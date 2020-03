Valve-ontwikkelaar suggereert dat er meer Half-Life-games komen

Valve ziet Half-Life: Alyx als een 'terugkeer naar de franchise' en niet als het einde ervan. Ontwikkelaar Robin Walker geeft dat antwoord in een interview op de vraag of Half-Life 3 nog komt. Concrete details over wat er na de release van de vr-game gebeurt, zijn er nog niet.

In een interview met Game Informer zegt de ontwikkelaar dat Half-Life veel betekent voor Valve. Hij benadrukt dat aan Half-Life: Alyx veel teamleden werken die al bij het bedrijf in dienst zijn sinds Half-Life 2 uitkwam. Ook is er een aantal ontwikkelaars bij betrokken die nog aan de eerste Half-Life-game hebben gewerkt. De eerste game kwam in 1998 uit, deel twee verscheen in 2004.

Na 2004 verschenen er nog uitbreidingen voor Half-Life 2, de laatste in 2007. Nu, dertien jaar, later komt er voor het eerst weer een nieuw spel uit in de serie, in de vorm van vr-game Half-Life: Alyx. Deze game speelt zich af tussen de eerste twee delen.

Misschien geeft de nieuwe vr-game ook antwoorden op het open einde van Episode 2, de laatste Half-Life 2-uitbreiding. Walker zegt dat het 'geen slecht idee is' voor spelers om die uitbreiding nog eens te spelen voordat ze met de vr-game aan de slag gaan. Ook stelt hij dat de nieuwe game een belangrijk onderdeel wordt van 'het grotere verhaal'.

Valve brengt Half-Life: Alyx op 23 maart uit. Eerder deze week deelde de ontwikkelaar een aantal gameplayvideo's waarin de verschillende manieren om voort te bewegen worden getoond. Woensdag verscheen er een nieuwe video op IGN die het begin van de game toont waarin spelers kennismaken met diverse aspecten, zoals het herladen van wapens. Valve-ontwikkelaars Robin Walker en Corey Peters geven daarbij commentaar.