Valve had Half-Life 3 en Left 4 Dead 3 in ontwikkeling

In een making-of-documentaire over Half-Life: Alyx laat ontwikkelaar Valve los dat het de afgelopen jaren een aantal Half-Life-games in ontwikkeling heeft gehad, waaronder een game die als Half-Life 3 te boek stond. Er werd ook gewerkt aan Left 4 Dead 3. Beide zijn gecanceld.

Presentator Geoff Keighley kreeg de kans om de documentaire Half-Life: Alyx - Final Hours te maken, die via Steam te koop is voor iets meer dan 8 euro. In de documentaire gaat Keighley op bezoek bij de studio en bespreekt hij aan welke games Valve de afgelopen 10 jaar heeft gewerkt. Uit de documentaire blijkt dat de studio minstens vijf Half-Life-games in productie heeft gehad voor het aan Half-Life: Alyx begon. Daaronder ook een game die te boek stond als Half-Life 3.

Half-Life 3 werd gemaakt op basis van de Source 2-engine en zou gameplay-elementen bevatten die overgenomen waren uit Left 4 Dead. Delen van de game zouden bestaan uit procedureel gegenereerde missies, hoewel de game ook geschreven verhaal-elementen zou bevatten. Het team had acteur Frank Sheldon, die model staat voor de G-Man uit de serie, al gescanned. Toch kwam het project volgens Valve "niet heel ver", deels doordat de Source 2-engine nog niet af was. Er is in 2013 en 2014 ongeveer een jaar aan de game gewerkt.

Niet alle Half-Life-games waar Valve aan gewerkt heeft worden genoemd, maar uit de documentaire wordt wel duidelijk dat de studio twee eerdere pogingen heeft gedaan om een vr-game in het Half-Life-universum te maken voor Half-Life: Alyx werd afgerond. Een van die games stond intern te boek als Shooter, de ander als Borealis.

De studio heeft verder Left 4 Dead 3 in ontwikkeling gehad, een openwereldgame die zich af zou spelen in Marokko, waar spelers geconfronteerd zouden worden met honderden zombies. Ook die game is geschrapt, wederom omdat de Source 2-engine nog niet klaar was. Dat was niet de enige poging om een nieuwe Left 4 Dead te maken. Er werd ook gewerkt aan een project dat te boek stond als Hot Dog, dat ook een nieuwe game in de serie had moeten worden. Verder heeft de studio een voxel-based game in ontwikkeling gehad die geïnspireerd was op Minecraft en is er een vr-game geschrapt die gemaakt zou worden door leden van het team achter het Kerbal Space Program.

Tot slot onthult de documentaire dat Valve al voor de komst van de HTC Vive een ontwerp had voor een vr-systeem. Het eerste ontwerp, dat als Vader te boek stond, werd echter losgelaten omdat het te ambitieus was. Een set zou 5000 dollar kosten.