoefde echt geen expert te zijn om te weten dat je natuurlijk ook een hoop abonnees weer kwijtraakt na de lockdowns. Zegt eigenlijk weinig over het bedrijf zelf.

Maarja, historie telt niet. Alleen de huidige en korte termijn groei. Want aandeelhouders. En kleine marges etc etc.
mjtdevries @Jazco2nd7 maart 2023 10:29
Precies, dat vergeten mensen altijd.
Omdat je in de VS makkelijk mensen kunt ontslaan, nemen bedrijven ook veel makkelijker mensen aan.
Tijdens corona veel extra klanten in jouw sector? Prima, neem maar een boel mensen aan om die klanten te bedienen. Ook al weet je dat je daarna een deel weer moet ontslaan.

In Nederland zou een bedrijf die mensen niet aan nemen, omdat ze dan weten dat ze na twee jaar een probleem hebben om ze weer kwijt te raken.

Welk systeem is beter? Zeg het maar.
In de VS zijn meer mensen in die twee jaar aan het werk geweest, maar je vastigheid is minder. Allebei heeft zijn voor en nadelen. Het is maar net wat je gewend bent.
Tozz @mjtdevries7 maart 2023 10:46
Ik denk dat het voor je gemoedsrust beter is dat we ons systeem hebben. In de VS kan je letterlijk morgen ontslagen worden nadat je vandaag gepromoveerd bent van functie. Je weet nooit of je morgen nog een baan hebt.
mjtdevries @Tozz7 maart 2023 11:03
Dat is in het algemeen niet waar.
Dat ligt aan de staat en je contract. In Californië waar het merendeel van dit soort nieuws items over gaan hebben werknemers wel degelijk bescherming.

Maar er zijn inderdaad staten en contracten waarbij je zonder reden ontslagen kan worden. Of je bij zo'n bedrijf wilt werken is je eigen keus.
(Maar als je baas je er uit wilt werken in Nederland, dan lukt ze dat ook wel. Het duurt alleen langer dan een dag)

Wat je niet beseft is dat het in de VS niet zo slecht voor je gemoedsrust is, want je hebt ook makkelijker weer een nieuwe baan. (zeker voor mensen die willen werken)
In Nederland is het veel moeilijker om ontslagen te worden, maar ben je eenmaal ontslagen dan kom je ook weer moeilijker aan een baan.
dellai @mjtdevries7 maart 2023 12:25
Nee hoor, je kunt hier in CA gewoon morgen ontslagen worden, daar is geen enkele bescherming tegen. Het enige verschil met andere staten is dat je hier recht hebt op zogenaamde ontslagvergoeding van plus minus 3 maanden in Tech. De enige reden hiervoor is dat er een lobby voor in het leven geroepen is die dreigt deze regeling in te trekken als er ook maar iets van een unie opgericht wordt door werknemers binnen een bedrijf.

Werk vinden is vele malen moeilijker in CA dan in NL. Reken op een medior tech selectie procedure van 6-9 maanden met ongeveer 7-10 rondes, zeker voor de grotere tech bedrijven zal dit neigen naar 10 rondes. Ook hier zit een gedachtegoed achter, het idee is dat als medewerkers weten dat het zo lang kan duren dat ze het onderste uit de kan blijven halen van zichzelf en overwerk makkelijk geslikt wordt alvorens hun inkomen te riskeren.

Als het om de US gaat dan kun je de vuistregel makkelijk aanhouden dat een systeem ingericht op consumerism als enige resultaat heeft dat er zoveel mogelijk gestolen wordt van de werknemers, want daar zitten de marges. Enige "protectie" voor zover die er al is, is door een lobby ingevoerd om werknemers te ontmoedigen om te vertrekken of ander werk te zoeken en te blijven werken onder deze condities, met als risico alles te verliezen. M.a.w. de grootste diefstal in de US is wage-theft. Elke Amerikaan zal dat beamen, behalve diegenen die aan de top staan.
mario963 @dellai7 maart 2023 16:23
Je hebt helemaal gelijk. Woon de laatste 8 jaar in San Francisco en veel dingen die worden geschreven kloppen niet geheel in de context van de Bay Area (waar veel mensen zijn getroffen):

1) Je leeft hier op een laag inkomen onder de 134k per jaar

2) Je kan iedere dag ontslagen worden; het hangt af van de grote van de groep hoeveel tijd er tussen moet zitten en over het algemeen krijg je een paar weken tot maanden salaris mee

3) Ziektekostenverzekering is enorm duur, wij betalen voor een gezin $2k per maand; zonder werkgever is je toegang tot aanbieders zeer beperkt

4) Een klein apartment (~80 m2) gaat hier nog steeds voor 3-5k per maand en hangt af van hoe slecht de buurt is waar je wilt wonen

5) Het vinden van een baan is moeilijk, er zijn veel meer rondes, tests, assessments dan in NL; het aanbod is momenteel erg laag en er zijn in de Bay Area al meer dan 200k mensen ontslagen

6) Leven, eten, drinken is inderdaad meer dan 2x zo duur dan in Nederland

Maar… je hebt wel de kans om aan hele gave dingen te werken, de energie is veel hoger, ik leer hier elke dag zoveel meer van m’n collega’s dan vele jaren in Nederland, kapitaal voor nieuwe ideeën is veel makkelijker beschikbaar, en ga zo maar door.

Als je geluk hebt en de juiste kansen krijgt kan je inderdaad ook veel meer verdienen (250-400k is mogelijk in tech), maar je weet dat dit tijdelijk is voor de meeste mensen.

[Reactie gewijzigd door mario963 op 23 juli 2024 09:09]

themadone @mario9637 maart 2023 18:22
Je woont in San Fransisco, een van de duurste steden en gebieden van de VS, en je vindt jezelf terecht vergelijkingsmateriaal voor de gemiddelde Amerikaan? Een gangkast in San Fransisco kost meer als een dikke villa 400km verderop.

Dit is een beetje als in Amsterdam aan de gracht gaan wonen en klagen dat het zo duur is.

California is net Nederland, je betaald je scheel aan belasting etc. schuif een staat op en het is ineens een heel ander verhaal.

En waar iedereen hier sowieso aan voorbij gaat, ja je kunt snel ontslagen worden, maar hierdoor stimuleren ze ondernemers risico te nemen en groter te denken.

Overigens kun je als werknemer dus ook gewoon opstappen wanneer je wilt. Dat hoor je dan weer niet.
mario963 @themadone7 maart 2023 19:18
Je hebt totaal gelijk dat veel steden niet vergelijkbaar zijn, denk ook niet dat ik die suggestie probeer te wekken.

Dit is een artikel over ontslagen bij Meta en veel technologiebedrijven, het grootste deel van deze werknemers wonen in de Bay Area (San Francisco, Menlo Park, Palo Alto, Mountain View, etc.) waar het bovenstaande relevant voor is. Veel assumpties in de reacties hier zijn niet correct voor de mensen die zijn getroffen door deze ronde.
The Zep Man
@mjtdevries7 maart 2023 11:26
Wat je niet beseft is dat het in de VS niet zo slecht voor je gemoedsrust is, want je hebt ook makkelijker weer een nieuwe baan. (zeker voor mensen die willen werken)
Voldoende horrorverhalen die je tegenspreken, met name over recruitmentprocessen waar men meer een nummertje is dan een mens.

Verder moet je daar ook niet in het ziekenhuis belanden, wat in veel staten je baan kan kosten naast een gepeperde rekening waar men de rest van hun leven mee bezig is met afbetalen. En dat is dan vaak nog met verzekering. Hoezo 'gemoedsrust'?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 09:09]

Statera @The Zep Man7 maart 2023 11:53
Vergeet niet dat de salarissen over het algemeen vele malen hoger liggen in de VS dan hier in NL. Ieder verstandig mens zet wat van dat salaris opzij of investeert het weer in aandelen waardoor je uiteindelijk meer rendement hebt.
foppe-jan @Statera7 maart 2023 12:43
70% van de huishoudens heeft <$2k spaargeld, en dat is echt niet omdat ze niet begrijpen dat sparen nuttig kan zijn.
mr_evil08 @foppe-jan7 maart 2023 13:44
Iets met boven je stand leven?
Moet wat zijn als er ineens 2 apparaten stuk gaan dat je gelijk in de problemen komt.

Een CV ketel kost al snel 2K en bij lease/huur ben je dief in eigen portomonnee, nee ik bepaal niet een ander zijn portomonnee.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 09:09]

EnduronDon @mr_evil087 maart 2023 14:26
Onwijs kortzichtige reactie. Lees eens een artikeltje over hoe moeilijk mensen rond kunnen komen, weinig tot niet kunnen sparen, ondanks dat ze (fulltime) aan het werk zijn. Echt ongekend kortzichtig dit.
Mellow Jack @EnduronDon7 maart 2023 14:34
Lees ook eens een berichtje over de creditcard gebaseerde cultuur en dat mensen liever pronken met iets wat ze niet kunnen betalen.

Je hebt gelijk hoor, ik zou liever niet met willen ruilen maar de hele samenleving daar is d'r ook wel een beetje op gericht
foppe-jan @mr_evil087 maart 2023 13:49
ja is goed joh, 70% van de bevolking leeft natuurlijk gewoon boven zijn "stand". Echt..
mr_evil08 @foppe-jan7 maart 2023 15:13
Mensen die op een A locatie willen wonen en weigeren verder te kijken heb ik geen medelijden mee, net als in een veel te groot huis wonen, ik zeg niet dat dit bij iedereen het geval is.

70% is ook aardig uit de lucht gegrepen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 09:09]

remmstein @Statera7 maart 2023 12:25
Mooie theorie. In praktijk leven mensen van wat ze aan inkomen hebben en blijft er weinig over om te sparen. Niet alleen in de VS, maar ook hier.
dellai @Statera7 maart 2023 12:35
Met een salaris van 150.000 kom je maar net rond in zuid CA, in San Francisco kom je misschien met veel moeite rond van 200k. Salaris kan dan wel hoger liggen maar stress om te leven is ook vele malen hoger, zeker als je een huis, kinderen en partner hebt en niet meer het startup leventje kan leiden met ditto woon situatie.
Maxdehaas19 @Statera7 maart 2023 12:36
Vergeet niet dat de salarissen over het algemeen vele malen hoger liggen in de VS dan hier in NL
Cost of life ook, De supermarkt in de VS is voor vooral gezonde producten al snel 2x zo duur. Daarnaast een zorgverzekering daar wat een beetje vergelijkbaar is met nederland kan ook al snel het dubbele kosten vergeleken met Nederland. Dus als een salaris dubbel zo hoog ligt in de VS (Hier liggen de meeste functies echt wel onder) verdienen ze netto misschien maar een paar honderd euro meer. Dit is puur omdat leven in Amerika over het algemeen duurder is dan Nederland.
De wetgeving is ook niet heel fijn hierin. Je verdient meer maar je kan eigenlijk ook direct ontslagen worden (enkele staten hebben hier al wat aan gedaan).
Kol Nedra @Maxdehaas197 maart 2023 14:00
logisch dat gezonde producten duurder zijn. want een gezond mens leverd minder geld op. Amerika staat bekend van veel slikken van medicijnen, hier verdienen ze megaveel op
Mellow Jack @Maxdehaas197 maart 2023 14:31
Ik ben zelf nog nooit in Amerika geweest maar weet wel dat je nooit zulke vergelijkingen moet maken. Ik Azie zijn supermarkten knetter duur maar kan je op straat voor weinig wat te eten scoren. Daar zie je dus veel meer mensen buiten eten.

Het is maar wat je gewend bent en ik heb dus weinig medelijden met mensen in de IT branch in Amerika. Veel meer medelijden met de lagere opgeleide dus 2 banen moeten nemen om uiteindelijk niet rond te kunnen komen.
whiner @Statera7 maart 2023 12:49
Net als alle ZZPers in Nederland :+
Kol Nedra @Statera7 maart 2023 13:59
klopt zeker, en dit mist het grote merendeel van Nederlanders.....
rob12424 @Statera7 maart 2023 18:18
Dat is volgens mij ook afhankelijk van.
Als je daar van de trap af mietert dan mag je je goed verzekerd hebben. Hier is dat linksom of rechtsom beter geregeld. Pensioen ook.

Dus uiteindelijk onder de streep. Als je geluk hebt en je hebt de tijd genomen zelf dingen te regelen ben je in VS beter af.

Maar als je pech hebt (wat je niet van tevoren weet) ben je echt zwaar de pineut.

Als je al enigsinds een vergelijking wilt maken moet je in NL het brutoloon pakken. En niet netto loon.
Verwijderd @Statera8 maart 2023 00:21
Daarom dat 70% van de amerikanen van paycheck tot paycheck leeft zeker?

De american dream is pure horror, geen werknemer die daar gemoedsrust in heeft.
themadone @The Zep Man7 maart 2023 14:48
Hier wil ik toch even op reageren. Ik ben met regelmaat in de VS te vinden en heb daar ook een aantal vestigingen van klanten zitten en de nodige vrienden.

Goede bedrijven zorgen daar voor een basis verzekering voor hun personeel, doorbetaling bij ziekte is soms een dingetje inderdaad. Maar ik ken een willekeurige warehouse medewerker die kanker kreeg, 200k aan rekening op de mat na aftrek van wat de verzekering..... betaalde. Wel zonder wachtlijst geholpen uiteraard, want ja het is duur, maar wel een heel stuk beter als hier qua doorlooptijden etc.

Echter is deze man na herstel gewoon weer aan het werk gegaan en inmiddels schulden vrij. De beste man is hier trots op en wat mij betreft terecht.

We moeten eens stoppen met denken dat werken bij de mcdonalds een carriere is, dat is het hier namelijk ook niet. Ja natuurlijk zijn er banen waarbij het allemaal wat minder is en je moeite hebt de eindjes aan elkaar te knopen, is in Nederland net zo.

Het grote verschil is dat als je in de VS de drive en wil hebt om er iets van te maken dat je dat ook lukt onafhankelijk van je opleidingsniveau overigens. Er zijn daar lui die een klein schoonmaak bedrijfje beginnen, zich 10 jaar het heen en weer werken en vervolgens kunnen gaan genieten van hun villa met zwembad. Waar je hier helemaal leeggeplukt wordt door de belastingen en geen personeel durft aan te nemen omdat je als je pech hebt ze 2 jaar mag doorbetalen als ze ziek worden.

Dus om nou te zeggen dat het daar zo slecht is, nee niet direct. Het is anders.

Het beste model zou wat mij betreft een mix zijn tussen beiden(NL-VS).
delpit @themadone7 maart 2023 16:05
Wat je vergeet in jouw verhaal over "The American Dream" is te vertellen dat voor iedere geslaagde self-made person er minimaal enkele tientallen zijn die dankzij pech, ongeluk, ziekte of andere oorzaken niet van de garage naar de villa zijn verhuist.

Succes is geen keuze, succes is een combinatie van stom geluk en een berg aan andere factoren, factoren waar je meestal maar ten dele invloed op hebt. Factoren waarbij hard werken meestal niet eens zo heel erg belangrijk is, maar andere factoren des te meer. Het begint met de mazzel niet op een vuilnisbelt of krottenwijk geboren te worden. De mazzel fysiek en mentaal gezond te zijn. De mazzel een redelijke opleiding te krijgen tijden je jeugd.

En dat is slechts het begin. Vervolgens komt de mazzel een product of dienst te maken die goed geld oplevert, de mazzel hebben dat niet vele anderen datzelfde idee net 10 minuten eerder kregen, de mazzel dat je geen ongeval/ziekte op een onhandig moment krijgt, de mazzel dat je precies de capaciteiten hebt om niet alleen een goed product neer te zetten, maar ook een goede marketing kunt verzorgen, de mazzel dat jouw product aanslaat, de mazzel dat niemand jouw idee jat, de mazzel dat je mensen om je heen hebt of inhuurt die je daadwerkelijk verder helpen, enzovoort enzovoort enzovoort.

Dus ja, de VS is puur vergif in heel veel opzichten. Een derde wereld land met een eerste wereld sausje. Snoeihard, volstrekt onverschillig en bemoeizuchtig tegelijk. En ja, ik ben nogal vaak in de VS geweest op diverse plaatsen verdeeld over drie decennia en zie toch vooral mensen die in een soort van constante angst dagelijks worstelen met het leven, veel meer worstelen met het leven dan wij in Nederland.
themadone @delpit7 maart 2023 16:28
Succes is geen keuze
En het is precies die instelling waardoor mensen het dan niet halen. Geeft niet, maar half ass proberen is niet huilen als het niet lukt natuurlijk.

Oh en al die mazzel, niet echt nodig, ook als iemand die alleen met zijn handen kan werken kun je daar goud geld verdienen momenteel, maar nee, mensen willen graag een bureaubaantje. Wat dat aan gaat gelijk aan hier, huilen en hand ophouden ipv schouders eronder en gas erop.

Ik heb voor de liefhebber nog een kleine 25 vacatures openstaan bij verschillende klanten van me, helaas moet je wel al in Amerika mogen werken, maar het is daar hetzelfde als hier geen mensen te krijgen. Iedereen wil influencer of wat dan ook worden en vergeten ondertussen dat je moet werken voor je geld.

Als je momenteel een opleiding in de bouw hebt kun je ook morgen die kant op bijvoorbeeld, en dan wel 150 per uur ipv die paar k per maand hier. En met dat uur tarief is het echt niet moeilijk om te sparen/huis te kopen en lekker te leven. Vooral niet omdat je huis een kwart kost, je boodschappen de helft en als je niet zo dom bent om in california te gaan wonen, de energie(gas, stroom en benzine) ook een heel stuk goedkoper dan wat je er hier voor hetzelfde betaald. Of voor de vrachtwagen chauffeurs onder ons, laatst nog in het nieuws, Wallmart betaald 100k per jaar als je er wilt komen rijden.

En ja, de bijstandstrekkers hebben het daar zwaar, 100% waar. Maar zo goed als ze het hier hebben is wel het andere uiterste wat mij betreft. En als je daar een bedrijfsongeval oploopt rentenier je tot je dood en daar zijn voor de ondernemers ook gewoon verplichte verzekeringen voor.

Wat me opvalt is dat je hier alleen de bodemlaag van California als voorbeelden voorbij ziet komen, maar niet de hardwerkende stellen op hun stuk eigen grond met mooi huis en zonder hypotheek. Die kom je namelijk niet in de toeristengebieden tegen maar in de suburbs of daarbuiten. En ik ken ook mensen die er niet goed voorzitten daar, maar oorzaak 99% te lui om te werken en maar verwachten dat zaken aan komen waaien.
delpit @themadone7 maart 2023 18:37
Mooi dat in jouw omgeving geen ernstige ziekte, ongevallen en andere vormen van pech voorbijkomen.
Verwijderd @themadone8 maart 2023 00:24
Werken bij mcdonalds is wel degelijk een carriëre, laat aub dat waanbeeld van "starterjobs" achterwege want dat is de grootste onzin die je kan bedenken.

Full time werk moet als resultaat hebben dat je onderdak, voedsel en energie kan betalen. Al de rest is flauwe kul om geen levenswaardig loon te moeten betalen. Of je nu fulltime arbeider bent of hamburgerbakker, dat maakt niet uit.
Verwijderd @The Zep Man7 maart 2023 12:40
Voldoende horrorverhalen die je tegenspreken, met name over recruitmentprocessen waar men meer ee nummertje is dan een mens.
Natuurlijk, het is uiteindelijk maar je werk. Als je op zoek bent naar een entiteit waar je een emotionele band mee kan hebben en een onvoorwaardelijke binding mee kan ervaren moet je een huisdier nemen.
Verder moet je daar ook niet in het ziekenhuis belanden
Eens maar het zorgstelsel in de VS is niet het onderwerp.
punishedbrains @mjtdevries7 maart 2023 12:21
Probleem in de VS is meer dat het hele systeem niet lekker werkt, dus ontslagen worden kan betekenen dat je op straat komt te staan, letterlijk. Dat komt weer omdat er geen sociaal opvangsysteem is om mensen uit de problemen te houden. Ik heb in NL in de wetenschap gewerkt en dan kon je vaak niet meer dan 4 jaar contracten krijgen, vaste contracten zijn daar inmiddels een zeldzaamheid, dus dat switchen was ik wel gewend, maar ik werd daar niet heel zenuwachtig van, want mocht ik even te lang niet aangenomen worden dan was er nog een uitkering. In de VS heb ik het idee dat mensen onder enorme stress staan continue, lijkt mij niks. Voordeel daar zijn de mindere regels, net als in Nieuw-Zeeland waar ik heb gewoond, dat is een ware verademing, maar je wilt dus een soort tussenvorm hebben van NL en een dergelijk systeem.
Hatsieflatsie @mjtdevries7 maart 2023 13:42
Dat je in VS makkelijker ontslagen kunt worden dan in Nederland, spreek ik niet tegen. Maar hoe 'zeker' weet je dat je in Nederland moeilijker aan een baan komt dan in de VS? Dat lijkt mij niet dat je dat kunt bewijzen.
casd18 @mjtdevries7 maart 2023 16:10
Maar er zijn inderdaad staten en contracten waarbij je zonder reden ontslagen kan worden. Of je bij zo'n bedrijf wilt werken is je eigen keus.
(Maar als je baas je er uit wilt werken in Nederland, dan lukt ze dat ook wel. Het duurt alleen langer dan een dag)
Vrij weinig eigen keus als alle werkgevers in je omgeving zo werken. En mensen moeten toch eten.

In Nederland is het vrijwel onmogelijk iemand te ontslaan als die persoon doet wat ie moet doen conform functiebeschrijving.
wiseger
@Tozz7 maart 2023 13:48
In Nederland kan je ook zo ontslagen worden. De wettelijke transitie vergoeding is geen financiële belemmering meer zoals de oude kanton formule regeling dat wel was.

Het voordeel van de VS is dat elke werknemer begrijpt dat hij nauwelijks tot geen (afhankelijk van de staat) ontslagbescherming heeft en dus vroeg begint met sparen om periodes zonder werk te kunnen overbruggen. In Nederland is nog niet tot iedereen doorgedrongen dat het sociale vangnet echt niet zoveel meer voor stelt en je zelf een buffer op moet bouwen.
casd18 @wiseger7 maart 2023 16:15
Sorry maar hoezo? Je kunt in Nederland niet zomaar iemand op straat zetten bij een vaste aanstelling. Dan moet je toch echt met een goede onderbouwing komen dat:
- iemand echt niet functioneert
- er bedrijfseconomische noodzaak is om dit te doen
Zo niet dan is het voor de ontslagen werknemer cashen bij de rechter.

En hoezo stelt ons sociale vangnet niks meer voor? Je krijgt gewoon WW na ontslag voor 1 jaar lang. Vergeleken met de VS is dat een uitmuntend vangnet.
wiseger
@casd187 maart 2023 17:37
Je hoeft nauwelijks te onderbouwen. Bedrijfseconomische reden als reden opgeven en je bent klaar.

WW moet je opbouwen. Je bent echt lang bezig om de rechten voor een jaar WW te bouwen.
casd18 @wiseger8 maart 2023 06:57
Je hoeft nauwelijks te onderbouwen. Bedrijfseconomische reden als reden opgeven en je bent klaar.
wat een onzin. Dan moet je ook wel echt bedrijfseconomische redenen hebben, heb je die niet dan stapt de werknemer naar de kantonrechter met een zeer sterke zaak. Levert je een mooie sabbatical op.

Een jaar WW krijg je inderdaad niet zomaar maar je krijgt gewoon 3 maanden. Dat is best wat tijd om een baan te vinden, al is het een tijdelijke.

En als je per se langer thuis wil zitten dan hebben we ook nog de ziektewet. Als je ten onrechte ontslagen wordt is het niet onvoorstelbaar dat je daar enorme stress van ervaart en dat kan allerlei vervelende klachten met zich meebrengen.
wiseger
@casd188 maart 2023 10:16
Ik werk in de IT en heb al zoveel collega's ontslagen zien worden wegens bedrijfseconomische redenen. Werk werd vervolgens ge-outsourced. Een trend die we al vele decennia zien.

Makkelijk roepen dat je dan eventjes naar de kanton rechter stapt. Ex-collega's hebben advocaten genomen, allemaal kregen ze het advies accepteer het aanbod maar, je gaat dit niet winnen bij de kanton rechter. Outsourcing naar een goedkoper land zoals India is gewoon geaccepteerd door het UWV.
casd18 @wiseger8 maart 2023 11:44
Dat is niet makkelijk roepen, wat jij beschrijft is onwettig. Dan waren dat dus erg belabberde advocaten. Zie:
https://ontslagvergoeding.nl/bedrijfseconomisch-ontslag/uitbesteden-van-werk/

Een bedrijf moet kunnen aantonen dat uitbesteding naar buitenland noodzakelijk is om het bedrijf in de lucht te houden.
wiseger
@casd188 maart 2023 13:35
Het gebeurt elke dag. Hoeveel bedrijven hebben al geen afscheid genomen van hun eigen data center en zijn naar de cloud gegaan? De reden die men dan aanvoert om dat allemaal te doen is nieuwe technologie, betere schaalbaarheid, hogere betrouwbaarheid, minder risico op dis-continuïteit in geval van calamiteiten in het eigen data center et cetera.
Uitzonderingen: uitbesteden is wel een redelijke grond voor ontslag
Van een redelijke grond voor ontslag kan wel weer sprake zijn in het geval bijkomende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de werkgever die zijn niet tot zijn primaire proces behorende boekhouding uitbesteedt. Ook kan van een redelijke grond sprake zijn bijvoorbeeld wanneer een concurrent werkt met nieuwe geavanceerde apparatuur en hierdoor goedkoper kan produceren of een betere kwaliteit kan leveren terwijl de betreffende werkgever bijvoorbeeld gelet op de grootte van zijn bedrijf niet in staat is investeringen in deze apparatuur te doen en om die reden tot uitbesteding over gaat.

De werkgever dient steeds de reden toe te lichten en aannemelijk te maken dat het uitbesteden van werkzaamheden ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en niet enkel is ingegeven door het willen vervangen van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten.
casd18 @wiseger8 maart 2023 15:21
Het gebeurt elke dag. Hoeveel bedrijven hebben al geen afscheid genomen van hun eigen data center en zijn naar de cloud gegaan?
geen idee, best wel wat zou ik zeggen?
De reden die men dan aanvoert om dat allemaal te doen is nieuwe technologie, betere schaalbaarheid, hogere betrouwbaarheid, minder risico op dis-continuïteit in geval van calamiteiten in het eigen data center et cetera.
Je lijkt te suggereren dat die redenen worden aangevoerd maar dat de werkelijke reden puur anders is? Dan lijkt me dat je dat kunt aantonen als competente IT'er. Dan kun je aantonen dat jij het werk ook net zo goed, betrouwbaar, tegen dezelfde prijs en prestatie kunt leveren. Als je dat niet kunt, en het is voor het bedrijf vitaal om dat wél te kunnen doen, dan is het toch een legitieme reden?

Of moeten ze volgen jou dan toch maar hun IT-ers in dienst houden en zichzelf uit de markt werken om vervolgens het hele bedrijf op te moeten doeken?
wiseger
@casd188 maart 2023 17:26
Ik geef alleen aan dat het helemaal niet moeilijk is voor een werkgever om afscheid van personeel te nemen. Een bedrijfseconomische reden is gauw gevonden.

Aantonen of iets tegen dezelfde prijs gebeurt e.d. is onmogelijk. Dan moet je de productiviteit van jezelf en van de vervanging meten. Outsourcing gebeurt per complete afdeling. Pas achteraf kan men kijken of de beoogde besparing behaald is.

Niemand hoeft van mij iemand in dienst te houden. Dat is de discussie ook helemaal niet. Het enige wat is stel is dat het in Nederland erg goedkoop geworden om van vast personeel af te komen en er weinig beperkingen zijn. Daardoor gaan wij de facto steeds meer op de VS lijken.
blissard @wiseger7 maart 2023 18:50
Nah, dat is echt wel iets meer dan “en klaar”.
https://www.rijksoverheid...ieuwe-regels-ontslagrecht
HollowGamer @Tozz7 maart 2023 11:00
En dus je huur, eten, school, etc. Nog kan betalen.

De uitkeringen zijn daar ook bijna niets, lees verhalen dat de meeste ervan nog niet eens daar hun medicijnen mee kunnen betalen, die ze dus wel nodig hebben.
avlt @HollowGamer7 maart 2023 11:28
Als je in de VS ontslagen wordt raak je ook je zorgkostenverzekering kwijt. Privéverzekeringen zijn enorm duur. Als je een chronische of ernstige ziekte hebt of krijgt ben je failliet.
gfive @avlt7 maart 2023 14:18
Als je je zorgverzekering kwijt raakt kost het je ongeveer $1500 per maand om verzekerd te zijn. Zit je onder de $20000 inkomsten kan je zowat voor 0 verzekeren… (lastig uit te leggen, maar zorg werkt hier wel heel wat anders dan in nl) maar je moet wel werken, heeft te maken met taxreturn)
SE21 @gfive7 maart 2023 17:59
Exact dit, mijn partner is eind vorig jaar ontslagen en zit nu op Obamacare tot ze op mijn verzekering bijgeschreven kan worden. Mits ze zo'n 13K verdient dit hele jaar is de verzekering zelf zo'n 35$ per maand. Keuze van artsen is wel minder, maar met een beetje huiswerk kom je er wel. Ze heeft een chronische ziekte en moet daarvoor naar een specialist, tot nu toe erg onder de indruk van de kwaliteit hier in Austin en de kosten vallen, vooralsnog, eigenlijk heel erg mee. Zelf ook ervaring gehad met het stelsel hier toen ik net verhuisd was, nogmaals erg onder de indruk van de kwaliteit en kostenplaatje.
Moet wel vernoemd worden dat ik een top baan met ditto verzekering heb, trip naar de ER heeft me uiteindelijk 0$ gekost voor de zorg, medicijnen en een batterij aan testen waaronder X-rays van m'n longen.

En dat in "horror" staat Texas waar alles bar en boos zou zijn als men naar de verhalen luistert in NL.... :)
Moogles @SE217 maart 2023 20:37
Volgens mij is het enige argument dat er sprake is van grotere ongelijkheid, niet dat de zorg in Amerika per definitie slechter is. Het is beter, zolang je het kunt betalen. Dat weerleg je niet echt door te zeggen dat je met een topbaan en uitstekende verzekering goede zorg hebt ervaren.
SE21 @Moogles7 maart 2023 21:33
" Exact dit, mijn partner is eind vorig jaar ontslagen en zit nu op Obamacare tot ze op mijn verzekering bijgeschreven kan worden. Mits ze zo'n 13K verdient dit hele jaar is de verzekering zelf zo'n 35$ per maand. Keuze van artsen is wel minder, maar met een beetje huiswerk kom je er wel. Ze heeft een chronische ziekte en moet daarvoor naar een specialist, tot nu toe erg onder de indruk van de kwaliteit hier in Austin en de kosten vallen, vooralsnog, eigenlijk heel erg mee. "

met als bijvoeging ook nog eens de ervaring die ik persoonlijk aan den lijve heb ondervonden NAAST wat ik mijn partner zie beleven. Daarnaast gaat het over de uitspraak hierboven waar nogal gegeneraliseerd word dat A ) privé verzekeringen hier super duur zijn en B ) mensen met een chronische ziekte failliet raken aan kosten.

EDIT: aanpassing om emoticon te vervangen met "B )"
casd18 @SE218 maart 2023 15:25
Maar van 13k per jaar kun je niet leven, dat is ver onder de armoedegrens. Dus als je partner jou, met een goed salaris neem ik aan want top baan, niet had zou ze keihard het haasje zijn.

Vrij apart dat je jou persoonlijke situatie gebruikt als 'bewijs' dat het allemaal wel meevalt terwijl er tal van gedocumenteerde verhalen zijn van mensen die failiet zijn door medische kosten. Of mensen waarbij het huis in beslag genomen wordt door de staat na overlijden ter aflossing van medische schulden.
batjes @mjtdevries7 maart 2023 11:54
In Nederland zou een bedrijf die mensen niet aan nemen, omdat ze dan weten dat ze na twee jaar een probleem hebben om ze weer kwijt te raken.
Want we hebben hier geen hordes mensen bij uitzend- en detacheringbureau's werken? Ook in Nederland is dat prima mogelijk. Het gedoe omtrent 'flexwerkers' de afgelopen 15 jaar ofzo?

Dus ja, ons systeem is beter.
mjtdevries @batjes7 maart 2023 13:04
Het gedoe omtrent gedwongen flexwerkers laat juist zien dat ons systeem niet beter is.
Verwijderd @mjtdevries8 maart 2023 00:20
Net wel, want er is een veel groter vangnet en mensen belanden veel minder snel in de miserie. Ons systeem is mijlenver beter.
Verwijderd @mjtdevries8 maart 2023 00:19
Het systeem van de USA is absoluut niet beter, maar schabouwelijk voor de werknemers. Veel liever onze manier van werken dan die uitpersstrategie waar mensen gewoon aan ten onder gaan. Bah.
Andyk125 @Jazco2nd7 maart 2023 10:45
Hoewel het enigsinds klopt wat je zegt zijn er natuurlijk ook andere oorzaken te bedenken. Netflix heeft veel abbonees weggejaagd met hun beleid omtrent het delen van accounts. Dit heeft wel degelijk een grote impact gemaakt op het verlies van abbonees. Daarnaast helpt de magere content en de manier waarop ze hun prime series behandelen nou ook niet bepaald.

Hetzelfde geldt voor Meta, door tegenvallende resultaten en al het geld wat men in the metaverse geinvesteerd heeft terwijl investeerders en de consumenten er nog maar weinig in zien, daardoor zullen ze wel moeten korten om hun verliezen te beperken.

Blijkbaar is er tegenwoordig een tendens bij bedrijven dat men alleen maar denkt dat ze kunnen groeien. Op een gegeven moment houdt het echter gewoon op je kunt niet eindeloos blijven groeien. Je kunt uitbreiden naar
Jazco2nd @Andyk1257 maart 2023 10:49
Netflix heeft slechts in 1 land afgelopen jaar getest (Argentinie) met mensen verzoeken een eigen account te gebruiken.
1 land.. van de vele landen waar ze actief zijn. Er zijn 0.0 cijfers bekend over hoeveel mensen in dat land daardoor hun abo hebben opgezegd en niet doordat de pandemie voorbij is. Er is vorig jaar niet in de VS en niet in Europa getest. Ook niet in Azie. Kan het mis hebben hoor, maar het is vooral een hele hoop media geschreeuw over dit onderwerp.
Andyk125 @Jazco2nd7 maart 2023 11:05
Is dat zo, ze hebben aangegeven dit op kort termijn ook in andere landen te implementeren en binnen paar weken naar de berichtgeving zijn ze er mee gestopt en hebben ze aangegeven dat dit een fout was wat op hun site was geplaatst. Waarom zouden ze daar plots mee stoppen als het zo'n groot succes is en men op die manier meer abbonees zou krijgen?
batjes @Andyk1257 maart 2023 11:57
Alle media-aandacht rond het account delen heeft 1 doel, de massa er voor week maken. Zouden ze het nu invoeren, gaat het geheid averechts werken. Maar als alle ophef erover al 'oud-nieuws' is, is de kans veel groter dat het Netflix bakken met geld gaat opleveren.
Andyk125 @batjes7 maart 2023 13:48
Dat gaat Neflix geen bakken met geld oplevren, want mensen gaan voor de huidige prijzen geen abbonement afnemen voor de steramingsdienst. Andere streamingsdiensten zijn goedkoper en bieden voor velen ook meer waar voor het geld, dus als we dna toch lekker gaan speculeren. Netflix verliest 50% of zelfs meer van zijn/haar abbonees als ze het delen van accounts toch gaan aanpakken, let maar op.

Edit: hoe dom denk je trouwens dat mensen zijn, veel mensen moeten nu al de dubbeltjes omdraaien, denk je dan daadwerkelijk dat het uitmaakt of het nu wel of geen nieuws is. De abbonementskosten moeten gewoon betaald worden.

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 23 juli 2024 09:09]

Jazco2nd @Andyk1257 maart 2023 11:45
Nee hoor, ze zijn nergens mee gestopt. De uitleg was inderdaad op de site geplaatst en weer weggehaald, maar de uitrol van deze plannen is inmiddels begonnen.
Nogmaals: hoop media geschreeuw, weinig concreets. Mijn punt is over het abonnee verlies vorig jaar, dat heeft niets te maken met een test in 1 land.
Andyk125 @Jazco2nd7 maart 2023 13:51
Ik zeg in mijn reactie toch dat het zowel het slechte aanbod is, helemaal voor de prijs. En dat men ook veel abbonees heeft weggejaagd door het delen van ccounts te willen opheffen. Nogmaals blijf gewoon roepen dat het media geschreeuw is, maar dat is wel degelijk gebeurd na de bekendmaking.
Mellow Jack @Andyk1257 maart 2023 14:41
Voor mij persoonlijk, als ex Netflix klant, komt het vooral dankzij de concurrentie. Eerst waren ze de enige. Nu zijn ze 1 vd velen....
webkiller71 @Jazco2nd7 maart 2023 11:16
Ook in Canada. In https://globalnews.ca/new...sharing-passwords-canada/ stellen ze zelfs:
Netflix said the new features will be rolled out more broadly in the coming months, starting Wednesday in Canada, New Zealand, Portugal and Spain.
Jazco2nd @webkiller717 maart 2023 11:45
Ja, de plannen worden dit jaar verder uitgerold. Ik heb het over het abonnee verlies van vorig jaar, toen er in 1 land een test is geweest.
raro007 @Jazco2nd7 maart 2023 14:48
Daarom moet je afhankelijk van het bedrijf deze ontslagrondes met een korreltje zout nemen. Amazon is van 800.000 werknemers naar bijna 1.5 miljoen werknemers gegaan in een paar jaar tijd.
Mag ik zeggen dat je halfe waarheid verteld?
Ja ze zijn gigantische gegroeid maar dat betekent niet dat die werknemers niks zaten te doen.
Bijvoorbeeld 2018 hadden ze 520 winkels en in 2023 hebben ze 873 winkels!!
https://www.morningstar.n...an-amazon-echt-waard.aspx
En dan heb je de online winkel die steeds ook meer verkoopt en meer verkoop = meer mensen nodig hebben.
Jazco2nd @raro0077 maart 2023 16:43
Dat zeg ik ook niet. Mijn punt is dat de huidige ontslagrondes "zandkorrels" zijn en niks zeggen over de gezondheid of groei van het bedrijf als ze de paar jaar ervoor zijn verdubbeld (qua mensen) en hoogste omzetten ooit hebben behaald.

Dat de vraag na de pandemie weer zou dalen, daar hoef je geen slimmerd voor zijn. Dus logisch dat ze mensen ontslaan. Maar mijn punt is juist alle (media) ophef hierover terwijl ze 800.000 hebben aangenomen en niet 200.000 ofzo ontslaan maar slechts 10 of 17K ! Dus zo kan je het ook zien. Hoop ophef om niets.

Bovendien (en geheel los hiervan) zijn die fysieke winkels van Amazon niet verantwoordelijk voor >1% van hun omzet hoor.. dus dat zegt ook weer niet zoveel ;)

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 09:09]

P. vd Loo @HollowGamer7 maart 2023 10:01
Om een bedrijf gezond te houden, is winst noodzakelijk. Sinds er bedrijven bestaan worden er mensen aangenomen en ontslagen. Het is een normaal proces wat veroorzaakt wordt door met name bekende varkenscycli in de economie.
batjes @P. vd Loo7 maart 2023 12:08
Waarom is het noodzakelijk dat een bedrijf nooit verlies kan maken? Een jaartje minder mag niet?

Een bedrijf die jaar op jaar een grotere winst moet boeken, is een groot verlies voor de samenleving als geheel. Alleen het bedrijf wint in zo'n situatie.

Een samenleving draait om balans en we verliezen als simpele burgers/werknemers/consumenten allemaal voor de winst van bedrijven. Dat is geen gezonde lange termijn strategie voor een samenleving.
P. vd Loo @batjes10 maart 2023 11:26
Niemand beweert dat het noodzakelijk is dat een bedrijf nooit verlies kan maken. Echter, als je als bedrijf geen actie onderneemt in een dergelijk geval, zal dat verlies niet vanzelf verdwijnen.

Ook niemand beweert dat bedrijf niet goed voor zijn werknemers dient te zorgen en dat er een goede balans nodig is in de maatschappij. Dat er soms ontslagen nodig zijn, staat daar los van.
WillySis
@HollowGamer7 maart 2023 10:35
Het heeft vooral te maken met hoe men in Amerika het personeelsbeleid voert en voor een deel ook omdat het een beursgenoteerd bedrijf is.
Amerikaanse bedrijven werken vooral opportunistisch. Als het goed gaat neemt men gemakkelijk extra personeel aan om meer mogelijk te maken en de toegenomen werkdruk te verminderen. Dit zijn ook de perioden dat allerhande leuke projecten worden gestart en wat inhaalslagen worden gemaakt. Wanneer de inkomsten plotseling omhoog schieten, dan zal een deel van het extra personeel niet eens een functie hebben. Als de (extra) inkomsten verminderen, dan zet men net zo gemakkelijk weer personeel op straat. De leuke projecten gaan op een laag pitje of verdwijnen gewoon weer in de kast.
Het ontslaan van mensen kan in Amerika ook heel gemakkelijk. Er is nauwelijks enige ontslagbescherming. Men kan personeel gewoon van het ene moment op het andere ontslaan. Het salaris moet nog voor de rest van de dag tot week (afhankelijk van de staat) doorbetaald worden, maar meer niet.

Het beursgenoteerde deel houdt in dat men de winsten zo veel mogelijk gelijk (en voorspelbaar) gelijk houden. Pieken in winsten worden daarom gebruikt om extra personeel aan te nemen of andere bedrijven op te kopen. Vallen de winsten tegen, dan wordt gewoon een deel van het personeel ontslagen. Voor een deel is zo'n ontslagronde vooral om aandeelhouders zand in de ogen te strooien. Tijdens of kort na de ontslagronde worden ook gewoon weer mensen aangenomen of teruggehaald. Het is in Amerika helemaal niet vreemd als twee maanden na massa ontslag de helft van het ontslagen personeel weer gewoon in dienst is.
af_bert @WillySis7 maart 2023 12:23
Volgens mij worden deze techreuzen ook serieus overgewaardeerd en zijn ze in realiteit veeeeeel minder waard dan ze laten uitschijnen. Rember the techbubble van rond de eeuwwisseling.
Techbedrijven die amper iets gepresteerd hebben en eenklaps miljarden 'waard' blijken te zijn, waardoor aandeelhouders enorme winsten opstrijken van bedrijven die amper iets waard waren.
Nu zijn FB, Google, ... wel bedrijven met waarde, maar zijn ze echt zoveel waard als ze laten uitschijnen?

Vergelijk deze bedrijven eens met echte ondernemingen zoals BASF, SHELL, VW, ... die zijn veel minder waard dan deze IT-giganten, maar produceren echte producten en beschikken ook over een groot personeelsbestand, activa (gebouwen, fabrieken, ....).
WillySis
@af_bert7 maart 2023 18:44
De waarde van beursgenoteerde bedrijven heeft te maken met de beurswaarde van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De aandelen van de grote techbedrijven zijn gewild, dus wordt er naar verhouding veel voor betaald. De werkelijke waarde van een bedrijf (bezittingen, personeel en het orderboek) is totaal iets anders en dat kan inderdaad een stuk lager zijn dan de beurswaarde.

Software en diensten zijn misschien niet tastbaar, maar het zijn wel gewoon producten met een zekere waarde. Naast de tastbare bezittingen hebben veel tech-bedrijven hele reeksen aan patenten. Ook die hebben een waarde.
ZTM @HollowGamer7 maart 2023 09:38
Als er geen werk meer is voor een werknemer, waarom zou je diegene dan aanhouden?
Bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstellingen en dat is logisch.
HollowGamer @ZTM7 maart 2023 09:52
Ik kan het mij eigenlijk niet goed voorstellen.

Kijk naar iets als Twitter, daar hebben ze ook mensen uitgegooid, om ze vervolgens terug aan te nemen aangezien ze er toch te weinig hadden (met kennis o.a.).

Ik snap zeker dat bedrijven geen liefdadigheidsinstellingen zijn, maar het lijkt erop dat ze een shift doen naar iets anders (AI, VR, etc.), i.p.v. dan de huidige werknemers om te scholen, gooien ze deze er liever uit om vervolgens nieuwe aan te nemen, waarschijnlijk tegen een fractie van de salariskosten/arbeidsvoorwaarden.

Het komt erg over als cheap labour, zoals flinke lange dagen werken, forceren op kantoor te komen (en andere beperkingen) en dan nog steeds niet zeker weten of je mag blijven.

Nee, ik vind IT erg leuk, maar de bedrijven in de VS lijken allemaal dingen die ze aantrekkelijk hebben gemaakt, binnen een paar jaar weer allemaal af te bouwen.
Bender @HollowGamer7 maart 2023 10:15
Kijk naar iets als Twitter, daar hebben ze ook mensen uitgegooid, om ze vervolgens terug aan te nemen aangezien ze er toch te weinig hadden (met kennis o.a.).
Twitter heeft de helft er uit gegooid.
Maar ze hebben die helft zeker niet allemaal terug aangenomen
Wraldpyk @Bender7 maart 2023 11:19
Twitter heeft 75% er uit gegooid. Ze waren ooit 8k+, nu zitten ze onder de 2k.
Hatsjoe @litebyte7 maart 2023 11:16
Nee, niks "ik vind", het is een feit. Twitter is nu een privaat bedrijf waarbij 1 man (Musk) het voor 100% voor het zeggen heeft en zichzelf tegenover niemand hoeft te verantwoorden. Wat er bij Twitter gebeurt is dus totaal niet vergelijkbaar als wat er bij Google, Meta, Amazon en alle andere "big tech" bedrijven gebeurt. Er spelen compleet andere belangen.
Bender @Hatsjoe7 maart 2023 11:45
een klein kind aan het stuur
Dit is wel degelijk "ik vind" gezien het een mening is die je nu probeert weer te geven als feit.
Wat er bij Twitter gebeurt is dus totaal niet vergelijkbaar als wat er bij
Klopt, want Twitter was al een zinkend schip (17 jaar bestaat het, maar 2x winst kunnen maken, miljarden schulden) en Musk lijkt de eerste te zijn die er wat van probeert te maken.
litebyte @Bender7 maart 2023 14:03
Laat maar, heeft geen nut zo. Ik reageerde op bender (jij) overigens, had ook niet op genies moeten reageren ls iemand een begrip als "feit" niet eens snapt, dit levert eigenlijk altijd 'downie' gedrag op.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 09:09]

Verwijderd @ZTM7 maart 2023 09:42
Bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstellingen en dat is logisch.
Dus wel voor CEO's en (groot) aandeelhouders, alleen niet voor 't klootjesvolk.
Bender @Verwijderd7 maart 2023 10:14
Ja, want die sturen het bedrijf aan waar alle andere 10.000 mensen nog steeds werken.
veltnet @Bender7 maart 2023 11:15
Doen zij dat? Volgens mij is de CEO de meest overbodige functie bij veel bedrijven omdat deze over het algemeen het minste toevoegt aan de primaire bedrijfsprocessen.
Je kunt een CEO vergelijken met een minister president. Een hoop geblaat maar het legt meer poep dan eieren.
Pasteis
@veltnet7 maart 2023 11:29
Doen zij dat? Volgens mij is de CEO de meest overbodige functie bij veel bedrijven omdat deze over het algemeen het minste toevoegt aan de primaire bedrijfsprocessen.
Je kunt een CEO vergelijken met een minister president. Een hoop geblaat maar het legt meer poep dan eieren.
Een CEO zit ook niet in het primaire proces, eveneens als degene die het salaris van de werknemers overmaakt die wel in het primaire proces zitten.

Met alleen primare bedrijfsprocessen kan je moeilijk efficient een bedrijf runnen. Kennelijk heb jij vooral ongegrond een afkeer tegen een CEO op basis van onderbuikgevoel.
veltnet @Pasteis7 maart 2023 11:48
Argumenten tegen CEO's zijn niet zo moeilijk te vinden hoor. En in het geval van Zukkelberg heeft dat niet zo veel mijn onderbuik te maken maar meer met zijn incompetentie om te begrijpen welke impact zijn falen heeft op onze wereld.
Verwijderd @Pasteis7 maart 2023 16:11
In de praktijk betekent dat veelal dat CEO's in comglomeraten financieel, gerechtelijk en politiek onschendbaar zijn, ook als deze falen lijken ze omhoog te vallen, waarbij ook nog 'ns de verhouding waarin deze geld verdienen ten op zichte van het 'klootjesvolk' nogal erg ver uit elkaar liggen.

Er gelden op alle vlakken andere maatstaven naarmate je hoger in de organisatie zit. Bedrijven worden als persoon behandeld, maar de aandeelhouders niet vervolgd bij grove nalatigheid of criminaliteit. Als je als medewerker iets kneuterigs van je bedrijf gapt vlieg je eruit, en wordt je wellicht ook nog vervolgd.

Daarbij zijn grote ontslagronden doordat zo'n CEO ook een deel van z'n salaris inlevert als het niet goed gaat. In veel nieuws lees ik het tegenovergestelde en dat deze bedrijven vooraanstaan als er subsidies worden uitgedeeld, maar enig maatschappelijke bijdrage leveren ho maar.

Nee, dan komen eindeloze clichés van 'socialisme' en 'bedrijven/ceo's' zijn niets verplicht, de zogenaamde 'trickle down economics' lijkt ook een complete farce.

Ik zie persoonlijk niet in waarom we iemand of een bedrijf macht moeten toekennen qua vermogen waarmee potentiëel een heel continent opgekocht kan worden, waarom moet iemand en z'n nazaat zoveel bezit hebben?

Wat mij betreft stellen we een maximum vermogen in voor natuurlijke personen, vervolgen we eigenaren van bedrijven gerechterlijk indien nodig en trekken we Microsoft, Nestle en Apple (enzovoort) helemaal uit elkaar.
Bender @veltnet7 maart 2023 11:47
Het is niet erg dat je niet weet hoe een bedrijf of waar de hierarchy voor nodig is, maar ik kan wel aanraden om je daar eerst in te verdiepen voordat je daar iets over wilt zeggen.

Een CEO moet zich ook absoluut niet bezig houden met primaire bedrijfsprocessen, dat heet micromanagen en dan ga je echt totaal de mist in. Als CEO hou je je bezig met het bepalen van de koers en beleid.
veltnet @Bender7 maart 2023 11:51
Een CEO hoeft zich niet primair bezig te houden met primaire processen,maar zijn koers moet dit wel doen.
Als de aandeelhouders blij is, maar het bedrijff is dood, dan ben je te laat.
Bender @veltnet7 maart 2023 13:04
Dus eigenlijk begrijp je het wel, maar sloeg je eerste bericht nergens op?
veltnet @Bender7 maart 2023 13:23
Ik begrijp het wel degelijk en ik begrijp ook dat veel CEO' s niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Macht gaat samen met verantwoordelijkheid. Het eerste (macht) willen ze wel maar het tweede (verantwoordelijkheid) vinden ze niet hun verantwoordelijkheid
Bender @veltnet7 maart 2023 16:15
Bijzonder dat jij als niet CEO van mening bent dat je het beter weet dan al die CEO's die het wel zijn.
autje @Bender7 maart 2023 11:59
Je kunt je wel afvragen of tegenover de juiste (of verkeerde!) keuzes maken in koers en beleid zo'n exorbitante vergoeding moet staan. Natuurlijk mag een CEO meer verdienen dan iemand op de werkvloer, maar vooral in de VS zijn de verhoudingen vaak compleet zoek.
Bender @autje7 maart 2023 13:05
Een goede koers hoeft ook niet persee de leuke koers te zijn.
Of het de juiste of verkeerde koers is is vooral achteraf makkelijk praten.
david-v
@veltnet7 maart 2023 11:50
Een "CEO" kan er voor zorgen dat het nooit meer voorkomt dat een primaire proces, het aanleggen van een korfbalveld, dwars over een voetbalveld plaatsvindt. Blijkbaar kunnen de uitvoerders van het primair proces dat zelf niet bedenken en heb je aansturing nodig van bovenaf. Dus zonder CEO en minister president gaat iedereen maar doen wat ze denken dat ok is, met dit als gevolg :+
sympa @david-v7 maart 2023 13:04
Of het gaat juist verkeerd door dat micromanagement.
"De klant is heel boos dat ze nog steeds geen korfbal eld hebben. "Leg het nú aan, precies hier op de kaart op deze plek, anders heb je morgen geen werk."
david-v
@veltnet7 maart 2023 12:38
Ik ga je niet uitleggen hoe dat werkt in een organisatie of overheid. Als je dat nog niet zelf weet dan ben je nog te jong (niks mis mee ;) ) of je wilt het niet snappen.
Hatsjoe @Verwijderd7 maart 2023 11:06
De "board of directors" heeft de wettelijke plicht om voor het belang van de aandeelhouders te zorgen, en dat belang is winst maximaliseren (veelal kortetermijnwinst en dividend). Als de board of directors van mening is dat de CEO niet diezelfde belangen behartigt, dan vliegt die CEO eruit.

Het is dus niet gek dat een CEO doet wat nodig is om te zorgen voor maximale winst voor de aandeelhouders. En helaas gaat dat in veel gevallen over de ruggen van het "klootjesvolk". Dat is nou eenmaal hoe het kapitalisme in elkaar zit. Hate the game, not the players (alhoewel sommige "players" terecht gehaat mogen worden).

Je ziet dat deze ontslagrondes zorgen voor goede resultaten op de beurs. Het is dus niet enkel dat er teveel mensen zijn aangekomen, maar mensen worden ook ontslagen omdat dat het aandeel laat stijgen.
batteries4ever @ZTM7 maart 2023 10:38
Op zich wel, maar wat mij altijd verrast is dat eerst duizenden mensen worden aangenomen die dan even later er weer uit worden gekieperd, inclusief alle training en ervaring die ze op hebben gedaan. Zijn die mensen dan "teveel" aangenomen? Is hun project klaar? Gaat het nu slechter in de economie en wordt er daarom terug geschaald? Is het strategie om simpelweg hele hordes aan te nemen en dan de "slechtere" er tijdens dit soort rondes uit te kieperen?
Cid Highwind @batteries4ever7 maart 2023 12:08
Ik denk dat het ook een stuk FOMO is. Je wilt als toonaangevend multinational niet de boot missen en achteraf vaststellen dat je mensen aan had moeten nemen toen de concurrentie dat ook deed. De correctie achteraf is gewoon het kaf van het koren scheiden.

Het verdient geen schoonheidsprijs maar zolang het niet tegen de daar geldende wetten is zal er weinig veranderen. En zolang dergelijk gedrag niet wordt afgestraft op de beurs ontbreekt ook een verdere incentive.
af_bert @batteries4ever7 maart 2023 12:29
De schuld ligt bij de aandeelhouders. Die willen geen normale winsten meer op hun kapitaalsinbreng, maar die willen steeds sneller steeds hogere winsten. Lange termijndenken is er niet meer bij.
Jaar 1 gaat goed, dus mooie bonus.
Jaar 2 gaat goed, dus mooie bonus (realiteit: willen hogere bonus)
Jaar 3 gaat minder goed, dus in principe mindere bonus, maar dat willen aandeelhouders niet, die willen een nog hogere bonus dan jaar 2. Gevolg personeel ontslaan om kosten te sparen.
Jaar 4 gaat nog minder goed, dus in principe nog minder bonus, maar aandeelhouders willen geen mindere jaren, dus hogere bonus dan jaar 2, dus weer besparen.
veltnet @af_bert7 maart 2023 13:39
Precies dit. Aandeelhouders zijn vaak de bloedzuigers van de economie. Wel nemen maar niets geven.
dio22 @batteries4ever7 maart 2023 16:50
Wanneer het goed gaat en geld is goedkoop nemen ze veel sneller mensen aan om direct en zo veel mogelijk te groeien. Ze investeren veel in nieuwe projecten. Andersom gaan die mensen er ook weer sneller uit wanneer de groei tegenvalt en geld duurder wordt. De nieuwe projecten worden kritisch bekeken en alles zonder enige toekomst wordt afgesloten. Overigens is dat vooral het geval bij de beursgenoteerde bedrijven. Er zijn ook genoeg bedrijven in de VS die wat meer het Nederlandse model volgen zonder de pieken en dalen, maar die halen Tweakers of het nieuws over het algemeen niet.
batjes @ZTM7 maart 2023 12:04
Nuance?

Genoeg werkvloeren gezien waar er inderdaad te weinig werk was voor het aantal mensen. Dan kan je wel gaan snijden in je personeel, maar zodra er een probleem is, heb je meteen een enorm probleem. Op een supportdesk heb je liever naar je gevoel 'te veel mensen'.

Veel bedrijven zijn ook seizoensgebonden of hebben periodieke druktes. Je kan wel elke 2 maanden de helft van je personeel eruit donderden, want je hebt ze een maand niet nodig. Maar zodra je ze nodig hebt, moet je eerst weer de helft van je personeel gaan inwerken en bouw je onder je personeel heel slecht langdurige ervaring op.

Overigens: Bedrijven mogen dan geen liefdadigheidsinstelling zijn, ze hebben wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het werkt 2 kanten op, je kan niet enkel personeel uitbuiten voor eigen gewin en de maatschappij op laten doeken voor het moment dat het minder gaat door ze naar het UWV te trappen. Maar goed, dit is vaak wel hoe het gaat.
GeroldM @batjes7 maart 2023 17:07
Overigens: Bedrijven mogen dan geen liefdadigheidsinstelling zijn, ze hebben wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het werkt 2 kanten op, je kan niet enkel personeel uitbuiten voor eigen gewin en de maatschappij op laten doeken voor het moment dat het minder gaat door ze naar het UWV te trappen. Maar goed, dit is vaak wel hoe het gaat.
Inderdaad.

Waar pro-kapitalistische breinen geen rekening mee houden is dat een bedrijf alleen kan bestaan in een een samenleving/maatschappij. Het is geen op zichzelf staande entiteid. Is er geen samenleving/maatschappij? Dan is er geen nut om daar een bedrijf te beginnen of een bestaand bedrijf door te laten gaan.

Pro-kapitalistische breinen zullen eerder de mening hebben dat een samenleving/maatschappij zich ontwikkelt rondom (hun) bedrijven. En dat is praktisch nooit het geval. Er zijn zoveel voorbeelden daarvan te vindenover de hele wereld,, maar vooral in de V.S., waar er zoveel spooksteden staan omdat het bedrijf in die omgeving over de kop ging. Zet dat tegenover een sterke samenleving/maatschappij, waarin bedrijven zich kunnen ontwikkelen. In zo'n omgeving blijven de samenleving en bedrijven gezond(er).

Het gewicht moet dus liggenbij bedrijven die de maatschappij dienen, dan andersom. Maar dat schopt teveel tegen de AngelSaksische denkwijze. Die mag dan op het eerste gezicht een zegen lijken, maar is een vloek.in vermomming.
_Pussycat_ @HollowGamer7 maart 2023 10:19
De betere vraag is misschien: waarom werden ze überhaupt aangenomen? Wat is FB meer gaan doen dat ineens duizenden mensen nodig heeft?

Wie tijdens een crisis mensen ontslaat, heeft meestal vantevoren teveel mensen aangenomen.
david-v
@_Pussycat_7 maart 2023 10:53
Als je daar het antwoord op weet en precies het juiste aantal vacatures open stelt zodat je niemand hoeft te ontslaan (gezien varkenscyclus vrijwel niet te doen) dan mag je als CEO aan de slag bij de meest gerenommeerde bedrijven ;).
_Pussycat_ @david-v7 maart 2023 10:56
Ik heb inderdaad bij mijn project nooit geld uitgegeven "omdat het er was" en was daarmee zo ongeveer de enige.
Nu nog wachten tot mijn genie erkend wordt :)
Bender @_Pussycat_7 maart 2023 16:22
Facebook ontwikkeld veel, maar komt er ook wel eens achter dat er niet zoveel vraag naar is en dus gaan de mensen er weer uit.
(metaverse, de crypto coin die ze hadden, en vast nog veel meer)
litebyte @HollowGamer7 maart 2023 09:31
Het lijkt voornamelijk om winst te gaan, niet alleen om het bedrijf gezond te houden,
Er is natuurlijk een relatie tussen winst van een bedrijf en de gezondheid van een bedrijf....de vraag of het een gezond bedrijf ethisch gezien is, dat is dan weer wat anders :)

Aan het begin van de Twitter hetze na de overname door Musk verklaarde Suckerberg dat meta weer zou groeien en nieuw personeel zou aannemen.
david-v
@HollowGamer7 maart 2023 09:31
Het gaat hier niet om een handvol, maar echt om duizenden
Het klinkt erger dan dat het is. Als je een bedrijf hebt met 100 man en je voorziet een betere markt dan neem je wat mensen aan, bijvoorbeeld 8 man. Vervolgens blijkt het niet helemaal uit te komen en moet je een aantal laten gaan en ontsla je 5 man.

Die 5 man (ongeveer 5% om het simpel te houden) is bij meta 3000 werknemers. Als geheel niet erg schokkend. Door corona zijn alle voorspellingen verkeerd gegaan en zijn bedrijven zoekende naar wat wel of niet verantwoord is wat personeel aannemen betreft. Je ziet veel ontslagen nu bij big tech (na een relatief grote groei eerder wat werknemers betreft)

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 09:09]

JakkoFourEyes @david-v7 maart 2023 11:32
Procentueel lijkt het niet veel natuurlijk, maar 5 mensen vs 3000 mensen is toch wel een wezenlijk verschil. Weet niet of je alleen naar het percentage moet kijken (ethisch gezien) om er een oordeel over te vellen, want een percentage zegt niet zo veel
david-v
@JakkoFourEyes7 maart 2023 11:35
Voor de bedrijfsvoering kijk je naar het percentage, maar ethisch gezien is dat een ander verhaal natuurlijk. Gezien de aard van de werkzaamheden en kennis die nodig is om bij een bedrijf als Meta te werken maak ik me niet al teveel zorgen over de ontslagen medewerkers. Een mijnbedrijf die een hele afdeling stopt waardoor je in een dorp 3000 mensen moet ontslaan is wel een ander verhaal. De ontslagen van Meta zijn vermoedelijk wereldwijd en de lokale impact zal redelijk laag zijn.
LOTG @HollowGamer7 maart 2023 09:34
Dit heeft niets te maken met de iT sector, alleen zitten daar de grootste bedrijven tegenwoordig.

Dit heeft te maken met een beursgenoteerd bedrijf waar alleen de aandeelhouders belangrijk zijn.
Het hele model werkt dit soort kaartenhuis principes in de hand waar men liever de laatste cent winst uit een bedrijf perst op korte termijn door maar iedereen op straat te zetten dan daadwerkelijk een structurele oplossing te zoeken. Ontslagen staan leuk op de balans op korte termijn, eventuele problemen daar uit komen later pas.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat dan ook niet in de VS bij zo een bedrijven.

Wat je nu vooral ziet is dat er best grote projecten de prullenbak of ijskast in gaan en er dus hele afdelingen mogen vertrekken.

Aan de andere kant word er wel veel op AI ingezet dus daar word dan wel weer geld heen gesmeten en weer mensen aangenomen.

Nu is Meta wel een geval apart waar het al lang niet goed gaat en hun hele business model door regelgeving kapot aan het gaan is, en waar hun CEO probeert een dood paard wat zijn hobby project is succesvol te maken koste wat het kost.
Tintel
@LOTG7 maart 2023 11:03
Nu is Meta wel een geval apart waar het al lang niet goed gaat en hun hele business model door regelgeving kapot aan het gaan is, en waar hun CEO probeert een dood paard wat zijn hobby project is succesvol te maken koste wat het kost.
Dat is idd bij Meta een extra afweging - vandaar ook de extra ontslag ronde denk ik. En buiten het 'hobby-project' is het ook nog eens een verwerpelijk bedrijf / business model. Vandaar ook dat de maatschappij zich ervan af lijkt te keren. Ik denk (en hoop) dat het niet de laatste ontslagronde is bij Meta (spijtig voor de harde eerlijke werkers bij het bedrijf maar het is neit anders).
Ludewig @HollowGamer7 maart 2023 10:32
Wat ik niet goed begrijp, tijdens corona zijn er veel mensen aangenomen in de IT, niet alleen bij FB, nu worden deze (incl. andere die ervoor al werkte) ontslagen. Het gaat hier niet om een handvol, maar echt om duizenden. Waarom precies?
Ze dachten dat de veranderingen in gedrag permanent zouden zijn en mensen massaal thuis gingen werken, online gingen bestellen, hun sociale contacten online zouden bijhouden, etc. Dat blijkt niet zo te zijn en men is massaal weer zich 'normaal' gaan gedragen.
Het blijft vaag, zeker in de VS, om een CEO dik te zien verdienen, en dan duizenden broodverdieners van de een op andere dag gewoon op straat te gooien.
Voor een groot deel gaat dit natuurlijk ook om goed verdienende werknemers, dus zo zielig is het ook weer niet. We hebben het hier niet over de echt arme werknemers.

De CEO profiteert hier ook niet van, want dit is alleen maar negatief voor zijn bonus door de slechte resultaten.
mdbbe2 @HollowGamer7 maart 2023 10:42
Het is deels ook een cyclisch gegeven. Er was een (te) grote rush op het aanwerven van IT'ers met een groot opbod tot gevolg. De slinger is daar te hard doorgeslaan en keert nu terug.
Vesper64 @HollowGamer7 maart 2023 10:45
Het lijkt voornamelijk om winst te gaan, niet alleen om het bedrijf gezond te houden, maar het heeft dus ook nijgingen van zelfverrijking.
Dat klopt, zelfverrijking en de verrijking van (grote) aandeelhouders. Volgens mij is de trend tegenwoordig dat er niet alleen gekeken wordt naar de winst van een organisatie, maar naar de winst per medewerker. Deze grote IT bedrijven draaien grotendeels op advertentie-inkomsten, dat wordt minder. Wil je dan toch aantrekkelijk blijven voor de aandeelhouders moeten er mensen weg.

Door winst per medewerker kan je bedrijven gemakkelijker vergelijken in dezelfde sector. Wil je er wat aan doen, dan moet je bij de aandeelhouders zijn.

wat bronnen:
https://www.investopedia.com/terms/r/revenueperemployee.asp
https://www.mckinsey.com/...mance-profit-per-employee

[Reactie gewijzigd door Vesper64 op 23 juli 2024 09:09]

Groningerkoek @Vesper647 maart 2023 13:23
Er wordt aangaande ontslag vooral gekeken naar kosten/winstgevendheid/noodzakelijkheid per afdeling/project.

En ik snap niet waarom mensen daar zoveel moeite mee hebben, bedrijven zijn geen filantropische instellingen die maar verlies moeten leiden op projecten/afdelingen die ze helemaal niet nodig hebben, puur en alleen om mensen aan het werk te houden.
Osiummaster @HollowGamer7 maart 2023 12:28
Simpel: Ze konden toen heel goedkoop geld lenen. Gratis geld om naar risico investeringen te gooien.

Geldprinter staat nu uit dus al het gratis budget is op.
W32.il0veyou @HollowGamer7 maart 2023 13:25
Tijdens de corona-periode zijn er heel veel mensen aangenomen, veel meer dan in de periodes daarvoor - gemiddeld genomen. Tevens is de gemiddelde compensatie voor werknemers bij Meta enorm hoog. Ik zie het zelf meer als een noodzakelijke correctie in een slechter economisch klimaat.
Wim Cossement @HollowGamer7 maart 2023 14:35
Eerst de winst, fuck de mensen... :(
Het is overal al altijd zo geweest, da's toch niet zo verwonderlijk. De wil van de aandelhouders is wel, elk jaar meer (winst met minder middelen).
HansvDr 7 maart 2023 09:46
Ze hebben ook een verkeerd advertentie-systeem. Ik krijg nu al maanden reclame voor zonnepanelen. In eerste instantie prima omdat ik opzoek was. Nu heb ik ze een paar weken geleden gekocht. Dus aangeven bij de advertenties: Al gekocht. Werkt niet. Adverteerder verbergen: werkt niet. Helaas, alleen maar zonnepanelen reclame in mijn tijdlijn, al weken. Alle adverteerders proberen te verbergen, profiel voorkeuren aanpassen, niks werkt,

Tja.
Verwijderd @HansvDr7 maart 2023 09:55
Adblock.
HansvDr @Verwijderd7 maart 2023 10:52
Ik ben niet tegen advertenties op facebook. Maar ik wil wel graag relevante advertenties. Die geven ze me niet. Als dat bij veel mensen gebeurt snap ik wel dat ze minder verdienen met advertenties.
mouthman73 @Verwijderd7 maart 2023 18:41
F.B. Purity en ghostery, oh en een anti-tracker

[Reactie gewijzigd door mouthman73 op 23 juli 2024 09:09]

Groningerkoek @HansvDr7 maart 2023 13:16
Dit inderdaad, heb ook het idee dat het nu veel slechter is dan bijvoorbeeld 2 of 4 jaar geleden. Mijn zwager heeft toen hij bij ons was op zijn eigen account wat gevolgd over cricket in Pakistan, zijn nu 2,5 maand later en eindelijk begint het aantal advertenties die ik zie op mijn account rondom Cricket en Pakistan te verminderen.

Ik vindt gepersonaliseerde advertenties om eerlijk te zijn erg fijn. Als ik dan toch advertenties krijg dan liever relevant dan onzin, maar FB is het spoor bijster wat dit betreft.
KKose @HansvDr7 maart 2023 13:23
Misschien een slechte gekocht?
SaintRick 7 maart 2023 11:33
Zie het probleem niet helemaal. Van de 40.000 nieuwe banen die er de afgelopen vier jaar bij zijn gekomen gaan er nu een paar duizend weer weg. Onder de streep nog altijd een dikke plus.
01001000 @SaintRick8 maart 2023 00:14
Ik zie het probleem dat ze tijdens Covid teveel mensen hebben aangenomen waardoor andere bedrijven niet genoeg mensen konden vinden, en nu die andere bedrijven failliet zijn en of geen budget meer hebben worden die mensen weer op straat gezet. Gaat hier wel om mensen, niet om dingen.
bonkersone 7 maart 2023 09:43
Dit soort bedrijven hebben ook erg veel mensen aangenomen de afgelopen jaren. Ik vind het ergens wel begrijpelijk.

[Reactie gewijzigd door bonkersone op 23 juli 2024 09:09]

litebyte @bonkersone7 maart 2023 10:38
facebook (schuilnaam meta) is nauwelijks nog een bedrijf tr noemen, eerder een digitale overheid. De invloed van facebook is wereldwijd enorm. Het is in veel arme landen niet een bedrijf, maar letterlijk het internet als digitale kolonisator. Van doktersafspraken tot politiek campagne instrument. Facebook is dus van enorme geo politieke waarde voor de VS, zeker ook in die arme landen waar China haar invloed probeert te vergroten
david-v
@litebyte7 maart 2023 11:18
Dat is inderdaad iets wat mensen niet zien in de westerse wereld maar wel een realiteit is in andere delen, voornamelijk bij armere landen. Hier een mooi artikel over de "noodzaak" van een facebook account als je in Afrika bent bijvoorbeeld. Ook bij minder armere landen (Australie) zie je de macht van een megabedrijf als meta.

In de wat "modernere" landen krijg je wel te maken met allerlei autoriteiten die regelgeving en limieten proberen te leggen aan dergelijke bedrijven, maar in de meeste landen in Afrika is dat (nog) niet goed op orde waardoor een bedrijf als Meta helemaal los kan gaan daar.

Vooral deze quote uit het artikel over Meta en Afrika vond ik redelijk treffend:
Western users are deleting their accounts for a variety of reasons, among them the platform’s record on privacy, its contribution to political volatility by designing algorithms that prioritise disagreement and friction, and its staleness as a user experience. Younger users prefer shorter, more transient content, as on TikTok, Instagram and Snapchat. According to whistleblower Frances Haugen’s testimony to the US Senate, the company is aware of its stagnating growth in certain places and demographics. “Facebook understands that if they want the company to grow, they have to find new users,” she told senators. An internal Facebook document refers to a decline in younger users in “more developed economies”. In much the same way that tobacco companies migrated their efforts to emerging markets once the potential elsewhere was diminished by landmark lawsuits, regulation and awareness raising, so is Facebook focusing on new pastures.
litebyte @david-v7 maart 2023 14:10
Facebook heeft zich in veel arme landen een positie verworven dat het enorme invloed uitoefent op national beleid van deze landen. Ik heb het met eigen ogen gezien in Kenya en de NYT heeft ooit de vergelijking met kolonisatie gemaakt in relatie tot Suckerberg (facebook), en ik denk dat dit niet overdreven is.
Vallinny-19 7 maart 2023 09:05
Nu het bedrijf zelf nog 😎.
NoUser @Vallinny-197 maart 2023 09:19
Irrelevant maar wel grappig.
litebyte @Vallinny-197 maart 2023 09:19
Het is voor de VS van grote geo politieke waarde dat het blijft bestaan, dus ik denk dat die kans heel klein is.
Tintel
@litebyte7 maart 2023 11:05
Alsof de VS zelf ook niet het model hanteert: 'als het niet genoeg poen oplevert dan stoppen we ermee'.

Die informatie die het oplevert kan daarna wel weer op een andere manier worden verkregen. Het manupileren van mensen werkt alleen maar als het ook echt veel menselijke gebruikers heeft.
Clubbtraxx @litebyte7 maart 2023 19:32
Vertel eens? Waarom heeft Meta een grote geopolitieke waarde voor de VS?
litebyte @Clubbtraxx8 maart 2023 00:38
Heeft een aantal redenen:
Gebruikersbestand: Facebook heeft wereldwijd meer dan 2,5 miljard actieve maandelijkse gebruikers, waardoor het een van de grootste sociale media platforms ter wereld is. Dit enorme gebruikersbestand geeft de VS de mogelijkheid om wereldwijd invloed uit te oefenen op de publieke opinie.
Gegevensverzameling: Facebook verzamelt een enorme hoeveelheid gebruikersgegevens, waaronder persoonlijke informatie, locatie en interesses. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van mensen over de hele wereld, inclusief potentiële tegenstanders, en zijn dus zeer waardevol voor inlichtingen- en militaire doeleinden.
Politieke invloed: Facebook is een belangrijk platform geworden voor politieke communicatie en verkiezingscampagnes. Als Amerikaans bedrijf kan Facebook worden gebruikt om VS politieke belangen te bevorderen en verkiezingen in andere landen te beïnvloeden.
Afhankelijkheid: zoals ik hierboven ook al ergens aangaf. In veel arme landen gaat zelfs veel overheids communicatie vrijwel alleen via facebook. In een land als Kenya waar ook Chinese belangen steeds meer een rol gaan spelen kan de VS de overheid onder druk zetten.
Verwijderd 7 maart 2023 09:07
het schrappen van 'niet-essentiële teams'
In overig nieuws; Meta gaat verder met het enige essentiële team binnen het bedrijf; de catering.
ExManolo 7 maart 2023 09:25
"Ouderschapsverlof"? Bij wie heeft hij de aanvraag daarvoor ingediend?
larspc @ExManolo7 maart 2023 09:32
En is het wel goedgekeurd?;)
CPV @ExManolo7 maart 2023 10:38
En wat over "hart voor de zaak"?
Neem nou schaatser Giotto, die niet bij de geboorte van zijn zoon was, omdat hij zich moest kwalificeren voor de volgende ronde. Je zag zondag wat dat opleverde.
Bobsen 7 maart 2023 09:45
Another One bites the dust
Dark Angel 58 7 maart 2023 09:52
Als er minder managers zijn, dan moeten ze juist meer personeel aannemen zodat de managers hun werk kunnen delegeren, nietwaar??? :') :') :') Best wel logisch anders worden ze bedolven door het werk van ontslagen managers???

Ik snap Meta helemaal niet :')

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 09:09]

Verwijderd 7 maart 2023 09:56
Hard gewerkt aan ai en self moderatie, nu die niet nodig meer zijn de laan uit.

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