Minister weet niet of Kaspersky-antivirus is uitgefaseerd bij rijksoverheid

Momenteel is het nog onduidelijk of antivirussoftware van Kaspersky volledig is uitgefaseerd bij de Nederlandse rijksoverheid. Minister Grapperhaus van Justitie kan daar in beantwoording op Kamervragen nog geen helderheid over verschaffen.

In antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven zegt minister Grapperhaus dat op dit moment niet kan worden bevestigd dat de Kaspersky-antivirussoftware binnen de it-systemen van de rijksoverheid volledig is uitgefaseerd. Volgens de bewindspersoon is dit uitgevraagd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht. Op basis daarvan zal de minister van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer informeren.

Eveneens is onduidelijk of antivirussoftware van Kaspersky Labs op dit moment nog gebruikt wordt binnen de it-systemen van de Nederlandse vitale infrastructuur. Grapperhaus herhaalt in zijn Kamerbrief dat naast de voorzorgsmaatregel van het uitfaseren van de antivirussoftware bij de rijksoverheid aan organisaties met vitale diensten en processen het advies is gegeven om hetzelfde te doen. Omdat het om een advies gaat, is een dergelijke beslissing om tot uitfasering over te gaan aan die bedrijven en organisaties zelf.

Grapperhaus kwam in mei vorig jaar met de verplichting voor de rijksoverheid om te stoppen met het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky. De minister gaf aan de antivirussoftware te zien als een risico, omdat deze diepgaande toegang heeft tot ict-systemen en daardoor ook misbruikt zou kunnen worden voor spionage en sabotage. Volgens de bewindspersoon waren er overigens geen concrete gevallen bekend waarbij de software door Rusland zou zijn misbruikt voor spionage- of sabotagedoeleinden, maar dat kon volgens hem ook niet worden uitgesloten. Twee maanden geleden herhaalde hij dit standpunt en gaf aan geen reden te zien om het verbod te heroverwegen; Kaspersky Labs had om een dergelijke heroverweging gevraagd.