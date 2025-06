Riot Games stelt gamepatches uit na aanval op interne systemen

Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends en Valorant, heeft aangekondigd dat enkele patches voor zijn games worden uitgesteld. Het bedrijf is getroffen door een beveiligingslek en dat heeft impact gehad op de mogelijkheid van het bedrijf om gamepatches uit te rollen.

Het bedrijf meldt dat zijn interne systemen eerder deze week zijn aangevallen via een social engineering attack. Riot Games gaf geen extra details vrij over de werkwijze van de hackers of de impact van de aanval, maar stelt wel dat er geen persoonsgegevens of data van spelers zijn buitgemaakt.

De aanval heeft er wel voor gezorgd dat de planning om verschillende gamepatches te releasen, tijdelijk wordt opgeschoven. De prangendste en belangrijkste patches zouden volgens Riot Games wel via een hotfix uitgerold kunnen worden.