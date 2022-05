Microsoft laat gebruikers van Samsung-smartphones telefoontjes forwarden naar pc

Gebruikers van Samsung-smartphones kunnen telefoontjes doorsturen naar hun pc met Windows 10. Dat gebeurt via de Your Phone-app en de functie Link to Windows. Veel Samsung-modellen van de afgelopen jaren zijn compatibel.

Het is onbekend of de functie werkt in de Benelux, want Microsoft zegt de functie te beperken tot een aantal landen, maar zegt nergens welke, claimt SamMobile. Microsofts eigen Surface Duo-telefoon is compatibel met de functie, naast veel midrange- en high-end modellen van Samsung van de afgelopen twee jaar. Daaronder zijn de Galaxy S10- en S20-modellen, maar ook de A30, A40 en A50.

De functie werkt door de pc en telefoon via bluetooth te verbinden; de pc heeft bluetooth nodig om de functie te laten werken. Your Phone of Jouw telefoon is een app die Microsoft voor Windows 10 heeft ontwikkeld. Daarin konden gebruikers onder meer al meldingen en foto's van hun telefoon terugzien op een Windows-pc.