Windows-app Your Phone laat gebruikers muziek op telefoon bedienen vanaf pc

Microsoft voegt een muziekspeler toe aan de Windows-app Your Phone. De app, die in het Nederlands Jouw Telefoon heet, kan na een update de muziek van een telefoon bedienen, waardoor gebruikers niet van apparaat hoeven te wisselen om het volgende liedje aan te klikken.

De functie zit in de pc-versie 1.20041.82.* of nieuwer, zegt Microsoft. Op de telefoon moet de app die de gebruiker wil bedienen toegang hebben tot notificaties, omdat Your Phone gebruik maakt van de notificatie om de functie mogelijk te maken.

Gebruikers kunnen volgende of vorige aanklikken, muziek aanzetten of juist pauzeren. De functie werkt met Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Music, en Google Podcasts. Of andere muziek en podcastapps werken, is niet duidelijk. De functie is alleen beschikbaar voor Android-telefoons.