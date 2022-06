Mark Rutte: overheidscommunicatie staat naast Facebook ook op officiële websites

Nederlandse overheidscommunicatie wordt naast Facebook ook altijd gedeeld op sites van de Rijksoverheid, zegt premier Mark Rutte. Soms wordt publieksinformatie ook op Facebook geplaatst omdat daar een groot publiek mee wordt bereikt.

Rutte reageert in een Kamerbrief op vragen van SP-Kamerleden Maarten Hijink en Ronald van Raak. Die vroegen Rutte vorige week om opheldering, nadat de premier eind juli een Facebook-post plaatste waarin hij een waarschuwing gaf over de opleving van het coronavirus. Daarop kwam veel kritiek. Het bericht verscheen aanvankelijk niet integraal op Rijksoverheid.nl. Dat volgde pas later. Ook op andere kanalen zoals Twitter werden burgers doorverwezen naar de Facebook-post. De Kamerleden wilden weten waarom het sociale netwerk gebruikt wordt om burgers te informeren.

"Facebook is een van de kanalen die gebruikt wordt voor publiekscommunicatie", schrijft Rutte. "Dit vanwege het grote bereik, en omdat we via die weg een publiek bereiken dat lastig via andere wegen/media te bereiken is." De premier zegt dat beleidsinformatie van de overheid ook altijd wordt aangeboden op 'de eigen websites'. "Zo heeft de bezoeker gegarandeerde toegang tot de informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden."

Rutte benadrukt dat de informatie in de specifieke Facebookpost geen nieuwe kabinetsbesluiten bevatte. Bovendien zijn enkele nieuwsfeiten in het bericht eerder al aan de Tweede Kamer meegedeeld. Het gaat dan onder andere om nieuwe adviezen van het Outbreak Management Team en de duiding over ontwikkelingen van het virus.