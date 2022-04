Kaspersky is nog bij een onderdeel van de Rijksoverheid in gebruik

Alleen de Waarderingskamer van de Nederlandse Rijksoverheid gebruikt nog Kaspersky als beveiligingssoftware en dat zal nog tot eind 2020 zo blijven. Bij alle overige onderdelen is Kaspersky niet of niet meer in gebruik. In mei 2018 deed de overheid de software in de ban.

Direct uitfaseren van Kaspersky bij de Waarderingskamer is risicovol, schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, omdat vervangende antivirussoftware noodzakelijk is. Deze is nog niet geïmplementeerd, maar er loopt een project bij de Waarderingskamer dat eind 2020 afgerond moet worden.

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Financiën. Het orgaan controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken. De staatssecretaris meldt niet waarom het zo lang duurt voordat die organisatie voldoet aan het verbod op het gebruik van Kaspersky bij onderdelen van de Rijksoverheid. De overheid maakte dat verbod in mei 2018 bekend.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel voor het waarborgen van de nationale veiligheid, aldus minister Grapperhaus destijds. Volgens het kabinet is Kaspersky Lab als Russisch bedrijf en met een hoofdkantoor in Rusland verplicht om Russische inlichtingendiensten te ondersteunen bij hun taken als daarom gevraagd wordt.