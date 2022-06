Windows 10 krijgt functie om meerdere Android-apps via Your Phone te draaien

De Your Phone-software in de nieuwste Insiders-build van Windows 10 maakt het mogelijk om Android-apps van een gekoppelde Samsung-smartphone te draaien in een los venster. Later wordt het mogelijk om meerdere apps tegelijk te draaien vanaf de Galaxy Note 20.

Met Microsofts Your Phone-applicatie was het al mogelijk om het scherm van een smartphone te spiegelen op een Windows 10-pc en om zo dus Android-applicaties te gebruiken op een computer, maar dat gebeurde binnen de Your Phone-software. Bij de nieuwe Windows 10-build 20185, die voor Insiders beschikbaar is, worden apps van een gekoppelde smartphone geopend in een los venster.

Het is daardoor mogelijk om apps aan de taakbalk te bevestigen, zoals met Windows-software. Er zijn nog wel wat beperkingen; zo wordt de audio van apps afgespeeld via de telefoon en niet via de pc. Ook ondersteunen niet alle apps het casten naar een ander scherm. Apps die dat niet ondersteunen, zullen een zwart venster weergeven. Voor het gebruik van de functie moeten de telefoon en pc op hetzelfde wifinetwerk zitten.

Later dit jaar wordt het mogelijk om meerdere Android-apps tegelijk te openen in eigen vensters via de Your Phone-koppeling. Dat zal eerst alleen werken met de Galaxy Note 20, maar Microsoft werkt er samen met Samsung aan om dat bij meer toestellen mogelijk te maken.

Vooralsnog werkt de functionaliteit alleen met Samsung-smartphones met Android 9 of nieuwer. Microsoft noemt een lijst van telefoons die compatibel zijn, met daarop naast high-end modellen ook recente midrange-telefoons uit de Galaxy A-serie. Of de functionaliteit ook beschikbaar komt voor Android-telefoons van andere merken is nog niet bekend.