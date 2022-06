'Handelsverbod op WeChat geldt niet voor andere bedrijven van Tencent'

Het handelsverbod op de Chinese apps WeChat en TikTok lijkt niet van toepassing te zijn op andere bedrijven die in handen zijn van Tencent. Dat laat het Witte Huis weten aan de LA Times. Alle transacties met ByteDance zouden wel geweerd worden.

Eerder deze week tekende president Trump twee presidentiële verordeningen dat Amerikaanse bedrijven verbiedt om zaken te doen met TikTok en WeChat, twee populaire Chinese apps. Aangezien WeChat in handen is van Tencent ontstond er echter onduidelijkheid of het handelsverbod ook van toepassing is op andere bedrijven waarin Tencent heeft geïnvesteerd. In het decreet staat namelijk dat het verbod van toepassing is op 'Tencent Holding en dochterondernemingen'.

Het Witte Huis zou inmiddels verduidelijkt hebben dat bedrijven in handen van Tencent niet direct onderhevig zijn aan de decreten, zo schrijft een journalist van de Los Angeles Times op Twitter. De verordeningen zouden alleen transacties die gerelateerd zijn aan WeChat tegenhouden, zo meldt het Witte Huis. Volgens financieel persbureau Bloomberg worden alle transacties met TikTok-moederbedrijf ByteDance echter wel geblokkeerd.

Tencent is het grootste gamebedrijf in China en bezit onder andere delen van Epic Games, de maker van Fortnite. Ook Activision-Blizzard is voor een klein percentage in handen van het Chinese bedrijf. Riot Games, de ontwikkelaar achter League of Legends en Valorant, is volledig in handen van Tencent. Het bedrijf heeft daarnaast in 2019 150 miljoen dollar geïnvesteerd in Reddit. De Tencent Pictures-branche werkte mee aan Westerse films als Men in Black International en Venom. Deze bedrijven blijven vooralsnog dus buiten schot van het handelsverbod.