Microsoft ontslaat team Mixed Reality Toolkit en stopt met AltspaceVR

Microsoft heeft het team van de Mixed Reality Toolkit ontslagen. Dat team werkte aan een crossplatformframework voor bedieningselementen in VR. Het bedrijf trekt op 10 maart 2023 ook de stekker uit het AltspaceVR-platform, een virtuele huiskamer voor mixedrealityervaringen.

Een van de ontwikkelaars van de Mixed Reality Toolkit deelde het nieuws op Twitter. Uit zijn tweet blijkt dat het hele team is ontslagen en niet opgaat in een andere divisie van het bedrijf. Hoe het verder moet met de ontwikkeling van de toolkit is niet duidelijk. Microsoft Mixed Reality Toolkit was met MRTK 3 aan zijn derde grote release toe. Het betrof een opensourceframework voor Unity waarmee virtuele bedieningselementen in VR zoals virtuele knoppen, contextmenu’s en bedieningspanelen werden ontwikkeld. Het was crossplatform en werd ondersteund op de HoloLens 2-, Meta Quest-, SteamVR-, Oculus Rift- en Lenovo ThinkReality A3-headsets.

Het bedrijf stopt ook met AltspaceVR. Dat is een soort virtuele huiskamer voor gebruikers van VR-brillen die mixedrealityervaringen en events mogelijk maakte. Het ontwikkelteam van AltspaceVR stelt dat de focus vanaf 10 maart verlegd wordt naar Microsoft Mesh. Mesh wil voornamelijk inzetten op applicaties waarbij meerdere mensen gelijktijdig samenwerken in een digitale omgeving. Microsoft nam AltspaceVR in 2017 over nadat het bedrijf datzelfde jaar moest stoppen met zijn dienstverlening wegens een gebrek aan financiële middelen.

Microsoft kwam eerder deze week nog in het nieuws omdat het bedrijf een grote ontslagronde zou doorvoeren. Het bedrijf zou naar verluidt 10.000 banen schrappen voor het einde van het derde kwartaal in boekjaar 2023. Dat kwartaal eindigt op 31 maart. Microsoft is niet de enige techgigant die met een grote ontslagronde komt vanwege een terugvallende economie. Meta ontsloeg eind vorig jaar ook al 11.000 werknemers, en Amazon kondigde begin dit jaar ook aan dat het 18.000 banen zou schrappen.