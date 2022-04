Left 4 Dead 2 krijgt volgende week na 9 jaar een update: The Last Stand

Volgende week, op 24 september, verschijnt The Last Stand voor Left 4 Dead 2. Het gaat om de eerste update voor het zombiespel in meer dan negen jaar. De update brengt naast een nieuwe campagne ook nieuwe Survival-arena's.

Tegelijk met de releasedatum van 24 september is een nieuwe trailer voor de update uitgebracht. The Last Stand is door zo'n dertig ontwikkelaars uit de community van Left 4 Dead 2-fans in elf maanden gemaakt, in samenwerking met Valve. De update komt donderdag gratis uit voor de pc.

The Last Stand bevat naast bugfixes onder andere nieuwe Survival- en Salvage-maps, de wapens hooivork en schep, zombieskins en geluiden zoals die in Left 4 Dead 1 zaten en bijgewerkte animaties voor personages en wapens.

De zombieshooter van Valve verscheen in 2009 en kreeg in 2011 zijn laatste officiele dlc in de vorm van Cold Stream.