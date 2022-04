'VS onderzoekt databeschermingsbeleid Epic Games en Riot wegens Tencent-belang'

De VS heeft naar verluidt verschillende Amerikaanse bedrijven verzocht informatie te geven over hun databeschermingsprotocollen. Het zijn bedrijven waar het Chinese Tencent belangen in heeft, zoals Epic Games en Riot. Vermoedelijk draait het om de zorgen over dataverzameling door China.

Het Committee on Foreign Investment in the U.S, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, heeft brieven gestuurd naar verschillende bedrijven waarin hen wordt gevraagd om informatie te verschaffen over hun databeschermingsbeleid ten aanzien van persoonlijke data van Amerikanen, schrijft Bloomberg op basis van bronnen. Het zou in ieder geval gaan om Epic Games en Riot Games. Dit onderdeel van de Amerikaanse overheid doet doorgaans onderzoek naar buitenlandse overnames van Amerikaans bedrijven en kijkt daarbij specifiek naar nationale veiligheidsrisico's.

Het onderzoek of de verhoogde mate van toezicht lijkt te passen in de toegenomen aandacht die de regering van president Trump heeft voor de vermeende Chinese dataverzameling. In dat kader stelde de VS al een handelsverbod in voor TikTok en WeChat, twee apps van Chinese makelij. Dit handelsverbod gaat zondag in, al heeft TikTok inmiddels uitstel gekregen. In het opgestelde decreet worden de dataverzameling en Chinese censuur binnen de apps genoemd als de voornaamste redenen voor het verbod.

Tencent wordt ook specifiek genoemd in dat decreet. Dat deed de vraag rijzen of het verbod ook zou gaan gelden voor bijvoorbeeld Epic Games en Riot Games, maar de Amerikaanse regering liet naar verluidt weten dat het WeChat-handelsverbod niet ook van toepassing is op andere bedrijven waar Tencent een belang in heeft.

De VS is bang dat de dataverzameling ertoe leidt dat de Chinese communistische partij zich toegang verschaft tot privé-informatie van Amerikanen. Dat zou China vervolgens de mogelijk kunnen geven om de locatie van ambtenaren te achterhalen en het land daarmee de kans geven dossiers voor chantage op te bouwen en bedrijfsspionage uit te voeren.

Tencent is het grootste gamebedrijf in China en bezit veertig procent van Epic Games, de maker van Fortnite. Ook Activision-Blizzard is voor een klein percentage in handen van het Chinese bedrijf. Riot Games, de ontwikkelaar achter League of Legends en Valorant, is volledig in handen van Tencent. Het Chinese bedrijf heeft daarnaast in 2019 voor 150 miljoen dollar geïnvesteerd in Reddit en heeft belangen in Discord en Snap.