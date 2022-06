Huawei bevestigt komst van Mate 40-smartphone met eigen Kirin-soc

Huawei heeft bevestigd dat het bedrijf later dit jaar met Mate 40-smartphones komt. De telefoons zullen volgens het Chinese bedrijf nog steeds gebruikmaken van Kirin-soc's. Dit zullen waarschijnlijk de laatste smartphones met deze Kirin-chips worden, vanwege Amerikaanse sancties.

Huawei bevestigt de komst van de Mate 40-serie tijdens een conferentie in China, meldt het Chinese IT Home. Huawei-ceo Yu Chengdong stelde daarbij dat de Mate 40-smartphones in september beschikbaar komen en een Kirin 9000-soc krijgen, met ondersteuning voor 5g. Dergelijke chips worden door Huawei zelf ontworpen en geproduceerd door TSMC. Op 15 september stopt TSMC echter met het leveren van chips aan de Chinese smartphonefabrikant en zijn dochterbedrijf HiSilicon, vanwege Amerikaanse sancties. Chengdong meldt dan ook dat de Kirin-chips na deze datum 'uitverkocht zullen raken', waarna ze niet meer geproduceerd worden. De Mate 40 wordt daarmee dus vermoedelijk Huaweis laatste smartphone met een Kirin-soc. Het is nog niet duidelijk welke chips het bedrijf in de toekomst zal gebruiken.

Eerder deze week verschenen er al renders van de vermeende Mate 40-smartphone. Deze werden gepubliceerd door HandsetExpert, in samenwerking met OnLeaks. Deze Twitter-gebruiker maakt renders van onaangekondigde smartphones op basis van cad-bestanden. Het toestel zou een 6,4"-scherm met gebogen schermranden krijgen. Het toestel zou 158,6mm hoog zijn, met een breedte van 72,5mm en een dikte van 8,9mm, exclusief het ronde camera-eiland met vier sensors.

Huawei zal dit jaar naar eigen zeggen ook met een smartwatch op basis van Harmony OS komen. Dat is Huaweis eigen opensource besturingssysteem. Op termijn moeten overige toekomstige producten van Huawei, waaronder pc's, tablets en smartphones, ook geleverd worden met Harmony OS. In de toekomst moet het besturingssysteem een 'wereldwijd OS' worden.

Renders van de vermeende Huawei Mate 40. Afbeeldingen via HandsetExpert en OnLeaks