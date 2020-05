Spotify werkt na bijna drie jaar weer in Safari-browser

Spotify ondersteunt de Safari-browser weer. Bijna drie jaar geleden staakte Spotify de ondersteuning voor Apples officiële browser zonder opgaaf van reden. Gebruikers waren daardoor verplicht om de macOS-applicatie te gebruiken.

Net als bij de ondersteuningsstop in 2017 doet Spotify geen aankondiging en geeft het geen uitleg rond de beslissing. Wanneer de zet exact is gedaan, is niet helemaal duidelijk. Op basis van Archive.org-snapshots valt in ieder geval wel te zeggen dat het tussen 27 april en 14 mei is gebeurd. Het feit dat de browser daadwerkelijk terug is gekeerd op de support-pagina van Spotify, geeft in ieder geval aan dat het geen toeval is.

Volgens gebruikers destijds had het kunnen liggen aan de Widevine-plug-in. Spotify gebruikt die voor drm-doeleinden, maar Safari achtte de plug-in in 2017 niet veilig genoeg en accepteert de installatie daarom niet. Onduidelijk is wat daarin veranderd is, maar Safari lijkt Widevine nog altijd niet te ondersteunen.