Half-Life: Alyx krijgt ondersteuning voor Linux, Vulkan en mods inclusief tools

De nieuwe vr-game Half-Life: Alyx heeft nu ondersteuning voor mods. Die worden afgeleverd via de Steam Workshop. Daarnaast zijn de mod-tools vrijgegeven en is er nu ondersteuning voor de Vulkan-renderer en draait de game op Linux.

De modding tools bestaan uit Hammer, de leveleditor voor de Source Engine 2, en andere tools zoals Material Editor, ModelDoc, AnimGraph, Source Filmmaker en meer. Meerdere van deze tools waren al beschikbaar, maar hebben nu een update gekregen. Daarnaast is er een wiki opgezet speciaal voor het modden van HL: Alyx. Steam Workshop-ondersteuning betekent dat gebruikers mods kunnen bekijken en installeren zonder de Steam Client te verlaten. Op het moment van schrijven zijn er al 64 mods beschikbaar in de Workshop.

In Linux werkt Half-Life Alyx standaard met de Vulkan-renderer, maar in Windows is deze ook beschikbaar. Onder advanced performance options kunnen spelers deze inschakelen. Alyx werkte al op Linux via Proton, maar volgens gebruikers ging dat niet altijd zonder slag of stoot. Native ondersteuning moet daar een eind aan brengen.

Half-Life: Alyx is de eerste nieuwe Half-Life-game sinds Half-Life 2: Episode 2 uit 2007. De game vereist een vr-headset, maar zoals Valve zelf al verwachtte, zijn er mods gekomen om de game op een gewone monitor met keyboard en muis te spelen.