VS verplicht ByteDance om Amerikaanse TikTok-divisie binnen 90 dagen te verkopen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft TikTok in een nieuwe presidentiële verordening verplicht om binnen 90 dagen zijn Amerikaanse divisie te verkopen. Vorige week gaf de president TikTok hiervoor een deadline van 45 dagen. TikTok moet ook alle data van Amerikaanse gebruikers verwijderen.

Trump schrijft in het decreet dat er 'geloofwaardig bewijs' is dat het Chinese TikTok-moederbedrijf ByteDance 'mogelijk actie zal ondernemen die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten dreigt te schaden'. De president geeft ByteDance een verkoopdeadline van 90 dagen na publicatie van het decreet. Hiermee heeft het Chinese bedrijf tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse TikTok-divisie af te stoten. Op 7 augustus publiceerde het Witte Huis een decreet waarin een deadline van 20 september werd genoemd. ByteDance heeft nu dus langer de tijd om een eventuele overname rond te krijgen.

De nieuwe verordening stelt ook dat ByteDance binnen deze 90 dagen alle data van Amerikaanse TikTok-gebruikers dient te verwijderen, en dat dit door ByteDance schriftelijk bevestigd moet worden aan de Commissie voor buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten. Het bedrijf moet ook alle data verwijderen die het nog in zijn bezit heeft van TikTok-voorganger Musical.ly. Het oorspronkelijke decreet van 7 augustus noemde deze vereisten niet. Wel schreef Trump vorige week dat dataverzameling en Chinese censuur binnen TikTok de belangrijkste redenen voor het besluit waren. De Wall Street Journal deed recentelijk onderzoek naar de dataverzameling door TikTok. Het medium ontdekte toen dat de Android-app de unieke mac-adressen van gebruikers verzamelde.

Er zijn meerdere mogelijke kandidaten voor een overname van TikTok. Zo heeft Microsoft eerder deze maand bevestigd dat het gesprekken voert met ByteDance over een mogelijke overname. Ook Twitter zou interesse hebben in het platform. TikTok heeft vorige week een statement uitgebracht over het toenmalige decreet van Trump, waarin het bedrijf stelt dat het 'geschokt is' over de beslissing. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de nieuwe presidentiële verordening van 14 augustus.