Valve: voorraad Index-headsets is komende maanden veel kleiner door coronavirus

In een bekendmaking laat Valve weten dat zijn Index-vr-headset in 'veel minder grote hoeveelheden' voorradig zal zijn wegens het nieuwe coronavirus. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om voorraden in de aanloop naar Half-Life: Alyx naar omstandigheden te maximaliseren.

Valve laat dat weten tegenover UploadVR. Wel verzekert de Amerikaanse spellenmaker dat de Index-headset voor 23 maart, de releasedatum van Half-Life: Alyx, nog op voorraad zal zijn, maar in wat voor getale wordt daar niet bij genoemd. Valve drukt geïnteresseerden op het hart op om op 'melding sturen' te klikken op de productpagina van de headset, zodat ze op de hoogte worden gesteld wanneer het product weer voorradig is.

Valves Index-headset is naar verluidt extra gewild dankzij de aankondiging van Half-Life: Alyx, de eerste nieuwe Half-Life-game sinds 2007 en een vr-exclusive. De Index is echter niet de enige manier om Half-Life: Alyx te ervaren. SteamVR-ondersteuning is een vereiste van de game en daardoor kwalificeren vijf andere headsets ook: de HTC Vive Pro, Vive Cosmos, Oculus Rift S, Quest en de Windows Mixed Reality Headset.

Gevallen van het nieuwe coronavirus zorgen ervoor dat technologiefabrieken, veelal in Azië, tijdelijk gesloten moeten worden om de verspreiding ervan in te perken. Dit weekend nog werd een Samsung-fabriek in Zuid-Korea daardoor getroffen.