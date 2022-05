Riot Games gaat voicechat in Valorant opnemen voor moderatie

League of Legends-ontwikkelaar Riot Games gaat in zijn online shooter Valorant de stemcommunicatie tussen spelers opnemen voor het geval er ongewenst gedrag vertoond wordt. Die wordt 'geanalyseerd' en 'geëvalueerd' als een speler een melding maakt.

De stemdata wordt tijdelijk bewaard. Als er niet 'tijdig' een melding van grensoverschrijdend gedrag binnenkomt, wordt de stemdata verwijderd. Als er na een klacht geen overtredingen worden geconstateerd, wordt de data ook verwijderd. Wordt er wel een overtreding vastgesteld, dan wordt de data verwijderd nadat de zaak is afgehandeld. De Amerikaanse Tencent-dochter heeft het verder over 'stemdata analyseren en evalueren', maar gaat in de bekendmaking niet dieper in op hoe dat dan gebeurt.

In een interview met TechCrunch geven twee Riot-werknemers wel meer informatie over hoe de analyses en evaluaties zouden kunnen werken. "Een mogelijkheid is speech-to-text, of het gebruik van machine learning om zonder hulp van tekst een overtreding op te sporen". Wat het ook precies wordt, de twee stellen dat er altijd wel een 'element van menselijke moderatie' zal zijn om te controleren of het systeem goed werkt. De twee werknemers stellen verder dat de opnames nu al wel gemaakt worden, maar dus alleen gebruikt worden om systemen voor het verwerken van meldingen te testen.

De bijgewerkte gebruiksovereenkomst geldt ook voor spelers van de andere Riot-games: League of Legends, Wild Rift en Teamfight Tactics. De ontwikkelaar heeft echter 'momenteel geen plannen' om hetzelfde systeem daar toe te passen. De toestemming van spelers is desalniettemin met het aangaan van de overeenkomst verleend.

TechCrunch meldt verder dat het systeem aanvankelijk ontwikkeld wordt voor Valorant-spelers in Noord-Amerika. De stemdata wordt na een melding opgeslagen in de regio van de speler die onderwerp is van de klacht.