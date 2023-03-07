'Meta gaat met tweede ontslagronde duizenden banen schrappen'

Meta is van plan om deze week een tweede ontslagronde aan te kondigen, waarbij duizenden banen geschrapt worden. Dat zeggen bronnen tegen Bloomberg. Met de ontslagronde zou Meta financiële doelen willen halen.

De aanstaande ontslagronde zou bedoeld zijn om financiële doelen te halen nadat de advertentieomzet van het bedrijf wat is ingezakt, zeggen de Bloomberg-bronnen. Directeuren en vice presidents zou daarom gevraagd zijn lijsten te maken van werknemers die ontslagen kunnen worden. Het bedrijf zou de plannen deze week willen afronden, met het doel ze zo snel mogelijk aan ceo Mark Zuckerberg te kunnen voorleggen. Zuckerberg kan namelijk elk moment met ouderschapsverlof gaan.

Deze nieuwe ontslagronde komt boven op de in november aangekondigde ontslagronde, waarbij elfduizend banen werden geschrapt. Dit was destijds zo'n dertien procent van het totale werknemersbestand. Toen gaf Meta als oorzaak concurrentie en tegenvallende advertentie-inkomsten aan. Een tweede ontslagronde werd al verwacht, aangezien Zuckerberg heeft gezegd van 2023 Meta's 'efficiëntiejaar' te willen maken. Verder zou Meta het bedrijf 'platter' willen maken, met minder managers en het schrappen van 'niet-essentiële teams'.